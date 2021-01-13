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Ленивые вареники на старый Новый год: топ-5 оригинальных рецептов

Сегодня, 16:33

С шоколадной начинкой, клубникой, сыром и диетические – готовить их можно не только в праздники

Ну вот зря эти вареники называются ленивыми, а не ленивыми, но страшно вкусными. Да, времени на их приготовление нужно чуть меньше, чем на вареники с сюрпризом на старый Новый год. А стараний приложить к этому процессу необходимо столько же. Ведь мы хотим получить вкусно-красивый результат? Предлагаем оригинальные рецепты ленивых вареников с шоколадом, клубникой, а также соленых – с твердым сыром.

Ленивые вареники с шоколадной начинкой

Фото: instagram.com/schokolieb/

Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)

  • 200 г – творога
  • 1 шт. – яйцо
  • 35 г – рисовой муки
  • сахар по вкусу
  • 20 г – шоколада

Способ приготовления

  1. Творог смешать с яйцом и сахаром до однородности.
  2. Добавить муку, перемешать и скатать "колбаску". Разделить на равные части.
  3. В каждый будущий вареник положить кусочек шоколада, залепить.
  4. Варить до готовности, украсить сметаной и сахарной пудрой.

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Ленивые вареники с клубникой

Фото: instagram.com/recept.rus/

Ингредиенты

  • 350 г – творога
  • 2 шт. – небольших яйца
  • 40 г – сахара
  • щепотка соли
  • 70 г – кукурузной муки (можно обычную или рисовую)
  • небольшая клубника для начинки
  • мука для формовки


Способ приготовления

  1. Творог смешать с яйцами, солью, сахаром и пробить блендером.
  2. Вмешать муку, получится довольно нежное тесто.
  3. Выложить его из миски на хорошо присыпанную мукой доску, раскатать в жгут, разрезать на сегменты.
  4. В каждый вложить небольшую клубнику и скатать в шар, обсыпая мукой.
  5. Варить в подсоленной кипящей воде, после того, как всплывут минутки три-четыре, не слишком долго, чтоб ягода не поменяла цвет.
  6. Готовые вареники полить растопленным сливочным маслом, присыпать сахаром или заменить сахар на мед.

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Ленивые вареники с клубникой и маком

Фото: instagram.com/pantera_rai/

Ингредиенты

  • 450 г – творог
  • 1 шт. – яйцо
  • 200 г – клубника
  • 3 ст. л – рисовая мука
  • 2 ст. л – мак
  • соль, ванилин по вкусу

Способ приготовления

  1. Творог с яйцом размять вилкой. Добавить рисовую муку, ванилин, соль, все хорошо перемешать.
  2. Добавить мак и перемешать.
  3. Внутрь будущего вареника положить клубнику, слепить.
  4. Варить до готовности.

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Ленивые вареники с сыром

Фото: instagram.com/klimovat975/

Ингредиенты

  • 250 г – творог 5-9%
  • 2 шт. – яйцо
  • 90 г – мука рисовая
  • 50 г – сыр
  • 25 г – укроп
  • 0, 5 ч. л – соль

Способ приготовления

  1. Творог смешать с яйцом, мукой, укропом и солью.
  2. Выложить 1.5 ч. л творожной массы на ладонь, внутрь положить кусочек сыра примерно 1×1.5 см, скатать шарик.
  3. Варить до готовности в подсоленной воде.

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Ленивые вареники диетические

Фото: instagram.com/kulinaria.pp

Ингредиенты

  • 280 г – творог
  • 1 шт. – яйцо
  • 70 г – рисовая мука
  • ванилин, подсластитель по вкусу

Способ приготовления

  1. Смешать творог, яйцо, ванилин, подсластитель.
  2. Добавить муку, замесить творожное тесто.
  3. Нарезать творожное тесто небольшими кусочками.
  4. Варить до готовности.

Здесь собраны рецепты теста для вареников на молоке, кефире и воде.

Все подробности в спецтеме Старый Новый год

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