Дублинский коддл, бармбрэк и еще 2 ирландских блюда, от которых пальчики оближешь
В этой стране придумали не только кофе по-ирландски, но и много другой интересной еды
Ирландия. В этой, как ее называют, изумрудной стране очень трепетно относятся к блюдам из картофеля и всевозможного мяса. Климат, мягко говоря, там не очень, поэтому еда должна согревать. Многие считают, что национальная кухня этой страны очень перекликается с кухней соседней Англии, – это правда лишь отчасти. Разница есть. И да, Ирландию стоит поблагодарить за их кофе. Его рецепт и еще нескольких блюд этой страны найдете ниже.
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Дублинский коддл
Одна из самых популярных похлебок в Ирландии. Колбаски рекомендуется покупать качественные и, по желанию, можно добавить немного темного ирландского пива. Для аутентичности.
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Ингредиенты
- Бекон – 500 г
- Колбаски – 500 г
- Тмин – 2 ст. л.
- Петрушка – 4 ст. л.
- Куриный бульон – 1 л
- Лук – 1 шт.
- Картошка – 1 кг
- Лавровый лист, специи – по вкусу
Способ приготовления
- В глубокой сковороде обжарить бекон и сосиски до золотистого цвета. Выложить из сковороды.
- Добавить в сковороду измельченный лук и обжарить. Вернуть в сковороду бекон и сосиски.
- Добавить тмин, специи и лавровый лист, залить бульоном и довести до кипения.
- Убавить огонь, закинуть картошку. Накрыть крышкой и тушить 30 минут на медленном огне.
- По желанию добавить 100 г темного пива.
- Украсить зеленью.
Ирландское рагу
Ингредиенты
- Картофель – 700 г
- Говядина мякоть (или баранина) – 800 г
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Темное пиво – 500 мл
- Чеснок – 3 зуб.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Тимьян сушеный – 1 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Масло для жарки
Способ приготовления
- Мясо нарезать крупными кусочками.
- В кастрюлю с толстым дном налить немного масла, прогреть.
- Выложить мясо и обжарить на сильном огне.
- Лук нарезать полукольцами, добавить к мясу, обжарить. Морковь нарезать кольцами, добавить к мясу и луку.
- Немного обжарив, добавить пиво, убавить огонь и тушить до готовности мяса.
- Картофель нарезать кубиками, залить водой, чтобы ушел крахмал.
- Когда мясо начнет делиться на волокна, слить воду с картофеля и добавить в кастрюлю.
- Добавить специи: чеснок, лавровый лист, тимьян, соль и перец по вкусу.
- Тушить до готовности картофеля. При подаче украсить зеленью петрушки.
Бармбрэк
Этот кекс обязателен на День святого Патрика. Но не только. Ирландцы обожают, когда бармбрэк подают к чаю или кофе.
Ингредиенты
- Сахар – 100 г
- Ромашковый чай (горячий) – 300 мл
- Сливочное масло – 50 г
- Измельченный миндаль – 1 ст. л.
- Изюм – 200 г
- Цукаты – 100 г
- Консервированная вишня – 50 г
- Мука – 300 г
- Разрыхлитель – 10 г
Способ приготовления
- В горячем чае растворить сахар, добавить масло и дать растаять. Добавить сухофрукты и орехи и остудить смесь.
- В холодную смесь добавить муку и разрыхлитель, перемешать и выложить в форму.
- Поставить в духовку на 180 градусов на 60 минут. Духовку не открывать 50 минут.
- После того, как бармбрэк будет готов, дать немного остыть и вынуть из формы.
Боксти
Это традиционные ирландские картофельные котлеты. Подают их с обжаренным беконом.
Ингредиенты
- Картофель – 6 шт.
- Лук – 1 шт.
- Молоко, мука – по 2 ст. л.
- Яйцо – 2 шт.
- Бекон – 2 ломтика
- Зеленый лук
- Сливочное масло – 1 ст. л.
- Соль, перец черный молотый – щепотка
- Сметана – по вкусу
Способ приготовления
- Сварить половину картофеля. Готовый картофель размять. Не нужно добавлять ни воду, ни молоко.
- Сырой картофель натереть на терке, так же натереть лук.
- Добавить к этой смеси толченный картофель, молоко, муку, яйца. Посолить, поперчить. Вымесить тесто руками.
- Растопить на сковороде сливочное масло и жарить по 2-3 минуты с каждой стороны.
- Параллельно поджарить на сухой сковороде нарезанный бекон.
- Нарезать зеленый лук.
- Выложить боксти на тарелку. Сверху положить сметану, бекон и зеленый лук.
Кофе по-ирландски
Одна из немногих стран, у которой есть свой именной кофе. В 1942 году в аэропорту ирландского города Фойнс был отменен рейс. Пассажиры негодовали, нужно было чем-то их успокоить. Шеф-повар ресторана аэропорта – Джо Шеридан – решил подбодрить людей, добавив в кофе немного виски и взбитые сливки. Это и стало днем рождения кофе по-ирландски.
Ингредиенты
- Кофе свежесваренный – 200 мл
- Виски – 50 мл
- Тростниковый сахар – 1-2 кубика.
- Сливки 30% – 50 мл
- Корица, мускатный орех – щепотка
Способ приготовления
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- Сварить кофе. Процедить.
- Сливки взбить до пышной пены.
- Подогреть немного стакан и вылить кофе. Добавить сахар и виски.
- Аккуратно выложить сливки на поверхность кофе.
- Украсить корицей и мускатным орехом.
Здесь собраны рецепты самой вкусной еды из Германии.
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