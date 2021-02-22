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Куриные тефтели "Львиные головы": рецепт легкого блюда от Григория Германа

Сегодня, 18:23

В качестве гарнира приготовьте салат из брокколи и цветной капусты

Через неделю – весна, а это значит, что все хотят избавиться от последствий майонезных салатов, десертов и всего того, что так смаковало зимними вечерами. И у шеф-повара "Ранку з Україною" Григория Германа есть замечательное предложение блюда, которым можно наслаждаться, не беспокоясь о фигуре – куриные тефтели под названием "Львиные головы". Они чрезвычайно вкусные и несложные в приготовлении.

Куриные тефтели "Львиные головы"

Ингредиенты

  • Фарш куриный – 200 г
  • Зеленый лук – 50 г
  • Рис – 100 г
  • Грибы – 70 г
  • Яблоко – 1 шт.
  • Брокколи – 200 г
  • Цветная капуста – 200 г
  • Листья салата – 100 г
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Имбирь – 10 г
  • Соевый соус – 1 ст. л.
  • Уксус – 2 ст. л.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Крахмал – 1 ст. л.
  • Соль и перец

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Способ приготовления

  1. За час до приготовления блюда следует замочить рис в теплой воде.
  2. К куриному фаршу добавить измельченные зеленый лук и имбирь, немного соевого соуса, специи и соль. Грибы помыть, промокнуть салфеткой и измельчить. Добавить их к фаршу, а еще всыпать ложку крахмала. Тщательно перемешать.
  3. Поставить кастрюлю с водой на огонь, потому что готовить блюдо нужно на пару.
  4. Тем временем приготовить соус. Очистить и порезать яблоко, поместить его в блендер, добавить немного имбиря и оливкового масла. Взбить яблочную смесь. Добавить уксус и соль, снова взбить до однородности.
  5. Сформировать тефтели и обмокнуть их в рисе. Выложить подготовленные шарики на решетку, которую установили в кипящей кастрюле.
  6. Для салата отварить брокколи и цветную капусту. Нарезать перец и листья салата. На яблочный соус выложить отваренную капусту и брокколи, добавить салат и перец. Готовые митболы выложить на отдельную тарелку.

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