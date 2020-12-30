Оливье: готовить или покупать главный салат Нового года?
Цены на домашний оливье и из супермаркета существенно отличаются
Готовить или покупать? Оливье – традиционное блюдо на украинском новогоднем столе. В ресторанах уже продают так называемые "конструкторы" салатов, в интернете – готовят на заказ с доставкой. Но где – вкуснее и дешевле? Это выяснили журналисты "Сегодня" Юлия Юлина, Александр Колодяжный.
Сколько стоит салат, если готовить его самостоятельно?
Домашний оливье
- 6 яиц – 20 грн
- 6 картофелин – 8 грн
- 2 моркови – 2 грн
- майонез – 25 грн
- зеленый горошек – 23 грн
- огурцы – 36 грн
- колбаса – 50 грн
Итак, килограмм домашнего салата – это 66 грн
Довольно приятная цена, однако приготовление займет час времени. Для тех, кто не хочет варить и нарезать – есть немало объявлений, где предлагают сделать это за вас.
Оливье с доставкой
Во-первых, цена за такой салат дороже домашнего оливье на 100 грн. Вам домой привозят в одном контейнере подготовленные ингредиенты, в другом – соус для заправки.
Если оливье с курицей или колбасой – 160 грн за килограмм. Если с говядиной или свининой – 180-200 грн за килограмм. Кулинары, которые занимаются приготовлением, оливье уверяют – мясо они покупают у проверенных людей.
Оливье из кулинарных отделах супермаркетов
Перед праздниками действительно берут килограммами. За килограмм праздничного салата с говядиной просят 140 грн. С докторской колбасой – 120 грн.
Оливье, нарезанный в банках
Хозяйке остается только его заправить. Стоит 110 грн.
Таким образом, дешевле все равно готовить оливье дома – 66 грн за килограмм. Купить в супермаркете – от 95 грн. Дороже заказать по объявлению в интернете – 160 гривен.
Диетолог Юлия Поворознюк советует внимательно следить за сроками хранения блюда. Хранить уже заправленный оливье можно не более 24 часов. Салат можно нарезать, положить в холодильник, но не добавлять, например, майонез, не добавлять огурцы и лук и он может еще сохраняться до двух суток.
Здесь собраны 8 оригинальных рецептов оливье на Новый год.
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