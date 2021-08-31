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7 лайфхаков, чтобы круассаны получились

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
31 августа, 16:23
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Масло должно быть с максимальной жирностью и примерно в одинаковых пропорциях с мукой. Раскатывать тесто нужно минимум 5 раз, а если любите круассаны с шоколадом, то его нужно мелко натереть
Как приготовить идеальные круассаны
Как приготовить идеальные круассаны / Фото: pexels.com

Круассаны – выпечка не из простых и достаточно капризная. То есть если и беремся мы за них, то в основном на выходных, чтобы они наверняка получились. У круассанов есть золотое правило – они выпекаются из слоеного дрожжевого теста. Что само по себе уже непросто. Но существуют хитрости, которые помогут сделать их идеальными.

Обязательные требования для теста

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Сливочное масло должно быть максимально жирным – 82%. Лучше всего, если вы возьмете муку и масло в равных количествах. Масло должно быть примерно 15 градусов.

Замешивайте тесто медленно, большое количество кислорода испортит будущие круассаны. Идеальная температура для расстойки теста – 26 градусов.

Перед выпеканием их нужно смазать кисточкой смесью из молока и желтка. Выпекаются круассаны при 200 градусах 25 минут.

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Как правильно раскатывать тесто для круассанов

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Перед раскаткой подержите тесто в холоде
Перед раскаткой подержите тесто в холоде / Фото: Depositphotos

Раскатывать тесто нужно минимум 5 раз, при этом каждый раз добавляя понемногу сливочного масла. Причем раскатка должна происходить перпендикулярно направлению предыдущего раза.

Перед раскаткой тесто должно постоять 25-30 минут в пищевой пленке в холодильнике.

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Шоколад для круассанов лучше натирать
Шоколад для круассанов лучше натирать / Фото: Depositphotos

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Прежде всего это касается шоколада – самого популярного "гостя" внутри круассанов. Да, классические круассаны априори без начинки, но если вы любите с шоколадом, то никогда не кладите его крупными кусочками.

Для этой выпечки шоколад нужно натереть на терке. После того, как вы вырезали тесто толщиной 5 мм и разрезали на треугольники, где стороны больше основания, выложите тертый шоколад в середину и сформируйте полумесяц.

Для ягодной начинки старайтесь класть как можно меньше сахара, иначе круассаны могут не получиться.

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7 важных лайфхаков для совершенной выпечки найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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