Марина Кухар поделилась быстрым рецептом салата со свеклой по-гречески

Телеведущая новостей "Сегодня" на канале "Украина" Марина Кухар поделилась рецептом любимого зимнего салата, который можно приготовить на скорую руку

Как нам необходимо питаться осенью-зимой? Полезно. Ведь сейчас наш иммунитет требует сильнейшей поддержки. Ну а когда это полезно и вкусно и еще не вредит фигуре – это вдвойне приятно.

Ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Марина Кухар рассказала о своем любимом салате.

Фото: Марина Кухар, телеведущая новостей "Сегодня"

"Салат со свеклой по-гречески – это витаминная бомба. Делаю его часто как самостоятельное блюдо. Здесь калорий достаточно, чтобы забыть о чувстве голода, но все они быстро усваиваются и не остаются там, где не нужно. Приятного аппетита!" – сказала Марина Кухар.

Что нужно?

Руккола – пучок

Свекла – 2 шт

Фета (или брынза) – 60-80 граммов

Оливковое масло

Гранатовый соус

Греческие травы (в первую очередь орегано)

Кусочек черного хлеба

Способ приготовления:

Свеклу отварить до готовности. Нарезать фету или брынзу кубиками. Выложить на тарелку хороший пучок рукколы. Сверху положить нарезанную тонкими слайсами отварную свеклу. Выложить кубики феты или брынзы. Полить гранатовым соусом, оливковым маслом и посыпать травами по вкусу. А еще добавить кусочек черного хлеба, поджаренного в тостере.

Вкусный и полезный зимний салат готов!

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