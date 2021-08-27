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Тарт с орехово-шоколадной начинкой – рецепт беспроигрышного десерта к Спасу

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
27 августа, 15:24
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Плюс этого десерта в том, что сокращение количества сахара в нем не повлияет на вкус. В рецепте – темный шоколад, его можно заменить молочным, но тогда выпечка будет слаще. Орехи – ваш выбор, в этом тарте они грецкие
Пирог с орехами и шоколадом
Пирог с орехами и шоколадом / Фото: Depositphotos

Если вы никогда не праздновали Ореховый Спас, который будет 29 августа, то пора в этом деле дебютировать. В этот день принято готовить и угощать близких ароматной выпечкой с орехами. Какие это будут орехи – не принципиально. Одним из самых удачных вариантов может стать тарт с орехами и шоколадом. Количество ингредиентов для начинки выбирайте на свой вкус, но чем больше будет орехов, тем, конечно, вкуснее.

Тарт с ореховой начинкой

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Ингредиенты для теста:

  • 200 г муки
  • 1 ст. л. сахара
  • Соль
  • 100 г масла
  • 1 желток
  • 3 ст. л. сметаны

Для начинки:

  • 500 г грецких орехов
  • 200 г темного шоколада
  • 300 г сахара
  • 2 яйца
  • Сок и цедра 1 лимона
  • 3 ст. л. сметаны

Способ приготовления:

  1. Насыпать в миску просеянную муку и соль. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло и растереть пальцами в крошку.
  2. Добавить все остальные ингредиенты, замесить тесто и поставить его в холодильник на полчаса. Раскатать, выложить в форму и сформировать бортики.
  3. Очищенные грецкие орехи измельчить в блендере в мелкую крошку. Добавить сахар, яйца, лимонный сок, мелко натертую цедру и сметану. Хорошо перемешать.
  4. Растопить шоколад, смешать с ореховой смесью.
  5. Вылить начинку в подготовленную основу, разровнять силиконовой лопаткой.
  6. Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке, пока начинка и тесто не подрумянятся.
  7. Перед подачей ореховый тарт остудить.

Рецепт нежного киша с тунцом и шпинатом узнаете из видео.

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К празднику можно испечь ароматное печенье с орехами – рецепты найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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