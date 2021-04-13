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Откройте для себя паровые овощи на скорую руку от Bonduelle!

Сегодня, 11:35

Больше пользы, удобства, естественности, практичные подарки – что можно еще получить с овощами Vapeur

Bonduelle Vapeur – овощи нового поколения

Овощи Vapeur производятся по уникальной технологии. Теперь они обрабатываются паром вместо бланширования. Вследствие этого предлагаемая линейка имеет ряд преимуществ. Во-первых, вы получите от овощей больше пользы, ведь обработка паром позволяет лучше сохранить питательные вещества. Во-вторых, овощи Vapeur готовятся значительно быстрее – достаточно 3 минут в микроволновке, кастрюле или на сковороде. В-третьих, после обработки продукция сохраняет цвет, вкус и текстуру свежих овощей. И теперь вы понимаете, почему Vapeur – это паровые овощи на скорую руку.

Спешите попробовать! В линейке Vapeur представлено большинство ваших любимых овощей!

Акции и уникальный контент

Чтобы знакомство с Vapeur было интересным и полезным, мы подготовили для вас насыщенную программу!

Смотрите телевизор внимательно, потому что в апреле на телеканале 1+1 мы покажем крутые рецепты с овощами Vapeur. Не пропустите нас в эфире!

А известные украинские кулинарные блогеры сойдутся в челендже по приготовлению блюд на основе паровых овощей от Bonduelle. Кто эти блогеры? Что они будут готовить? Узнайте на страницах Bonduelle в соцсетях.

И это еще не все! Там вы найдете регулярные конкурсы, ценные подарки, авторские рецепты и многое другое.

Поэтому ищите рецепты на сайте и подписывайтесь на страницы Bonduelle в Facebook и Instagram! Потому что нам уже хочется познакомить вас с Vapeur!

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