Начинки для блинов: 5 сладких вариантов на Масленицу

Классические и оригинальные рецепты десертных начинок для блинов

Если не любите просто блины на Масленицу, нужно определиться с начинкой. Есть даже начинки для блинов, для каждого знака зодиака. Это же подборка скорее для тех, кто любит, чтобы было послаще. А тем, кто любить делать подарки, но не всегда может выбрать подходящий – нужно зайти в наш мартовский календарь подарков, в нем найдете массу небанальных идей.

Классическая творожная начинка для блинов с изюмом

Блины с творожной начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

500 г нежирного творога

2 ст. ложки сахара

4 ст. ложки изюма

3/4 стакана сметаны

Способ приготовления:

Изюм промойте и обсушите. Творог протрите через сито, смешайте с сахаром и сметаной. Добавьте в творог изюм. Начиняйте творожной начинкой горячие блины.

Чернично-творожная начинка для блинов

Блины с черникой и творогом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

200 г творога

2-3 ст. л. сахара

1 ст. л. сметаны

200 г размороженной черники

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте до получения однородной массы. Или разотрите все вилкой. Заверните начинку в блины.

Начинка для блинов с шоколадом, бананами и печеньем

Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

2 банана

100 г нутеллы

4 средних печенья

Способ приготовления:

Намажьте блинчики шоколадной пастой, затем посыпьте раскрошенным печеньем. Выложите сверху нарезанные кружочками бананы.

Начинка для блинов со сливочным сыром и фруктами

Блины с фруктами и сливочным сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Сливочный сыр – 350 г

Сахарная пудра – 50 г

Свежие фрукты и ягоды – по вкусу

Ванилин – щепотка

Способ приготовления:

Смешайте сливочный сыр с ванилином и сахарной пудрой с помощью венчика. Если смесь получается очень густой, ее можно разбавить сливками. Каждый блин смажьте начинкой, разложите сверху нарезанные фрукты и заверните в рулет.

Начинка для блинов из яблок, орехов и изюма

Блины с яблоками и изюмом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

500 г яблок

1/2 стакана миндаля

1/2 стакана изюма

1/2 стакана сахара

Ванилин

Корица

Способ приготовления:

Переберите и промойте изюм, яблоки промойте, очистите, удалите сердцевины и нарежьте маленькими ломтиками. Яблоки переложите в эмалированную кастрюлю, добавьте ванилин, пересыпьте сахаром и проварите на слабом огне 5-10 минут. Орехи измельчите в ступке или в комбайне. Снимите яблоки с огня, смешайте с орехами, изюмом и корицей. Тщательно перемешайте и начиняйте блины.

Здесь узнаете о главных ошибках при выпекании блинов.

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