Настоящее кимчи – готовим капусту по рецепту корейских поваров
Этот ферментированный продукт можно хранить в холодильнике до полугода
Защищают от вредных бактерий, помогают предотвращать хронические заболевания и поддерживают работу ЖКТ – это все подвластно ферментированным продуктам. Один из самых известных и мощных по действию – это корейская кимчи. Мы нашли рецепт шеф-повара Даэро Ли, который является мастером в приготовлении этого блюда.
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Важное о хранении кимчи
Кимчи – это ферментированный продукт, его можно хранить в холодильнике в течение длительного времени – от трех до шести месяцев. При условии, что вы всегда используете чистую сервировочную посуду и столовые приборы, чтобы вынимать ее из контейнера. Старайтесь, чтобы в контейнер с кимчи ничего не попало, иначе это может усилить процесс брожения и закуска может испортиться.
Что вам понадобится для приготовления кимчи:
- 1 кочан пекинской капусты
- 1 стакан каменной соли
- 1 пучок лука-шалота без корней
- 1 стакан вареного риса
- 1 яблоко с сердцевиной
- 1 луковица, очищенная
- 6 зубчиков чеснока
- имбирь (размером с зубчик чеснока)
- 2 красных перца чили
- 1 стакан порошка перца чили или по вкусу
- 2 чайные ложки сахара
- 1/4 белого редиса (дайкон)
- 1/4 стакана рыбного соуса
- 1 стакан вареного риса
Способ приготовления
- Нарежьте капусту небольшими кусочками, примерно 3-4 см (они уменьшатся в размере в рассоле).
- Приготовьте рассол: добавьте каменную соль в 10 стаканов воды и хорошо перемешайте до полного растворения.
- В рассол положить капусту и отставить на три часа.
- Нарежьте лук-шалот на кусочки по 5 см.
- Приготовьте соус: положите оставшиеся ингредиенты в блендер и взбивайте до однородной массы. Если смесь слишком густая, добавьте немного воды.
- Слейте рассол, в котором лежала капуста, несколько раз промойте пресной водой и снова слейте воду (оставив в дуршлаге на 30 минут).
- Смешайте капусту с соусом из блендера и добавьте измельченный лук-шалот.
- Поместите в герметичный контейнер, оставив примерно 1 см сверху, чтобы выходил газ, образующийся в процессе ферментации. Поставьте в холодильник.
По материалам: Lifehacker.com.au.
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