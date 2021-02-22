Куриные тефтели "Львиные головы": рецепт легкого блюда от Григория Германа
В качестве гарнира приготовьте салат из брокколи и цветной капусты
Через неделю – весна, а это значит, что все хотят избавиться от последствий майонезных салатов, десертов и всего того, что так смаковало зимними вечерами. И у шеф-повара "Ранку з Україною" Григория Германа есть замечательное предложение блюда, которым можно наслаждаться, не беспокоясь о фигуре – куриные тефтели под названием "Львиные головы". Они чрезвычайно вкусные и несложные в приготовлении.
Куриные тефтели "Львиные головы"
Ингредиенты
- Фарш куриный – 200 г
- Зеленый лук – 50 г
- Рис – 100 г
- Грибы – 70 г
- Яблоко – 1 шт.
- Брокколи – 200 г
- Цветная капуста – 200 г
- Листья салата – 100 г
- Болгарский перец – 1 шт.
- Имбирь – 10 г
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Уксус – 2 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Крахмал – 1 ст. л.
- Соль и перец
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Способ приготовления
- За час до приготовления блюда следует замочить рис в теплой воде.
- К куриному фаршу добавить измельченные зеленый лук и имбирь, немного соевого соуса, специи и соль. Грибы помыть, промокнуть салфеткой и измельчить. Добавить их к фаршу, а еще всыпать ложку крахмала. Тщательно перемешать.
- Поставить кастрюлю с водой на огонь, потому что готовить блюдо нужно на пару.
- Тем временем приготовить соус. Очистить и порезать яблоко, поместить его в блендер, добавить немного имбиря и оливкового масла. Взбить яблочную смесь. Добавить уксус и соль, снова взбить до однородности.
- Сформировать тефтели и обмокнуть их в рисе. Выложить подготовленные шарики на решетку, которую установили в кипящей кастрюле.
- Для салата отварить брокколи и цветную капусту. Нарезать перец и листья салата. На яблочный соус выложить отваренную капусту и брокколи, добавить салат и перец. Готовые митболы выложить на отдельную тарелку.
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