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Лимонный курд – рецепт самого изысканного дополнения к десертам

Сегодня, 15:57

Помимо лимонов, нужно немного сахара, сливочного масла и яиц

Лимонный курд Фото: instagram.com/nats_kurmametova/
Лимонный курд
Фото: instagram.com/nats_kurmametova/

В качестве пропитки для бисквита или как начинка для профитролей, для прослойки чизкейков без выпечки и в песочных пирогах, да и просто намазывать на тосты – лимонный курд, читаем крем, универсальный в любых десертах. Сделать его максимально просто, но некоторые детали все-таки нужно учесть. Рецепт лимонного курда и все тонкости приготовления – ниже.

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Вроде бы заварной крем, да не тот

Разве что по консистенции лимонный курд очень походит на заварной крем. Но рецептура курда больше сосредоточена на содержание сока и цедры лимона, чем яиц и молока, как в заварном креме. Впервые это чудо приготовили в Британии, на сломе 19-20 веков. Тогда его намазывали на хлеб и булочки.

Особенности приготовления и хранения лимонного курда

  • Используйте нержавеющую посуду или стеклянную. Так у курда не появится металлический привкус
  • Яйца для курда нужно довести до комнатной температуры
  • Готовьте его на водяной бане. Дно посуды не должно касаться кипящей воды. Иначе есть риск, что желтки свернутся, и вы не получите нужную консистенцию.
  • Для однородности курда пропустите его через сито
  • Хранить курд можно до 10 дней в холодильнике и больше 3 месяцев в морозилке

Что нужно для лимонного курда

  • 1 стакан лимонного сока
  • 2 ч. л. тертой цедры лимона
  • 75 г сахара
  • 4 яичных желтка
  • 60 г сливочного масла

Как приготовить лимонный курд

  1. Смешать вместе все ингредиенты и поставить на водяную баню. Взбивать венчиком и держать на бане, пока курд не станет однородной консистенции. Снять с огня.
  2. Пропустить через сито и выложить в стеклянный контейнер.
  3. Остудить до комнатной температуры и отправить в холодильник.

По материалам: Мasterclass.com

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