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Оливье по цене золота! "Сегодня" узнали, где в Украине готовят салат за более чем 2000 гривен (видео)

Сегодня, 18:38

Готовят такой оливье гурманы из Винницкой области

Сложно оспаривать то, что оливье – одно из самых универсальных новогодних блюд. Речь идет о том, что вариаций его приготовления существует множество. Кто-то не отходит от привычных для нас всех рецептов, а кто-то довольно смело экспериментирует, добавляя в оливье неожиданные ингредиенты. В Винницкой области же готовят оливье по цене золота. Перепелки, омары, яйца пашот. И наконец – трюфели сверху. Такому салату позавидуют самые титулованные рестораны мира. Журналист новостей "Сегодня" – Алексей Керман – отправился в Винницкую область, где готовил и ел "золотой" оливье.

Сюжет Алексея Кермана и Дмитрия Кабака
Видео: Сегодня

В городе Тывров Винницкой области живет Александр Джига. Мужчине повезло найти трюфели – 6 таких грибочков могут стоить до полутысячи гривен. Поэтому на Новый год будет готовить роскошный оливье. В его состав входят каперсы, цуккини, маринованный лук, свежие и консервированные огурцы, картофель и листья салата.

А еще, вместо раков, креветки и омары. Плюс язык и мясо перепелов. Выкладывать такой оливье на тарелку нужно слоями. Сначала отварной картофель, на него – свежие огурцы, мясо перепелов, вареный говяжий язык. Потом – мясо креветки и омара. Сверху – яйцо пашот. Все заправляется соусом из майонеза. И наконец – изюминка блюда – тоненькие ломтики трюфелей венчают оливье. По словам Александра, трюфели прежде всего выполняют роль специи, усиливают вкус оливье.

Такой оливье стоит более чем 2000 гривен. Но все можно заменить – например, вместо перепелов и говяжьего языка – взять куриную грудку.

Мнение диетолога

Диетолог Галина Бурковская считает, что такой оливье не диетический, но питательный. Здесь белок морепродуктов и микроэлементы трюфеля. В трюфелях много клетчатки, витаминов В1, В2. Этот гриб считают афродизиаком, он поддерживает мужскую силу.

Здесь найдете рецепты оригинальных холодных закусок на Новый год и 10 рецептов канапе и бутербродов.

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