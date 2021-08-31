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Пирог "Невидимый" с грушами – рецепт для тех, кто любит легкие, воздушные десерты

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
31 августа, 15:08
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Невидимый он потому, что в нем практически нет теста. Пирог скорее напоминает нежное грушевое суфле. Нужно взять крепкие и не очень сочные груши, совсем немного муки и хорошее сливочное масло
Рецепт пирога с грушей
Рецепт пирога с грушей / Фото: instagram.com/yasmin.jangir/

Конец лета и начало осени – благодатная пора для того, чтобы по-максимуму использовать сезонные фрукты в выпечке. Мы знаем о секретах самого вкусного пирога с персиками, теперь познакомимся с "Невидимым" пирогом. Многие считают его выдумкой французов, но на самом деле его придумали в Италии сестры Симили, известные по всему миру мастерицы выпечки. Если для вас важно, чтобы десерт был с минимумом теста, то пирог "Невидимый" для вас.

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Пирог с грушей "Невидимый"

Пирог с грушей "Невидимый"
Пирог с грушей "Невидимый" / Фото: instagram.com/katerinababakina/

Ингредиенты

  • 4 яйца
  • 100 г сахара
  • 40 г сливочного масла
  • 200 мл молока
  • соль
  • 1 ч. л. ванильного экстракта (или ванилин, ванильный сахар)
  • 140 г муки
  • 6 груш
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Способ приготовления

  1. Яйца комнатной температуры взбить с щепоткой соли. Постепенно ввести сахар и взбить до пышной массы.
  2. Добавить растопленное, охлажденное масло, затем молоко и ванильный экстракт. Затем ввести муку. Тесто получается жидкое.
  3. Груши очистить от кожуры, удалить сердцевину. Нарезать тонкими ломтиками или натереть на терке для капусты. Добавить в тесто, аккуратно перемешать.
  4. Форму смазать сливочным маслом и слегка присыпать мукой.
  5. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке около 45 минут. Через 30 минут выпекания, накрыть пирог фольгой.

Если любите несладкую выпечку, то приготовьте киш с тунцом и шпинатом. Как это сделать – смотрите в видео.

Как приготовить нежнейший финский пирог с черникой – узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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