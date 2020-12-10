Особняк из комедии "Один дома" теперь можно съесть. Фигурки воров и самого Кевина тоже есть! (фото)

На создание пряничного шедевра ушло 300 часов

В этом году один из самых популярных рождественских фильмов – "Один дома" празднует свое 30-летия. В честь этой даты компания Disney, которая обладает правами на франшизу, воссоздала дом МакКалистеров с помощью пряников, патоки и карамели.

Фото: michellesugarart.co.uk

Кондитер Мишель Вибово трудилась над шедевром 300 часов. Нужно сказать, что это один из любимейших фильмов Мишель. Поэтому перед тем, как приступить к работе, она с удовольствием пересмотрела комедию, обращая внимание на персонажей, детали интерьера. Пряничная модель дома состоит из 63 деревьев и кустарников, 33 окон, 14 коробок с пиццей. Есть машина по доставке пиццы, фигурки воров и самого Кевина – все из пряничного теста и глазури.

Фото: michellesugarart.co.uk

Не забыла Мишель и о статуе возле дома МакКлистеров, которую постоянно сбивали все водители и гости дома семейства. По словам кондитера, ее пряничное произведение искусства станет приятным подарком для всех поклонников комедии.

Фото: michellesugarart.co.uk

Фильм "Один дома" режиссера Криса Коламбуса вышел на экраны в 1990 году. Главную роль сыграл Маколей Калкин. После оглушительного успеха комедии, через два года, Маколей снялся в продолжении фильма – "Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке".

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