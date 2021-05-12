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Дублинский коддл, бармбрэк и еще 2 ирландских блюда, от которых пальчики оближешь

Сегодня, 15:51

В этой стране придумали не только кофе по-ирландски, но и много другой интересной еды

Ирландия. В этой, как ее называют, изумрудной стране очень трепетно относятся к блюдам из картофеля и всевозможного мяса. Климат, мягко говоря, там не очень, поэтому еда должна согревать. Многие считают, что национальная кухня этой страны очень перекликается с кухней соседней Англии, – это правда лишь отчасти. Разница есть. И да, Ирландию стоит поблагодарить за их кофе. Его рецепт и еще нескольких блюд этой страны найдете ниже.

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Дублинский коддл

Фото: instagram.com/katya_irl/

Одна из самых популярных похлебок в Ирландии. Колбаски рекомендуется покупать качественные и, по желанию, можно добавить немного темного ирландского пива. Для аутентичности.

Ингредиенты

  • Бекон – 500 г
  • Колбаски – 500 г
  • Тмин – 2 ст. л.
  • Петрушка – 4 ст. л.
  • Куриный бульон – 1 л
  • Лук – 1 шт.
  • Картошка – 1 кг
  • Лавровый лист, специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. В глубокой сковороде обжарить бекон и сосиски до золотистого цвета. Выложить из сковороды.
  2. Добавить в сковороду измельченный лук и обжарить. Вернуть в сковороду бекон и сосиски.
  3. Добавить тмин, специи и лавровый лист, залить бульоном и довести до кипения.
  4. Убавить огонь, закинуть картошку. Накрыть крышкой и тушить 30 минут на медленном огне.
  5. По желанию добавить 100 г темного пива.
  6. Украсить зеленью.

Ирландское рагу

Фото: instagram.com/yulia_buryak_/

Ингредиенты

  • Картофель – 700 г
  • Говядина мякоть (или баранина) – 800 г
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Темное пиво – 500 мл
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Тимьян сушеный – 1 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло для жарки

Способ приготовления

  1. Мясо нарезать крупными кусочками.
  2. В кастрюлю с толстым дном налить немного масла, прогреть.
  3. Выложить мясо и обжарить на сильном огне.
  4. Лук нарезать полукольцами, добавить к мясу, обжарить. Морковь нарезать кольцами, добавить к мясу и луку.
  5. Немного обжарив, добавить пиво, убавить огонь и тушить до готовности мяса.
  6. Картофель нарезать кубиками, залить водой, чтобы ушел крахмал.
  7. Когда мясо начнет делиться на волокна, слить воду с картофеля и добавить в кастрюлю.
  8. Добавить специи: чеснок, лавровый лист, тимьян, соль и перец по вкусу.
  9. Тушить до готовности картофеля. При подаче украсить зеленью петрушки.

Бармбрэк

Фото: instagram.com/mimikupenda_/

Этот кекс обязателен на День святого Патрика. Но не только. Ирландцы обожают, когда бармбрэк подают к чаю или кофе.

Ингредиенты

  • Сахар – 100 г
  • Ромашковый чай (горячий) – 300 мл
  • Сливочное масло – 50 г
  • Измельченный миндаль – 1 ст. л.
  • Изюм – 200 г
  • Цукаты – 100 г
  • Консервированная вишня – 50 г
  • Мука – 300 г
  • Разрыхлитель – 10 г

Способ приготовления

  1. В горячем чае растворить сахар, добавить масло и дать растаять. Добавить сухофрукты и орехи и остудить смесь.
  2. В холодную смесь добавить муку и разрыхлитель, перемешать и выложить в форму.
  3. Поставить в духовку на 180 градусов на 60 минут. Духовку не открывать 50 минут.
  4. После того, как бармбрэк будет готов, дать немного остыть и вынуть из формы.

Боксти

Фото: instagram.com/santalucia.by/

Это традиционные ирландские картофельные котлеты. Подают их с обжаренным беконом.

Ингредиенты

  • Картофель – 6 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Молоко, мука – по 2 ст. л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Бекон – 2 ломтика
  • Зеленый лук
  • Сливочное масло – 1 ст. л.
  • Соль, перец черный молотый – щепотка
  • Сметана – по вкусу

Способ приготовления

  1. Сварить половину картофеля. Готовый картофель размять. Не нужно добавлять ни воду, ни молоко.
  2. Сырой картофель натереть на терке, так же натереть лук.
  3. Добавить к этой смеси толченный картофель, молоко, муку, яйца. Посолить, поперчить. Вымесить тесто руками.
  4. Растопить на сковороде сливочное масло и жарить по 2-3 минуты с каждой стороны.
  5. Параллельно поджарить на сухой сковороде нарезанный бекон.
  6. Нарезать зеленый лук.
  7. Выложить боксти на тарелку. Сверху положить сметану, бекон и зеленый лук.

Кофе по-ирландски

Фото: instagram.com/bestcoffee_ua/

Одна из немногих стран, у которой есть свой именной кофе. В 1942 году в аэропорту ирландского города Фойнс был отменен рейс. Пассажиры негодовали, нужно было чем-то их успокоить. Шеф-повар ресторана аэропорта – Джо Шеридан – решил подбодрить людей, добавив в кофе немного виски и взбитые сливки. Это и стало днем рождения кофе по-ирландски.

Ингредиенты

  • Кофе свежесваренный – 200 мл
  • Виски – 50 мл
  • Тростниковый сахар – 1-2 кубика.
  • Сливки 30% – 50 мл
  • Корица, мускатный орех – щепотка

Способ приготовления

  1. Сварить кофе. Процедить.
  2. Сливки взбить до пышной пены.
  3. Подогреть немного стакан и вылить кофе. Добавить сахар и виски.
  4. Аккуратно выложить сливки на поверхность кофе.
  5. Украсить корицей и мускатным орехом.

Здесь собраны рецепты самой вкусной еды из Германии.

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