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Пирожное Ламингтон – когда одного кусочка мало (оригинальный рецепт)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
29 июня, 13:01
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С одной стороны, может показаться, что это очень простой десерт. Но воздушный и пористый бисквит в шоколаде, оттененный кокосовой стружкой, заставит вас не останавливаться и есть это пирожное бесконечно
Пирожное "Ламингтон"
Пирожное "Ламингтон" / Фото: instagram.com/shevchonok_/

Безусловно, в каждой стране есть свое особое пирожное, которым эта самая страна гордится. Мы уже знаем об особенностях ароматного французского "Финансье", теперь давайте знакомиться с австралийским "Ламингтоном". Ознакомиться с лучшими лайфхаками для лета можно в нашем специальном календаре.

Придуманы по ошибке, но оцененные по достоинству

Эти пирожные были придуманы губернатором штата Квинслед бароном Ламингтоном. К нему неожиданно заявились гости, в доме не оказалось ничего съестного. Барону повезло найти зачерствевший бисквит, который он порезал порционно, обмакнул в растопленный шоколад и обвалял в кокосовой стружке. Очень быстро эти пирожные стали популярными по всей стране. Теперь ежегодно 21 июля в Австралии отмечается Национальный день этого пирожного.

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Пирожное "Ламингтон" рецепт

Ингредиенты

  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 170 г
  • Соль – щепотка
  • Сливочное масло – 50 г
  • Кипяток – 4 ст. л.
  • Мука – 180 г
  • Крахмал – 90 г
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.

Для глазури

  • Молоко – 400 мл
  • Сахар – 100 г
  • Сливочное масло – 160 г
  • Шоколад темный – 200 г
  • Кокосовая стружка – 200 г

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром и солью 7-10 минут. Растопленное масло смешать с кипятком, добавить к яичной смеси. Смешать.
  2. Просеять сухие ингредиенты к мокрым, аккуратно перемешать лопаткой.
  3. Форму смазать сливочным маслом, на дно застелить пергамент. Вылить тесто.
  4. Выпекать 20-25 минут, при температуре 180 градусов.
  5. Достать, остудить. Порезать на кубики.
  6. Смешать молоко, сахар и сливочное масло. Поставить на средний огонь. После закипания проварить еще 5 минут.
  7. Снять с огня, забросить шоколад, оставить на 1-2 минут и размешать до однородной консистенции.
  8. Остудить. Бисквитные кубики окунуть в глазурь, потом – в кокосовую стружку.
  9. Поставить в холодильник до полного застывания глазури.

Рецепт Григория Германа – киша с черешней и миндалем – узнаете из видео.

И еще один рецепт – печенья миллионера – найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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