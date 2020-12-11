Ольга Грицык поделилась рецептом острого крем-супа из тыквы
Телеведущая новостей "Сегодня" Ольга Грицык в программе "Утро с Украиной" рассказала о своем любимом блюде
Телеведущая новостей "Сегодня" Ольга Грицык пришла на программу "Утро с Украиной" и рассказала об одном из своих любимых блюд. Как призналась Ольга, уделять много времени кухни она не любит. Но ее любимый тыквенный крем-суп готовится быстро, и прекрасен именно в зимнюю пору.
Один из секретов тыквенного крем-супа – имбирь и острый перец. Именно эти ингредиенты помогают согреться.
Острый крем-суп из тыквы
Ингредиенты
- Очищенная тыква – 500 г
- Помидор – 2-3 шт
- Красный сладкий перец – 2 шт
- Чеснок – зубчик
- Свежий имбирь – 40 г
- Острый перец – стручок
- Натертый пармезан – 1 уп.
- Оливковое масло – 100 мл
- Тыквенные семечки – 30 г
- Соль – щепотка
Как приготовить:
- В разогретую кастрюлю налить оливковое масло. Положить чеснок, нарезанный сладкий и острый перцы, помидоры.
- Немного потушить, посолить и добавить нарезанную тыкву.
- Залить водой и готовить, пока овощи не станут мягкими. Снять с плиты и перебить блендером.
- В конце добавить натертый имбирь. Разложить по тарелкам и посыпать натертым пармезаном. Украсить блюдо тыквенными семечками.
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