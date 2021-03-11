Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лайфхак: как почистить гранат за 30 секунд

Сегодня, 19:16

С помощью этого трюка вы научитесь моментально извлекать зерна из граната

Гранат – это настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Он содержит рекордное количество антиоксидантов, богат витамином С, защищает от болезни Альцгеймера, улучшает пищеварение, помогает при артрите, полезен при болезнях сердца, улучшает память и укрепляет иммунитет.

Не забывайте чаще радовать близких людей и обязательно делайте им приятные подарки на весенние праздники. Смотрите в нашем календаре, какие презенты можно приготовить на мартовские праздники.

Лайфхак, как выбрать вкусный гранат

Гранат не должен быть слишком круглым. Выбирайте фрукт с четко выраженными контурами. Это значит, что семена уже налились.

Мягкие на ощупь гранаты – плохой знак. Это значит, что фрукт перемерз или подгнил. Поэтому выбирать нужно только твердые плоды.

Читайте также:
Как приготовить гранатовую сангрию с апельсинами

Как едят гранат

Гранат подают как гарнир к тяжелым блюдам, например, к жареному мясу, но не больше столовой ложки семян в салаты или основные блюда.

Если просто есть гранат в качестве перекуса, идеальная порция – не больше половины плода за один раз.

Полезнее всего фрукт в виде сока, но не чистого, а разбавленного водой в пропорции один к одному.

Гранат богат антиоксидантами
Гранат богат антиоксидантами
Фото: Pixabay

Лайфхак, как почистить гранат быстро и без брызг

  • Помойте фрукт и обсушите его кухонным полотенцем.
  • Срежьте ножом верхушку с хвостиком так, чтобы в срезе появились белые прожилки.
  • Сделайте небольшие надрезы вдоль граната, желательно вдоль этих светлых прожилок.
  • Переверните гранат срезом вниз. Возьмите столовую ложку и начните постукивать по кожуре. Постукивания должны быть умеренными и равномерными по всей поверхности граната. Так гранатовые зерна начнут сами сыпаться в посудину без каких-либо повреждений.
  • Также гранат можно положить в небольшой целлофановый пакетик перед тем, как начать стучать по нему ложкой. Это спасет вас от случайных брызг. Всего 30 секунд – и все зерна в тарелке!

Есть еще один способ, как быстро и просто почистить гранат – сделать это в воде.

Смотрите видео, как в Украине выращивают гранат и другую экзотику:

Видео: Сегодня

Напомним, ранее мы рассказывали о способах нарезки фруктов и овощей, которые облегчат вам жизнь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Лайфхак: как приготовить разноцветные блинчики Лайфхак: как приготовить засахаренные лепестки роз Почему нельзя взбивать картофельное пюре блендером Лайфхак: как правильно варить креветки Как приготовить идеальное яйцо пашот: ТОП-5 лайфхаков Борется с вирусами и улучшает память: диетолог рассказала о пользе граната Как красиво упаковать подарок: модные лайфхаки
гранат лайфхак
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве

Популярные статьи

Сегодня, 19:16Вкусно

Лайфхак: как почистить гранат за 30 секунд

Сегодня, 18:38Вкусно

Великий пост-2021: меню по дням на неделю

Сегодня, 16:11Модно

Как чистить серебро: полезные советы

Сегодня, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 11 марта: Козерогу нужно завершить все свои дела, а Водолея ждет успешный день

Вчера, 17:58Вкусно

Как правильно тушить капусту: 5 рецептов

Вчера, 14:29Звездно

Тяжело говорит и дышит: новые подробности о состоянии Григория Чапкиса

Вчера, 13:30Звездно

Дочь Оли Поляковой госпитализировали

Вчера, 10:26Вкусно

Постные блины на минеральной воде: 3 рецепта на Масленицу

Вчера, 08:36Звездно

Экс-жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, но это не Холостяк (фото)

Вчера, 05:47Психо

Гороскоп на сегодня 10 марта: Девам нужно стать уверенными в себе, а Рыбам – применять творческий подход в работе

9 мартаЗвездно

В Букингемском дворце отреагировали на интервью Гарри и Меган – официальное заявление

9 мартаЗвездно

Сергей Притула уходит из украинского шоу, которое финансирует Россия

9 мартаВкусно

Как приготовить спаржу: 5 рецептов вкусных весенних блюд

9 мартаЗвездно

Андрей Данилко выдал интимный секрет Ирины Билык

9 мартаЗвездно

Елена Зеленская в трендовом пальто пришла с цветами к памятнику Шевченко (фото)

9 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 9 марта: Рака ждут неожиданности, а Львы будут полны энергии

Новости партнеров

Ученый назвал симптомы нового штамма коронавируса
Ученый назвал симптомы нового штамма коронавируса
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять