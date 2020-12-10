Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Особняк из комедии "Один дома" теперь можно съесть. Фигурки воров и самого Кевина тоже есть! (фото)

Сегодня, 15:37

На создание пряничного шедевра ушло 300 часов

В этом году один из самых популярных рождественских фильмов – "Один дома" празднует свое 30-летия. В честь этой даты компания Disney, которая обладает правами на франшизу, воссоздала дом МакКалистеров с помощью пряников, патоки и карамели.

Фото: michellesugarart.co.uk

Кондитер Мишель Вибово трудилась над шедевром 300 часов. Нужно сказать, что это один из любимейших фильмов Мишель. Поэтому перед тем, как приступить к работе, она с удовольствием пересмотрела комедию, обращая внимание на персонажей, детали интерьера. Пряничная модель дома состоит из 63 деревьев и кустарников, 33 окон, 14 коробок с пиццей. Есть машина по доставке пиццы, фигурки воров и самого Кевина – все из пряничного теста и глазури.

Фото: michellesugarart.co.uk

Не забыла Мишель и о статуе возле дома МакКлистеров, которую постоянно сбивали все водители и гости дома семейства. По словам кондитера, ее пряничное произведение искусства станет приятным подарком для всех поклонников комедии.

Фото: michellesugarart.co.uk

Фильм "Один дома" режиссера Криса Коламбуса вышел на экраны в 1990 году. Главную роль сыграл Маколей Калкин. После оглушительного успеха комедии, через два года, Маколей снялся в продолжении фильма – "Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке".

Здесь найдете смешное видео актрисы Кетрин О'Хары, которая сыграла роль мамы Кевина.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как сделать вкусный торт без выпечки из пряников Как есть сладкое и не поправляться Брауни: как он стал шоколадным и при чем здесь домовые
сладости Один дома пряники
Реклама

Новости партнеров

Умерла популярная актриса Акимова: ее нашли обнаженной в квартире
Умерла популярная актриса Акимова: ее нашли обнаженной в квартире
Оксана Марченко нарадоваться не может новому "малышу"
Оксана Марченко нарадоваться не может новому "малышу"
Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: топ-4 симптома
Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: топ-4 симптома
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца

Популярные статьи

Сегодня, 15:04Events

Ханука-2020: поздравления, картинки и стихи

Сегодня, 14:58Food

Мясные блюда на Новый год-2021: ТОП-5 праздничных рецептов

Сегодня, 14:43Шоу-бизнес

Международный день прав животных: любимцы Насти Каменских, Леси Никитюк и других звезд

Сегодня, 13:12Fun

Ханука-2020: что ни в коем случае нельзя делать 10 декабря

Сегодня, 11:10Психология

Под подушкой и в сапожках: интересные подарки на День святого Николая детям

Сегодня, 11:05Fun

Ханука-2020: дата, история и традиции праздника

Сегодня, 09:02Wellness

Вспышка на Солнце спровоцировала самую мощную магнитную бурю за 2020 год в ближайшее время

Вчера, 17:38Шоу-бизнес

Радиоведущий, комик и владелец автопарка: что известно о трех оставшихся участниках "Холостячки"

Вчера, 13:17Wellness

Борется с вирусами и улучшает память: диетолог рассказала о пользе граната

8 декабряFood

Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

8 декабряШоу-бизнес

"Песня года" в России: какие украинские артисты приняли участие в концерте

8 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 8 декабря: Тельцам придется решать нелегкую проблему, а Львы рискуют попасть в ловушку

7 декабряFood

Салаты из авокадо: ТОП-5 рецептов на любой вкус

7 декабряШоу-бизнес

Сын Наташи Королевой и Тарзана занялся танцами на пилоне. Пока говорит, что весело

7 декабряШоу-бизнес

Как живет звезда "Х-фактора" – Евгений Литвинкович? Мы разузнали

7 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

Новости партнеров

Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: топ-4 симптома
Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: топ-4 симптома
Таюне позировала в кожаных мини-шортах
Таюне позировала в кожаных мини-шортах
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
3 самые сильные и стойкие женщины по знаку Зодиака
3 самые сильные и стойкие женщины по знаку Зодиака
Демі Роуз продовжує радувати шанувальників відвертими фото
Демі Роуз продовжує радувати шанувальників відвертими фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять