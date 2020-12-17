Простой рецепт пиццы из фильма "Один дома" – Кевин обожал сырную
А в США тем временем стали продавать пиццу, которую заказывал герой фильма
Не успели все налюбоваться громадной пряничной инсталляцией на тему фильма "Один дома", как в Лос-Анджелесе решили продавать пиццу. Ту самую, которую заказывал малыш Кевин, об этом сообщает Тimeout. И она называлась "Пицца маленького Неро". Напомним, что Кевин обожал сырную.
Популярная сеть пиццерий в Лос-Анджелесе – LBK Pizza – на время переформатирует дизайн коробки и автомобиль доставки под брендовые цвета "Пиццы маленького Неро". Доставка будет осуществляться с этой пятницы и по это воскресенье включительно. Цена большой сырной, если заглянуть на сайт инициаторов идеи, 27 долларов, то есть почти 770 грн. Да, дороговато. А поклонники Кевина МакКалистера могут приготовить сырную пиццу дома.
Ингредиенты
- молоко – 250 мл
- 350 г – мука пшеничная
- 1/2 ч. л. – сахар
- 1/4 ч. л. – соль
- 7 г – сухие дрожжи
- Оливковое масло
Для начинки
- 50 г – мааздам
- 60 г – фета
- 30 г – пармезан
- 40 г – чеддер
- 30 г – горгондзола
- оливковое масло
- томатная паста по желанию
Способ приготовления
- Просейте муку, добавьте соль, сахар и дрожжи. Молоко подогрейте, оно должно быть теплым.
- Постоянно размешивая, подливайте к сухим ингредиентам теплое молоко.
- Когда масса начнет собираться в комок, влейте оливковое масло и замесите тесто пока оно не станет однородным. Поставьте в теплое место на 40 минут.
- Раскатайте тесто нужного вам диаметра.
- Смажьте томатным соусом, сверху выложите поломанную на кусочки фету. Другой сыр нужно натереть.
- Выпекайте при 200°С 12-15 минут.
- Готовую пиццу слегка полейте оливковым маслом, по желанию украсьте зеленью.
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