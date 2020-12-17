Простой рецепт пиццы из фильма "Один дома" – Кевин обожал сырную

А в США тем временем стали продавать пиццу, которую заказывал герой фильма

Не успели все налюбоваться громадной пряничной инсталляцией на тему фильма "Один дома", как в Лос-Анджелесе решили продавать пиццу. Ту самую, которую заказывал малыш Кевин, об этом сообщает Тimeout. И она называлась "Пицца маленького Неро". Напомним, что Кевин обожал сырную.

Фото: Тmeout.com

Популярная сеть пиццерий в Лос-Анджелесе – LBK Pizza – на время переформатирует дизайн коробки и автомобиль доставки под брендовые цвета "Пиццы маленького Неро". Доставка будет осуществляться с этой пятницы и по это воскресенье включительно. Цена большой сырной, если заглянуть на сайт инициаторов идеи, 27 долларов, то есть почти 770 грн. Да, дороговато. А поклонники Кевина МакКалистера могут приготовить сырную пиццу дома.

Сырная пицца из фильма "Один дома"

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

молоко – 250 мл

350 г – мука пшеничная

1/2 ч. л. – сахар

1/4 ч. л. – соль

7 г – сухие дрожжи

Оливковое масло

Для начинки

50 г – мааздам

60 г – фета

30 г – пармезан

40 г – чеддер

30 г – горгондзола

оливковое масло

томатная паста по желанию

Способ приготовления

Просейте муку, добавьте соль, сахар и дрожжи. Молоко подогрейте, оно должно быть теплым. Постоянно размешивая, подливайте к сухим ингредиентам теплое молоко. Когда масса начнет собираться в комок, влейте оливковое масло и замесите тесто пока оно не станет однородным. Поставьте в теплое место на 40 минут. Раскатайте тесто нужного вам диаметра. Смажьте томатным соусом, сверху выложите поломанную на кусочки фету. Другой сыр нужно натереть. Выпекайте при 200°С 12-15 минут. Готовую пиццу слегка полейте оливковым маслом, по желанию украсьте зеленью.

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