Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Простой рецепт пиццы из фильма "Один дома" – Кевин обожал сырную

Сегодня, 13:03

А в США тем временем стали продавать пиццу, которую заказывал герой фильма

Не успели все налюбоваться громадной пряничной инсталляцией на тему фильма "Один дома", как в Лос-Анджелесе решили продавать пиццу. Ту самую, которую заказывал малыш Кевин, об этом сообщает Тimeout. И она называлась "Пицца маленького Неро". Напомним, что Кевин обожал сырную.

Фото: Тmeout.com

Популярная сеть пиццерий в Лос-Анджелесе – LBK Pizza – на время переформатирует дизайн коробки и автомобиль доставки под брендовые цвета "Пиццы маленького Неро". Доставка будет осуществляться с этой пятницы и по это воскресенье включительно. Цена большой сырной, если заглянуть на сайт инициаторов идеи, 27 долларов, то есть почти 770 грн. Да, дороговато. А поклонники Кевина МакКалистера могут приготовить сырную пиццу дома.

Сырная пицца из фильма "Один дома"

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • молоко – 250 мл
  • 350 г – мука пшеничная
  • 1/2 ч. л. – сахар
  • 1/4 ч. л. – соль
  • 7 г – сухие дрожжи
  • Оливковое масло

Для начинки

  • 50 г – мааздам
  • 60 г – фета
  • 30 г – пармезан
  • 40 г – чеддер
  • 30 г – горгондзола
  • оливковое масло
  • томатная паста по желанию

Способ приготовления

  1. Просейте муку, добавьте соль, сахар и дрожжи. Молоко подогрейте, оно должно быть теплым.
  2. Постоянно размешивая, подливайте к сухим ингредиентам теплое молоко.
  3. Когда масса начнет собираться в комок, влейте оливковое масло и замесите тесто пока оно не станет однородным. Поставьте в теплое место на 40 минут.
  4. Раскатайте тесто нужного вам диаметра.
  5. Смажьте томатным соусом, сверху выложите поломанную на кусочки фету. Другой сыр нужно натереть.
  6. Выпекайте при 200°С 12-15 минут.
  7. Готовую пиццу слегка полейте оливковым маслом, по желанию украсьте зеленью.

Здесь найдете 5 рецептов домашнего печенья на День святого Николая.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Устали от "Оливье". Предлагаем сменить на салат с индейкой и грушей (рецепт от Клопотенко) Праздничное меню на День святого Николая. Мы выбрали лучшие рецепты Десерты на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов Главный салат 2021 года – "Бычок": рецепт с фото
пицца рецепт Один дома
Реклама

Новости партнеров

Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Як виглядає перша дружина Горбунова, з якою він був до Осадчої
Як виглядає перша дружина Горбунова, з якою він був до Осадчої
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться

Популярные статьи

Сегодня, 11:21Fun

День Варвары: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Сегодня, 07:29Events

Поздравления с Днем святой Варвары-2020 в открытках, картинках, стихах, смс

Вчера, 17:26Events

День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

Вчера, 16:19Fun

Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всей семьи

Вчера, 13:43Стиль

Новогодний маникюр: 14 идей креативного дизайна ногтей на праздники

15 декабряFood

Как приготовить салат "Гранатовый браслет": ТОП-5 рецептов на Новый год

15 декабряСтиль

Быть самой красивой: 5 модных и несложных причесок на Новый год 2021

15 декабряАфиша

Если на Новый год вы остаетесь в Украине. 7 мест для незабываемых праздников

15 декабряFun

Как украсить дом на Новый год 2021: нескучные идеи

15 декабряШоу-бизнес

TAYANNA о нынешнем бойфренде Ани Лорак: У него и моего сына есть секреты

15 декабряFun

Бездомный щенок уснул в рождественском вертепе и проснулся звездой (фото)

15 декабряШоу-бизнес

Как бы выглядели дети Ксении Мишиной и ТОП-3 участников "Холостячки". Мы решили узнать!

15 декабряWellness

Как не попасть на подделку: три правила выбора красной икры

15 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 15 декабря: Дев ждет рутина, а Весы будут злюкой весь день

14 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина объяснила, почему выгнала Андрея Рыбака из "Холостячки"

14 декабряШоу-бизнес

"Холостячка": появилась вырезанная сцена беседы Мишиной и дочери Эллерта (видео)

Новости партнеров

Звезда популярного вокального шоу "Голос" скончался
Звезда популярного вокального шоу "Голос" скончался
Анджелина Джоли в мокром платье не стала прикрываться
Анджелина Джоли в мокром платье не стала прикрываться
Турецкая Кардашьян в раскованной позе показала свои достоинства
Турецкая Кардашьян в раскованной позе показала свои достоинства
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх
Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Флешмоб стюардес, які зачиняють багажні полиці ногами
Флешмоб стюардес, які зачиняють багажні полиці ногами

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять