От джема с шоколадом до вяленых с корицей – 5 вариантов заготовок слив на зиму

Если вы никогда не заготавливали сливы на зиму, то пора начинать это делать. Например, сливовый джем с шоколадом отличается особенным ароматом. Его можно использовать в выпечке. А вяленые пряные сливы – это отличный соус к мясу и сыру. Перед тем, как ознакомиться с рецептами ниже, важно знать, как избежать плесени в вашей консервации.
Вяленые сливы
Ингредиенты
- 1 кг слив
- 6 зуб. чеснока
- веточки тимьяна
- крупная морская соль (несколько щепоток)
- оливковое масло
- душица, розмарин, майоран – по вкусу
Способ приготовления
- Сливы помыть, обсушить. Разрезать пополам и удалить косточки.
- На противень выложить бумагу для выпечки. Разложить сливы мякотью вверх. Сверху каждую дольку посыпать тимьяном, тонко нарезанным чесноком, немного посолить и тщательно сбрызнуть оливковым маслом.
- Духовку разогреть до 100 градусов и вялить примерно 5 часов. Разложить в стерилизованные банки, хранить в холодильнике.
Варенье из сливы на зиму с корицей и апельсином
Ингредиенты
- 1 кг слив
- 3 стакана сахара
- 1 апельсин
- 1/2 палочки корицы
Способ приготовления
- Сливы помыть, удалить косточки.
- Засыпать сливы сахаром и оставить на несколько часов.
- С помощью острого ножа снять с апельсина цедру, срезая ее полосками.
- Как только слива пустит сок, добавить в нее цедру и корицу.
- Поставить вариться примерно на 30 минут.
- Убрать цедру и корицу, разложить варенье по стерилизованным банкам. Закатать.
Маринованные сливы на зиму
Ингредиенты
- Крепкая мясистая слива – сколько войдет в банку
- 0,5 л воды
- 70 мл уксуса 9%
- 5 ст. л. сахара
- 1 ст. л. соли
- 4 лавровых листа
- 3 зубчика чеснока
- 2 шт. гвоздики
- 10 шт. душистого перца
- 1 ч. л. сушеного розмарина
Способ приготовления
- Сливу наколоть (зубочисткой, иголкой), плотно наполнить плодами стерилизованную банку емкостью 1 л, на дно которой помещены специи, очищенный и нарезанный дольками чеснок.
- Вскипятить воду, остудить примерно до 70 градусов и залить в банку со сливами. Банку заполнять водой не до конца, сливы пустят сок и жидкости станет больше. Оставить до полного остывания, примерно на 4-5 часов.
- Вылить воду из банки в подходящую кастрюлю, добавить туда же соль, сахарный песок. Кипятить две-три минуты, влить уксус.
- Снова остудить до 70 градусов, попробовать маринад на вкус, возможно нужно добавить еще сахара. Залить маринад обратно в банку.
- Прикрыть крышкой и оставить до полного остывания, лучше на ночь, затем еще раз слить жидкость в кастрюлю, довести до кипения, и снова немного остудить и залить в банку.
- Закатать банку железной крышкой, перевернуть и укутать теплой тканью.
Сливовый джем с шоколадом
Ингредиенты
- 500 г спелых слив без косточек
- 250-350 г сахара
- 100 г воды
- 50 г горького шоколада
Способ приготовления
- Сливы помыть, разрезать пополам и убрать косточку. По желанию можно нарезать сливы мельче, чтобы сделать консистенцию варенья более однородной.
- Приготовить сироп. Налить в кастрюлю воду, добавить сахарный песок и довести все до кипения. Сахар должен полностью раствориться.
- Когда сироп будет готов, опустить в него подготовленные сливы. Довести до кипения, а затем убавьте огонь до минимума. Периодически помешивая, варить сливы в течение 20 минут.
- Спустя указанное время отправить к сливам в сиропе шоколад, поломанный на дольки. Продолжать варить еще 10 минут, помешивая.
- Разлить его в стерилизованные банки, плотно закрыть крышками и укутать в кухонные полотенца или плед. Когда банки с заготовками остынут, убрать их в кладовку.
Сливы в собственном соку
Ингредиенты
- 2 кг слив
- 0,5 кг сахара
Способ приготовления
- Сливы промыть и обсушить, разрезать пополам, удалив косточки.
- Разложить в банки, пересыпая сахаром.
- Поместить банки в кастрюлю с кипящей водой на стерилизацию в течение 60 минут.
- Если сливы будут оседать во время стерилизации, понемногу добавлять еще, чтобы банка была полностью заполнена. В процессе стерилизации сливы пустят сок, а сахар растворится.
- Простерилизованные банки закатать, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
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