Оливье: готовить или покупать главный салат Нового года?

Цены на домашний оливье и из супермаркета существенно отличаются

Готовить или покупать? Оливье – традиционное блюдо на украинском новогоднем столе. В ресторанах уже продают так называемые "конструкторы" салатов, в интернете – готовят на заказ с доставкой. Но где – вкуснее и дешевле? Это выяснили журналисты "Сегодня" Юлия Юлина, Александр Колодяжный.

Сюжет Юлии Юлиной и Александра Колодяжного

Сколько стоит салат, если готовить его самостоятельно?

Домашний оливье

6 яиц – 20 грн

6 картофелин – 8 грн

2 моркови – 2 грн

майонез – 25 грн

зеленый горошек – 23 грн

огурцы – 36 грн

колбаса – 50 грн

Итак, килограмм домашнего салата – это 66 грн

Довольно приятная цена, однако приготовление займет час времени. Для тех, кто не хочет варить и нарезать – есть немало объявлений, где предлагают сделать это за вас.

Оливье с доставкой

Во-первых, цена за такой салат дороже домашнего оливье на 100 грн. Вам домой привозят в одном контейнере подготовленные ингредиенты, в другом – соус для заправки.

Если оливье с курицей или колбасой – 160 грн за килограмм. Если с говядиной или свининой – 180-200 грн за килограмм. Кулинары, которые занимаются приготовлением, оливье уверяют – мясо они покупают у проверенных людей.

Оливье из кулинарных отделах супермаркетов

Перед праздниками действительно берут килограммами. За килограмм праздничного салата с говядиной просят 140 грн. С докторской колбасой – 120 грн.

Оливье, нарезанный в банках

Хозяйке остается только его заправить. Стоит 110 грн.

Таким образом, дешевле все равно готовить оливье дома – 66 грн за килограмм. Купить в супермаркете – от 95 грн. Дороже заказать по объявлению в интернете – 160 гривен.

Диетолог Юлия Поворознюк советует внимательно следить за сроками хранения блюда. Хранить уже заправленный оливье можно не более 24 часов. Салат можно нарезать, положить в холодильник, но не добавлять, например, майонез, не добавлять огурцы и лук и он может еще сохраняться до двух суток.

Здесь собраны 8 оригинальных рецептов оливье на Новый год.

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