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Пасторма из куриной грудки – рецепт достойной альтернативы вареной колбасе

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
17 августа, 18:38
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Основа блюда – куриная грудка или индейка и любимые специи. Перед приготовлением мясо стоит подержать в маринаде, идеально – всю ночь. Пасторма отличная как в горячем, так и в холодном виде
Пасторма из куриной грудки - рецепт
Пасторма из куриной грудки - рецепт / Фото: instagram.com/d.kulinariia/

Это когда не хочется есть магазинную колбасу и вредные копчености. Пасторма – куриное мясо или индейка, запеченные в специях. Особую пикантность ей придает паприка и мед – вкус невероятный. Так что если ищете что-то новое к списку своих любимых блюд из курицы, то приготовьте пасторму. Рекомендуют как можно дольше выдерживать мясо в маринаде, а пробовать ее все-таки охлажденной с любым гарниром. Если в планах пикник, то из этого материала узнаете, где выгодно купить продукты.

Домашняя пасторма: рецепт

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Домашняя пасторма: рецепт
Домашняя пасторма: рецепт / Фото: instagram.com/ne_mam_kat/

Ингредиенты

  • Куриная грудка – 800 г
  • Вода – 3 ст.
  • Перец горошком – 1 ч. л.
  • Соль, сахар – по 2 ст. л.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Мед, оливковое масло – по 2 ст. л.
  • Соевый соус – 1 ст. л.
  • Паприка – 1 ст. л.
  • Чеснок – 3 зуб.

Способ приготовления

  1. Куриные грудки помыть и разделить на полугрудки. В емкость налить воду, добавить соль, сахар, перец и лавровый лист. Куриные грудки положить в маринад, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 6 часов минимум.
  2. Достать мясо из маринада, промыть под проточной водой и обсушить салфеткой.
  3. Приготовить глазурь из меда, оливкового масла, соевого соуса, паприки, перца и чеснока. Смешать эти ингредиенты и подогреть на оливковом масле.
  4. Грудки обмазать глазурью и оставить мариноваться на 2-3 часа.
  5. Свернуть грудки в рулеты, плотно обвязать ниткой.
  6. Запекать в течение 1 часа при 160 градусах на противне на фольге или в форме, предварительно смазав из маслом. Через 40 минут от начала запекания увеличить температуру до 180 градусов.
  7. Готовую пасторму остудить и подавать с любимым гарниром.

Еще курицу можно замариновать и, вместе с овощами и сыром, использовать в качестве начинки для лаваша. Как это приготовить – смотрите в видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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