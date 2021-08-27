Тарт с орехово-шоколадной начинкой – рецепт беспроигрышного десерта к Спасу

Если вы никогда не праздновали Ореховый Спас, который будет 29 августа, то пора в этом деле дебютировать. В этот день принято готовить и угощать близких ароматной выпечкой с орехами. Какие это будут орехи – не принципиально. Одним из самых удачных вариантов может стать тарт с орехами и шоколадом. Количество ингредиентов для начинки выбирайте на свой вкус, но чем больше будет орехов, тем, конечно, вкуснее.
Тарт с ореховой начинкой
Ингредиенты для теста:
- 200 г муки
- 1 ст. л. сахара
- Соль
- 100 г масла
- 1 желток
- 3 ст. л. сметаны
Для начинки:
- 500 г грецких орехов
- 200 г темного шоколада
- 300 г сахара
- 2 яйца
- Сок и цедра 1 лимона
- 3 ст. л. сметаны
Способ приготовления:
- Насыпать в миску просеянную муку и соль. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло и растереть пальцами в крошку.
- Добавить все остальные ингредиенты, замесить тесто и поставить его в холодильник на полчаса. Раскатать, выложить в форму и сформировать бортики.
- Очищенные грецкие орехи измельчить в блендере в мелкую крошку. Добавить сахар, яйца, лимонный сок, мелко натертую цедру и сметану. Хорошо перемешать.
- Растопить шоколад, смешать с ореховой смесью.
- Вылить начинку в подготовленную основу, разровнять силиконовой лопаткой.
- Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке, пока начинка и тесто не подрумянятся.
- Перед подачей ореховый тарт остудить.
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