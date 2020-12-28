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Новогодняя сервировка стола: рекомендации эксперта по этикету

Сегодня, 17:14

Обратите внимание на расположение бокалов и сделайте акцент на декоре из свечей

Новый год – праздник хлопотный, но эти хлопоты нам только в радость. Мы уже рассказывали, какие блюда понравятся Металлическому Быку и предлагали оригинальные блюда для праздничного меню. Но еда едой, а новогодние угощения должны стоять на столе не только красиво, а и правильно. Вместе с экспертом делового и светского этикета Юлией Юдиной разберемся, как правильно все расставить.

Фото: Юлия Юдина, эксперт светского и делового этикета

"Беспокоясь о разнообразии и многочисленности блюд на новогоднем столе, мы часто забываем о сервировке.
Будь то домашний прием, или праздничный ужин для своей семьи, оформление последнего играет большую роль в общей атмосфере и создании "того самого чуда", которое все мы так ожидаем от наступающего года. Зная основные рекомендации по сервировке, вы легко сможете применять их, творчески адаптируя ваше видение вечера с классическими нормами столового этикета. Поэтому позвольте сегодня дать вам несколько рекомендаций оформления новогоднего трапезного стола. Светлых вам праздников и добрых гостей!", – говорит Юлия Юдина.

Основные правила сервировки

Фото: Іnstagram.com/el.dish.shop

  • Сервировка стола начинается со скатерти. Классическим вариантом является белоснежная скатерть. Другие цвета скатерти допускаются, если они соответствуют вашей декораторской идее и перекликаются с посудой или украшением
  • На скатерть расставляются тарелки. По центру каждого места гостя располагается нижняя тарелка, которая служит подставкой под тарелку с закусками и горячими блюдами и служит в первую очередь декоративным целям. Она располагается на расстоянии 2 см от края стола
  • Поверх нее ставится закусочная тарелка, либо тарелка для основного блюда, это зависит от вашего меню
  • Слева от основной тарелки по диагонали располагается небольшая тарелка для хлеба и масла
  • Ножи всегда кладут с правой стороны лезвием к тарелке, вилки располагают с левой стороны
  • Нож для масла кладут непосредственно на тарелку для хлеба
  • Нож и вилка для закусок кладутся по краям, поскольку застолье обычно начинается с закусок. Далее, по отношению к тарелке, выкладываются приборы для последующих подач блюд, например, пара столовых приборов, или приборов для рыбы
  • Десертный набор: ножка, вилка и ложка – кладутся сразу за тарелкой, вверху, параллельно краю стола. Нож и ложку для десерта кладут ручкой вправо, а вилку – ручкой влево
  • Бокалы располагаются справа от тарелок в одну линию под углом 45 градусов к краю стола. Бокалы должны стоять в той последовательности, в которой подаются напитки

Несколько слов о салфетках

Фото: Іnstagram.com/go_rent.south

  • Традиционно свернутую салфетку размещают слева от тарелки либо непосредственно на закусочной тарелке
  • Салфетка может быть просто аккуратно сложена. Кроме этого, конечно, красиво использовать специальные декорированные в стилистике стола кольца, которые придадут праздничный вид
  • Дополните свой стол декором из свечей, невысокими композициями в новогодней стилистике и своим хорошим настроением

А здесь узнаете, как украсить дом на Новый год-2021.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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