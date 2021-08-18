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Как засолить огурцы и заморозить ягоды — секреты заготовки от Зиброва, Сумской и Клопотенко

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
18 августа, 10:55
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Солят, консервируют и морозят. Украинские звезды свое творчество демонстрируют не только на сцене, но и на кухне. Узнайте, как засолить огурцы, чтобы они хрустели, а банки не "сорвало".
Павел Зибров, Ольга Сумская и Евгений Клопотенко поделились рецептами заготовок на зиму
Павел Зибров, Ольга Сумская и Евгений Клопотенко поделились рецептами заготовок на зиму / Фото: скриншот

Актриса Ольга Сумская поделилась секретом варенья от своей бабушки, а певец Павел Зибров – фирменным замораживанием ягод. Ранее Ольга Сумская поделилась рецептами любимых блюд.

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Актриса Ольга Сумская консервирует свежую перемолотый ягоду с сахаром. Поделилась даже секретом своей бабушки, что делать, чтобы варенье не взялось плесенью. Для этого, говорит актриса, необходимо отрезать кусочки бумаги по диаметру банки и погрузить их в водку или что-то крепкое на три минуты. После этого нужно вложить бумажки в банки и накрыть сверху крышкой.

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Певец Павел Зибров на своей даче под Киевом возится каждый день. Скрещивает сливы с абрикосами, выращивает ежевику, клубнику и малину. Все, что не успел доесть в свежем виде – сохраняет на зиму:

Собираю и закладываю в одноразовый большой стаканчик и в морозильные камеры. Зимой достаю порцию небольшую, или на кисель, или на компоты, или на желе и к столу прекрасные ягоды.

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Певец Павел Зибров
Певец Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Полакомиться домашним любит и певица Екатерина Бужинская, правда до собственных заготовок, признается, дело еще не дошло – ест мамино. Там, говорит, что есть супер вкусные ингредиенты:

Помню, как мама вместо уксуса клала алычу и эти помидоры были, нежные такие, ароматные. Я скажу, что этим женщинам нужно поставить памятник при жизни, потому что я помню, сколько килограммов было овощей у нас на кухне, и эти банки, и крышки, и как это все непросто, но зимой есть было очень вкусно.

Певица Екатерина Бужинская
Певица Екатерина Бужинская / Фото: Instagram/buzhynska

А чтобы было вкуснее, да еще и хрустело – есть полезные советы, говорит шеф-повар Евгений Клопотенко. Для собственного рецепта соленых огурцов выбирает небольшие плоды, добавляет укроп, листья вишни, смородины, хрена. А еще чеснок, лавровый лист и перец. Все заливает особым маринадом с кетчупом чили.

Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко

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Шеф-повар также поделился секретом, как закрывать огурцы, чтобы у них крышки не сорвало:

Для того, чтобы у ваших огурцов не сорвались банки, надо максимально доверху наливать горячую воду. Затем, когда вода остынет, то крышка очень плотно возьмется и потом ее будет трудно открывать.

Читайте также о других рецептах заготовок на зиму:

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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