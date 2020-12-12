Оливье за 2300 гривен! Мы пошли на самый дорогой рынок Киева (репортаж)

Все о прайсе на премиум-"тазик" оливье с крабом

Всем привет! Новый год не за горами, и я отправилась на самый дорогой рынок столицы — Бессарабский. На секунду, он еще и памятник архитектуры! Но сегодня не об этом, а об оливье.

Почему? Потому что главная цель — найти продукты на "тазик" салата и посчитать их общую стоимость. А заодно — сравнить с похожей "корзиной" из супермаркета "Ашан". И, конечно, проанализировать, действительно ли рынок премиальный, как его представляют. Спойлер: людям со слабыми нервами не читать!

Мясной ассортимент "Бессарабки" Фото: Сегодня

Рецепт оливье напоминать не нужно. Думаю, вы и так знаете, поэтому — поехали. А фото выше не для привлечения внимания, а для ощущения присутствия на рынке.

Начала я с поиска картофеля. Нашла молодой, выращенный под Херсоном, по 150 грн/кг. Аккуратно упакованный и помытый, но соглашусь, что цена не из приятных.

Картофель молодой за 150 грн / кг Фото: Сегодня

Вангую, вы спросите — не много ли? Да нет, это же премиум-рынок, с историей! Поэтому здесь и за исторический антураж, и за воздух нужно платить. И учтите, что аренда места стоит немало, потому что центр Киева, и наценка прежде всего за это. В супермаркете цена на картофель ниже — 13,50 грн/кг.

Поехали дальше. На очереди — лук. Как насчет фиолетового родом из Ялты по 200 грн/кг?

Лук за 200 грн/кг Фото: Сегодня

Продавщица Лариса заметила, что этот сорт — самый дорогой на рынке. Но удалось поторговаться и взять по 150 грн.

Вообще, преимущества этого места — возможность предлагать свою цену. Продавцы идут навстречу, я проверила. Но готовы ли вы отдать свои кровные за лук по 150 грн — другой вопрос. В супермаркете цена похожего — 12,90 грн/кг.

Затем была морковь — 50 грн/кг. В супермаркете цена на овощ — 16 грн/кг. Вот так!

Ну и куда без маринованных огурцов: пол-литровая банка — 80 грн. (Сейчас женщины, которые сами делают закрутки, взялись за голову и пошли продумывать бизнес-план).

Ассортимент домашней продукции Фото: Сегодня

Потому что это запредельная цена для такого продукта. И в "Ашане" такая же банка стоит всего 46,80 грн, но огурцы не домашнего консервирования.

А маринованного горошка здесь не нашлось. Похоже, богачи его не сильно любят. Хотя ассортимент не бедный — посмотрите на фото.

И по традиции я должна была бы рассказать о колбасе "Докторской". Но ее здесь нет. И это странно, потому что "Бессарабка" – рынок, где есть все, по крайней мере, так говорят. Оказалось, что нет.

Поэтому я интерпретировала рецепт и акцент в салате сделала на фалангах камчатского краба, привезенного с самой Камчатки. Слава богу, хоть они здесь есть.

Фаланги крабов из Камчатки за 1800 грн Фото: Сегодня

Цена за 740 граммов — 1800 грн. В "Ашане" мы бы заплатили ориентировочно 185 грн за 680 граммов, но литовского производства.

Обратите внимание на игрушку, которая дополняет пространство холодильника. Кукла напоминает, что местность "живет" с далекого 1912 года и имеет свои воспоминания.

Крабовые продукты есть, а колбасы, всем известной, нет? Значит, покупатели сами сформировали со временем такой ассортимент, который мы видим сегодня!

Что касается домашних яиц (10 шт.), то, к счастью, они здесь по умеренной цене — 50 грн, в "Ашане" — 29,90 грн. А майонез — 30 грн, в супермаркете — 14,90 грн.

Ну что, суммируем!

"Корзина" из "Ашана" для приготовления Оливье стоит 315,60 грн.

Прайс на продукты с "Ашана" Фото: Сегодня

На Бессарабском рынке мы потратили гораздо больше — 2 310 грн. Безумные деньги! В супермаркете вы можете сэкономить около 2000 грн на одном салате.

Почему все же стоит посетить продуктовую "Бессарабку"? Для контраста, колорита и ощущения стиля модерн с 1912 года в режиме "вживую".

Бессарабский рынок Фото: Сегодня

А еще — чтобы увидеть суровую реальность и пренебрежение санитарными нормами. Потому что мясо напротив экзотических фруктов, честно говоря, отбивает желание их купить.

Бессарабский рынок Фото: Сегодня

Что мне "понравилось"? Как здешние продавцы хейтят дорогие супермаркеты.

"Но там же ужас!" — продавцы о супермаркете.

А сами не замечают, что происходит вокруг их прилавков. И, конечно, не признают Бессарабский рынок дорогим! Но хвастаются, что селебрити почти каждый день наведываются за их фермерскими продуктами. И не без ТВ, которое систематически снимает здесь сюжеты.

Это удивляет. Потому что если рынок не из премиальных, то что тогда здесь забыли звезды шоубиза? Кстати, и известные рестораторы тоже, такие как Дмитрий Борисов.

Словом, за 15 минут шопинга мне подарили икру в тестере, дважды дали попробовать мясо, несколько видов мандаринов стоимостью 150 грн/кг.

Пробник икры в подарок Фото: Сегодня

И все это на пути от одного прилавка до другого. Продавцы знают, какой подход к клиенту работает, и маркетинг здесь не на первом месте!

Поэтому если покупать продукты к новогоднему столу на "Бессарабке" — готовьте несколько тысяч! И знайте, что вас ждут тест-драйвы канапе, экзотики и украинских деликатесов, а также приветливые продавцы. Но не забывайте о рисках и несоблюдении норм на премиум-ринке столицы. Я предупредила, а вам — успехов!

Ранее мы нашли самую дорогую елку страны за 169 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Самое дорогое

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