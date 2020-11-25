Марина Кухар поделилась быстрым рецептом салата со свеклой по-гречески
Телеведущая новостей "Сегодня" на канале "Украина" Марина Кухар поделилась рецептом любимого зимнего салата, который можно приготовить на скорую руку
Как нам необходимо питаться осенью-зимой? Полезно. Ведь сейчас наш иммунитет требует сильнейшей поддержки. Ну а когда это полезно и вкусно и еще не вредит фигуре – это вдвойне приятно.
Ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Марина Кухар рассказала о своем любимом салате.
"Салат со свеклой по-гречески – это витаминная бомба. Делаю его часто как самостоятельное блюдо. Здесь калорий достаточно, чтобы забыть о чувстве голода, но все они быстро усваиваются и не остаются там, где не нужно. Приятного аппетита!" – сказала Марина Кухар.
- Руккола – пучок
- Свекла – 2 шт
- Фета (или брынза) – 60-80 граммов
- Оливковое масло
- Гранатовый соус
- Греческие травы (в первую очередь орегано)
- Кусочек черного хлеба
- Свеклу отварить до готовности.
- Нарезать фету или брынзу кубиками.
- Выложить на тарелку хороший пучок рукколы.
- Сверху положить нарезанную тонкими слайсами отварную свеклу.
- Выложить кубики феты или брынзы.
- Полить гранатовым соусом, оливковым маслом и посыпать травами по вкусу. А еще добавить кусочек черного хлеба, поджаренного в тостере.
Вкусный и полезный зимний салат готов!
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