Пасторма из куриной грудки – рецепт достойной альтернативы вареной колбасе

Основа блюда – куриная грудка или индейка и любимые специи. Перед приготовлением мясо стоит подержать в маринаде, идеально – всю ночь. Пасторма отличная как в горячем, так и в холодном виде

Пасторма из куриной грудки - рецепт / Фото: instagram.com/d.kulinariia/

Это когда не хочется есть магазинную колбасу и вредные копчености. Пасторма – куриное мясо или индейка, запеченные в специях. Особую пикантность ей придает паприка и мед – вкус невероятный. Так что если ищете что-то новое к списку своих любимых блюд из курицы, то приготовьте пасторму. Рекомендуют как можно дольше выдерживать мясо в маринаде, а пробовать ее все-таки охлажденной с любым гарниром. Если в планах пикник, то из этого материала узнаете, где выгодно купить продукты.

Домашняя пасторма: рецепт

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Домашняя пасторма: рецепт / Фото: instagram.com/ne_mam_kat/

Ингредиенты

Куриная грудка – 800 г

Вода – 3 ст.

Перец горошком – 1 ч. л.

Соль, сахар – по 2 ст. л.

Лавровый лист – 3 шт.

Мед, оливковое масло – по 2 ст. л.

Соевый соус – 1 ст. л.

Паприка – 1 ст. л.

Чеснок – 3 зуб.

Способ приготовления

Куриные грудки помыть и разделить на полугрудки. В емкость налить воду, добавить соль, сахар, перец и лавровый лист. Куриные грудки положить в маринад, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 6 часов минимум. Достать мясо из маринада, промыть под проточной водой и обсушить салфеткой. Приготовить глазурь из меда, оливкового масла, соевого соуса, паприки, перца и чеснока. Смешать эти ингредиенты и подогреть на оливковом масле. Грудки обмазать глазурью и оставить мариноваться на 2-3 часа. Свернуть грудки в рулеты, плотно обвязать ниткой. Запекать в течение 1 часа при 160 градусах на противне на фольге или в форме, предварительно смазав из маслом. Через 40 минут от начала запекания увеличить температуру до 180 градусов. Готовую пасторму остудить и подавать с любимым гарниром.

Еще курицу можно замариновать и, вместе с овощами и сыром, использовать в качестве начинки для лаваша. Как это приготовить – смотрите в видео.

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