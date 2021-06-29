Пирожное Ламингтон – когда одного кусочка мало (оригинальный рецепт)

Безусловно, в каждой стране есть свое особое пирожное, которым эта самая страна гордится. Мы уже знаем об особенностях ароматного французского "Финансье", теперь давайте знакомиться с австралийским "Ламингтоном". Ознакомиться с лучшими лайфхаками для лета можно в нашем специальном календаре.
Придуманы по ошибке, но оцененные по достоинству
Эти пирожные были придуманы губернатором штата Квинслед бароном Ламингтоном. К нему неожиданно заявились гости, в доме не оказалось ничего съестного. Барону повезло найти зачерствевший бисквит, который он порезал порционно, обмакнул в растопленный шоколад и обвалял в кокосовой стружке. Очень быстро эти пирожные стали популярными по всей стране. Теперь ежегодно 21 июля в Австралии отмечается Национальный день этого пирожного.
Пирожное "Ламингтон" рецепт
Ингредиенты
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 170 г
- Соль – щепотка
- Сливочное масло – 50 г
- Кипяток – 4 ст. л.
- Мука – 180 г
- Крахмал – 90 г
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
Для глазури
- Молоко – 400 мл
- Сахар – 100 г
- Сливочное масло – 160 г
- Шоколад темный – 200 г
- Кокосовая стружка – 200 г
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром и солью 7-10 минут. Растопленное масло смешать с кипятком, добавить к яичной смеси. Смешать.
- Просеять сухие ингредиенты к мокрым, аккуратно перемешать лопаткой.
- Форму смазать сливочным маслом, на дно застелить пергамент. Вылить тесто.
- Выпекать 20-25 минут, при температуре 180 градусов.
- Достать, остудить. Порезать на кубики.
- Смешать молоко, сахар и сливочное масло. Поставить на средний огонь. После закипания проварить еще 5 минут.
- Снять с огня, забросить шоколад, оставить на 1-2 минут и размешать до однородной консистенции.
- Остудить. Бисквитные кубики окунуть в глазурь, потом – в кокосовую стружку.
- Поставить в холодильник до полного застывания глазури.
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