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Начинки для блинов: 5 сладких вариантов на Масленицу

Сегодня, 13:48

Классические и оригинальные рецепты десертных начинок для блинов

Если не любите просто блины на Масленицу, нужно определиться с начинкой. Есть даже начинки для блинов, для каждого знака зодиака. Это же подборка скорее для тех, кто любит, чтобы было послаще. А тем, кто любить делать подарки, но не всегда может выбрать подходящий – нужно зайти в наш мартовский календарь подарков, в нем найдете массу небанальных идей.

Классическая творожная начинка для блинов с изюмом

Блины с творожной начинкой
Блины с творожной начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 500 г нежирного творога
  • 2 ст. ложки сахара
  • 4 ст. ложки изюма
  • 3/4 стакана сметаны

Способ приготовления:

  1. Изюм промойте и обсушите.
  2. Творог протрите через сито, смешайте с сахаром и сметаной.
  3. Добавьте в творог изюм.
  4. Начиняйте творожной начинкой горячие блины.

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Чернично-творожная начинка для блинов

Блины с черникой и творогом
Блины с черникой и творогом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 200 г творога
  • 2-3 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. сметаны
  • 200 г размороженной черники

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте до получения однородной массы. Или разотрите все вилкой.
  2. Заверните начинку в блины.

Начинка для блинов с шоколадом, бананами и печеньем

Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 2 банана
  • 100 г нутеллы
  • 4 средних печенья

Способ приготовления:

  1. Намажьте блинчики шоколадной пастой, затем посыпьте раскрошенным печеньем.
  2. Выложите сверху нарезанные кружочками бананы.

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Начинка для блинов со сливочным сыром и фруктами

Блины с фруктами и сливочным сыром
Блины с фруктами и сливочным сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Сливочный сыр – 350 г
  • Сахарная пудра – 50 г
  • Свежие фрукты и ягоды – по вкусу
  • Ванилин – щепотка

Способ приготовления:

  1. Смешайте сливочный сыр с ванилином и сахарной пудрой с помощью венчика. Если смесь получается очень густой, ее можно разбавить сливками.
  2. Каждый блин смажьте начинкой, разложите сверху нарезанные фрукты и заверните в рулет.

Начинка для блинов из яблок, орехов и изюма

Блины с яблоками и изюмом
Блины с яблоками и изюмом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 500 г яблок
  • 1/2 стакана миндаля
  • 1/2 стакана изюма
  • 1/2 стакана сахара
  • Ванилин
  • Корица

Способ приготовления:

  1. Переберите и промойте изюм, яблоки промойте, очистите, удалите сердцевины и нарежьте маленькими ломтиками.
  2. Яблоки переложите в эмалированную кастрюлю, добавьте ванилин, пересыпьте сахаром и проварите на слабом огне 5-10 минут.
  3. Орехи измельчите в ступке или в комбайне. Снимите яблоки с огня, смешайте с орехами, изюмом и корицей. Тщательно перемешайте и начиняйте блины.

Здесь узнаете о главных ошибках при выпекании блинов.

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