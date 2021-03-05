Начинки для блинов: 5 сладких вариантов на Масленицу
Классические и оригинальные рецепты десертных начинок для блинов
Если не любите просто блины на Масленицу, нужно определиться с начинкой. Есть даже начинки для блинов, для каждого знака зодиака. Это же подборка скорее для тех, кто любит, чтобы было послаще. А тем, кто любить делать подарки, но не всегда может выбрать подходящий – нужно зайти в наш мартовский календарь подарков, в нем найдете массу небанальных идей.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 500 г нежирного творога
- 2 ст. ложки сахара
- 4 ст. ложки изюма
- 3/4 стакана сметаны
Способ приготовления:
- Изюм промойте и обсушите.
- Творог протрите через сито, смешайте с сахаром и сметаной.
- Добавьте в творог изюм.
- Начиняйте творожной начинкой горячие блины.
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Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 200 г творога
- 2-3 ст. л. сахара
- 1 ст. л. сметаны
- 200 г размороженной черники
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте до получения однородной массы. Или разотрите все вилкой.
- Заверните начинку в блины.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 2 банана
- 100 г нутеллы
- 4 средних печенья
Способ приготовления:
- Намажьте блинчики шоколадной пастой, затем посыпьте раскрошенным печеньем.
- Выложите сверху нарезанные кружочками бананы.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Сливочный сыр – 350 г
- Сахарная пудра – 50 г
- Свежие фрукты и ягоды – по вкусу
- Ванилин – щепотка
Способ приготовления:
- Смешайте сливочный сыр с ванилином и сахарной пудрой с помощью венчика. Если смесь получается очень густой, ее можно разбавить сливками.
- Каждый блин смажьте начинкой, разложите сверху нарезанные фрукты и заверните в рулет.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 500 г яблок
- 1/2 стакана миндаля
- 1/2 стакана изюма
- 1/2 стакана сахара
- Ванилин
- Корица
Способ приготовления:
- Переберите и промойте изюм, яблоки промойте, очистите, удалите сердцевины и нарежьте маленькими ломтиками.
- Яблоки переложите в эмалированную кастрюлю, добавьте ванилин, пересыпьте сахаром и проварите на слабом огне 5-10 минут.
- Орехи измельчите в ступке или в комбайне. Снимите яблоки с огня, смешайте с орехами, изюмом и корицей. Тщательно перемешайте и начиняйте блины.
Здесь узнаете о главных ошибках при выпекании блинов.
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