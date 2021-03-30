Морковный пирог с грецкими орехами: рецепт от Владимира Ярославского

Этот полезный десерт будет кстати тем, кто постится

Самые известные шеф-повара страны продолжают делиться своими рецептами. Владимир Ярославский рассказал о любимом морковном пироге, который разнообразит меню к Великому посту.

Фото: Владимир Ярославский, шеф-повар

"И снова простой, но интересный десерт, который я использую в пост – морковный пирог. В нем нет сахара, муки пшеничной, сливочного масла и яиц. Можно есть практически всем", – говорит Владимир Ярославский.

Для морковного пирога нужно взять:

400 г – морковь очищенная

170 г – орех грецкий подсушенный (можно и фундук)

300 г – финики

150 г – овсянка

110 г – кокосовое масло (можно заменить на растительное масло без запаха)

Корица

Как приготовить

Натереть морковь на очень мелкой терке, добавить очищенные орехи. Финики очистить от косточки и мелко измельчить – лучше ножом. Овсянку (хлопья) измельчить на блендере в муку. Смешать все в миске, заправить теплым кокосовым маслом, перемешать, выложить в форму. Запекать в фольге при температуре 180 градусов примерно 30 минут.

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