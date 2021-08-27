Тарт с орехово-шоколадной начинкой – рецепт беспроигрышного десерта к Спасу

Плюс этого десерта в том, что сокращение количества сахара в нем не повлияет на вкус. В рецепте – темный шоколад, его можно заменить молочным, но тогда выпечка будет слаще. Орехи – ваш выбор, в этом тарте они грецкие

Пирог с орехами и шоколадом / Фото: Depositphotos Если вы никогда не праздновали Ореховый Спас, который будет 29 августа, то пора в этом деле дебютировать. В этот день принято готовить и угощать близких ароматной выпечкой с орехами. Какие это будут орехи – не принципиально. Одним из самых удачных вариантов может стать тарт с орехами и шоколадом. Количество ингредиентов для начинки выбирайте на свой вкус, но чем больше будет орехов, тем, конечно, вкуснее. Тарт с ореховой начинкой Реклама Ингредиенты для теста: 200 г муки

1 ст. л. сахара

Соль

100 г масла

1 желток

3 ст. л. сметаны Для начинки: 500 г грецких орехов

200 г темного шоколада

300 г сахара

2 яйца

Сок и цедра 1 лимона

3 ст. л. сметаны Способ приготовления: Насыпать в миску просеянную муку и соль. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло и растереть пальцами в крошку. Добавить все остальные ингредиенты, замесить тесто и поставить его в холодильник на полчаса. Раскатать, выложить в форму и сформировать бортики. Очищенные грецкие орехи измельчить в блендере в мелкую крошку. Добавить сахар, яйца, лимонный сок, мелко натертую цедру и сметану. Хорошо перемешать. Растопить шоколад, смешать с ореховой смесью. Вылить начинку в подготовленную основу, разровнять силиконовой лопаткой. Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке, пока начинка и тесто не подрумянятся. Перед подачей ореховый тарт остудить. Рецепт нежного киша с тунцом и шпинатом узнаете из видео. Реклама К празднику можно испечь ароматное печенье с орехами – рецепты найдете здесь.