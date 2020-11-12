Новый тренд в Instagram – синий чай. Откуда он взялся, чем полезен и сколько стоит

Из него делают голубой латте, который очень хорошо выглядит на фото

Синий чай – новый тренд в Instagram. Из него делают голубой латте, который очень хорошо выглядит на фото. А еще он прекрасно согревает и даже помогает сохранять стройной фигуру! Что это за чай и в чем его уникальность, рассказали телеведущие Мария Мельник и Григорий Герман в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Откуда взялся синий чай

В чем уникальность синего чая Фото: Depositphotos

Черный, зеленый, в пакетиках и гранулах, в порошке и листовой. Чаев на полках магазинов – множество. Однако есть и новый, который покоряет все больше людей, – синий чай. Он выглядит как магическое зелье или химическая смесь. Но по составу он вполне натуральный!

Синий чай пришел к нам из Таиланда. Считается, что самый вкусный чай получается из молодых цветов, а процесс изготовления состоит из нескольких этапов.

"Синий тайский чай – это сушеные цветы лиановидного растения, которое по-научному называются клитория тройчатая. У нас он больше известен как чай "Анчан", – поделилась сотрудница магазина чая Екатерина Вельчева. – Чай состоит из полураскрытых бутонов этого растения. Их собирают на рассвете, пока они не успели распуститься, раскладывают на солнышке, где они лежат день. Затем их собирают и вечером вручную докручивают. При этом раскрытые бутоны цветов не собирают – считается, что в полузакрытом цветке больше полезных свойств".

Чем полезен синий чай

В чем уникальность синего чая Фото: freepik.com

Этому чаю приписывают много полезных свойств. В частности, он содержит макро- и микроэлементы: железо, фосфор, марганец и др. Они влияют на оздоровление кожи, волос и ногтей. А еще "Анчан" содержит множество витаминов: В1, В2, В12, В13, C, D, E, K. Они комплексно оздоравливают организм.

Кроме того, синий чай очищает сосуды, нормализует давление и улучшает кровоснабжение головного мозга. Также "Анчан" улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара в крови, улучшает память. Он очень полезен для тех, кто много времени проводит за компьютером. А еще благоприятно влияет на нервную систему, помогает бороться с бессонницей.

"Научно доказано, что этот чай имеет ярко выраженное седативное свойство, то есть является антидепрессантом. Также он снижает аппетит, чувство голода, поэтому считается, что он помогает похудеть, но скорее всего, человек просто не ест лишнего", – комментирует эксперт.

Разновидности синего чая и способы заваривания

В чем уникальность синего чая Фото: Pixabay

Синий чай есть двух видов – в форме цветов и в порошке. Чтобы чай раскрыл все свои полезные свойства, важно правильно его заварить.

"В магазинах чай представлен в основном в виде порошка – это перемолотые в мелкую пудру цветочки. Порошок удобнее использовать в приготовлении различных молочных чайных напитков, таких как латте, а еще он используется как пищевой краситель и краситель для одежды", – отметила Екатерина.

А для того, чтобы правильно заварить синий чай, следует немного охладить кипяток – до 80 градусов, после чего залить водой несколько крупных цветков чая и подождать 7-10 минут. А если добавить еще несколько капель лимона или лайма, чай изменит цвет на фиолетовый!

Чай не имеет ярко выраженных вкусовых свойств. Впрочем, он хорошо сочетается с медом, лавандой, мятой и чабрецом. Стоит синий чай около 100 гривен за 50 граммов. Есть варианты и подешевле – главное хорошо поискать. Часто употреблять "Анчан" не рекомендуется. Достаточно до 3 чашек в неделю. И помните – есть противопоказания. Людям с анемией, беременным и женщинам в период кормления грудью его употреблять не рекомендуется.

Все, что вы хотели еще узнать про синий чай – смотрите видео:

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