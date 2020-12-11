Ольга Грицык поделилась рецептом острого крем-супа из тыквы

Телеведущая новостей "Сегодня" Ольга Грицык в программе "Утро с Украиной" рассказала о своем любимом блюде

Телеведущая новостей "Сегодня" Ольга Грицык пришла на программу "Утро с Украиной" и рассказала об одном из своих любимых блюд. Как призналась Ольга, уделять много времени кухни она не любит. Но ее любимый тыквенный крем-суп готовится быстро, и прекрасен именно в зимнюю пору.

Фото: телеведущая Ольга Грицык

Один из секретов тыквенного крем-супа – имбирь и острый перец. Именно эти ингредиенты помогают согреться.

Острый крем-суп из тыквы

Ингредиенты

Очищенная тыква – 500 г

Помидор – 2-3 шт

Красный сладкий перец – 2 шт

Чеснок – зубчик

Свежий имбирь – 40 г

Острый перец – стручок

Натертый пармезан – 1 уп.

Оливковое масло – 100 мл

Тыквенные семечки – 30 г

Соль – щепотка

Как приготовить:

В разогретую кастрюлю налить оливковое масло. Положить чеснок, нарезанный сладкий и острый перцы, помидоры. Немного потушить, посолить и добавить нарезанную тыкву. Залить водой и готовить, пока овощи не станут мягкими. Снять с плиты и перебить блендером. В конце добавить натертый имбирь. Разложить по тарелкам и посыпать натертым пармезаном. Украсить блюдо тыквенными семечками.

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