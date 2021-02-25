Овощные чипсы и два оригинальных соуса к ним – рецепт от Григория Германа
Сегодня, 15:21
Это полезная и вкусная альтернатива картофельным чипсам
Чипсы – популярная, вкусная закуска, но очень калорийная. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман подготовил полезный и диетический рецепт чипсов, от которых не полнеют – хрустящие, легкие, еще и с изысканными соусами.
Для овощных чипсов понадобятся
- Тыква – 300 г
- Свекла – 1 шт.
- Корень сельдерея – 300 г
- Морковь – 2 шт.
- Помидоры коктейльные – 2 шт.
- Лук красный – 0,5 шт.
- Чили – 1 шт.
- Масло оливковое – 2 ст. л.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Лайм – 1 шт.
- Хурма – 1 шт.
- Корень имбиря – 1 шт.
- Йогурт – 200 мл
- Мед – 1 ч. л.
- Мята, кинза, специи
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Способ приготовления
- С помощью шинковки нарезать тыкву, свеклу, корень сельдерея и морковь очень тонкими слайсами. Смешать специи: куркуму, паприку, тимьян и тмин, посыпать ими овощи. Отправить в духовку с температурой до 100 градусов.
- Для мексиканского соуса "Сальса" надо нарезать перцы болгарский и чили, помидоры, кинзу и лук. Добавить оливковое масло и выдавить сок половины лайма. Взбить с помощью блендера до консистенции соуса.
- Для второго соуса – нарезать хурму, лук и имбирь. Добавить йогурт, оливковое масло, мед, сок лайма и мяты. Взбить соус в блендере.
- Готовые чипсы достать из духовки и выложить на блюдо. Подавать овощные снеки с соусами.
Здесь найдете рецепт вкусного картофельного рулета от Григория Германа.
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