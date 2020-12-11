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Ольга Грицык поделилась рецептом острого крем-супа из тыквы

Сегодня, 13:30

Телеведущая новостей "Сегодня" Ольга Грицык в программе "Утро с Украиной" рассказала о своем любимом блюде

Телеведущая новостей "Сегодня" Ольга Грицык пришла на программу "Утро с Украиной" и рассказала об одном из своих любимых блюд. Как призналась Ольга, уделять много времени кухни она не любит. Но ее любимый тыквенный крем-суп готовится быстро, и прекрасен именно в зимнюю пору.

Фото: телеведущая Ольга Грицык

Один из секретов тыквенного крем-супа – имбирь и острый перец. Именно эти ингредиенты помогают согреться.

Острый крем-суп из тыквы

Ингредиенты

  • Очищенная тыква – 500 г
  • Помидор – 2-3 шт
  • Красный сладкий перец – 2 шт
  • Чеснок – зубчик
  • Свежий имбирь – 40 г
  • Острый перец – стручок
  • Натертый пармезан – 1 уп.
  • Оливковое масло – 100 мл
  • Тыквенные семечки – 30 г
  • Соль – щепотка

Как приготовить:

  1. В разогретую кастрюлю налить оливковое масло. Положить чеснок, нарезанный сладкий и острый перцы, помидоры.
  2. Немного потушить, посолить и добавить нарезанную тыкву.
  3. Залить водой и готовить, пока овощи не станут мягкими. Снять с плиты и перебить блендером.
  4. В конце добавить натертый имбирь. Разложить по тарелкам и посыпать натертым пармезаном. Украсить блюдо тыквенными семечками.

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