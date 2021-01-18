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Крещенский Сочельник-2021: что приготовить на праздник

Сегодня, 11:47

По церковному уставу, накануне Крещения проводится однодневный пост, который предусматривает всего лишь один прием пищи

Каждый год 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне, а 18 января вечером – Крещенский Сочельник. Это вечер-приготовление, день строгого поста. Поэтому Крещенский Сочельник часто называют "Голодной" или "Бедной" (второй) кутьей. Такое название можно объяснить по-разному: в этот день до первой звезды наши предки воздерживались от пищи и пили совсем понемногу. Затем вся семья садилась за стол и ела постные, или "голодные" блюда". Были разрешены кутья, постный борщ, пирожки, вареники и компот из сухофруктов.

"Голодная" кутья на Крещенский Сочельник

Кутья на Крещенский Сочельник
Кутья на Крещенский Сочельник
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 стакан пшеницы
  • 100 г мака
  • 1 стакан очищенных грецких орехов
  • 100 г изюма
  • вода
  • жидкий мед

Способ приготовления:

  1. Пшеницу промыть, залить холодной водой и оставить на ночь.
  2. Промыть, влить 3.5 стакана воды и варить на слабом огне около 2 часов. Сохранить 100 мл отвара.
  3. Мак залить кипятком, оставить до остывания воды. Слить жидкость, растереть мак добела.
  4. Грецкие орехи порубить. Изюм залить на 10 минут кипятком, обсушить.
  5. Соединить в миске все ингредиенты, добавить в кутью мед по вкусу и 100 мл отвара.

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Постный борщ

Постный борщ
Постный борщ
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 3-4 картофелины
  • 300 г свежей капусты
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1 свекла
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1 лавровый лист
  • растительное масло
  • черный перец горошком
  • соль

Способ приготовления:

  1. Картофель нарезать кубиками, капусту нашинковать, морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук нарезать мелкими кубиками.
  2. В кипящую подсоленную воду положить картофель, через 5 минут капусту, лавровый лист и перец горошком и проварить на среднем огне.
  3. Тем временем спассеровать свеклу, морковь и лук на растительном масле, прикрыть крышкой и потушить на медленном огне, добавив немного яблочного уксуса или лимонной кислоты и томатную пасту.
  4. Готовые овощи переложить в кастрюлю и варить борщ до готовности. Дать настояться и подавать с растертым чесноком.

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Голубцы с судаком

Постные голубцы
Постные голубцы
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • листья савойской капусты
  • 400 г филе судака
  • растительное масло
  • 1 большая морковь
  • 1 луковица
  • 1 ст.л. панировочных сухарей
  • соль
  • молотый перец
  • молотый кориандр
  • томатная паста

Способ приготовления:

  1. Довести воду до кипения в большой кастрюле. Добавить листья савойской капусты одинакового размера и отварить их в течение 3 минут. Затем откинуть на дуршлаг и помыть холодной водой.
  2. Лук и морковь почистить. Лук измельчить, морковь натереть на крупной терке. Обжарить овощи на сковороде с разогретым маслом.
  3. Филе судака пропустить через мясорубку. Добавить половину жареных овощей, панировочные сухари и соль.
  4. Выложить начинку на капустные листья и сформировать голубцы. Отправить в сотейник, добавить морковь с луком. Приправить молотым кориандром и посолить.
  5. Залить водой или бульоном, по желанию добавить ложку томатной пасты. Тушить на слабом огне около часа.
  6. Подавать голубцы вместе с хлебом.

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Постные вареники с картошкой и грибами

Вареники постные
Вареники постные
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 200 мл ледяной воды
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • щепотка соли
  • 500 г картофеля
  • 250 г грибов
  • 2 луковицы
  • специи
  • растительное масло для обжаривания

Способ приготовления:

  1. Смешать муку, воду, оливковое масло и соль. Замесить эластичное тесто, завернуть его в пленку, пока готовится начинка.
  2. Очистить картофель, отварить его до готовности в подсоленной воде и сделать пюре (если получается суховатым, добавить немного оливкового или растительного масла).
  3. Пожарить на сковородке нарезанные грибы с одной измельченной луковицей в течение 10-15 минут. Перемешать с картофелем, остудить. Приправить по вкусу.
  4. Раскатать тесто, вырезать из него кружочки стаканом. Выложить сверху начинку и защипать края.
  5. Опустить вареники в кипящую подсоленную воду, варить на слабом огне 5-7 минут после закипания.
  6. Подавать постные вареники вместе с жареным луком.

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Постные пирожки с капустой

Пирожки с капустой
Пирожки с капустой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 7 г сухих дрожжей
  • 1 стакан воды
  • 3 ч.л. сахара
  • щепотка соли
  • 4 ст.л. растительного масла
  • 3 стакана муки

Для начинки:

  • капуста
  • морковь
  • вода
  • растительное масло
  • томатная паста

Способ приготовления:

  1. В большую миску налить теплую воду, положить дрожжи и сахар, размешать до полного растворения. Поставить в теплое место до образования пышной пены.
  2. Добавить в опару соль и влить растительное масло. Всыпать стакан муки и размешать ложкой. Добавить еще стакан муки и снова размешать. Третий стакан высыпать на стол, выложить тесто из миски. Замесить тесто руками. Накрыть пленкой или полотенцем и оставить в тепле. Когда увеличится в 1.5 раза, еще раз промесить, снова накрыть и оставить до вторичного подхода.
  3. Для начинки капусту мелко нашинковать, выложить в глубокую сковородку, добавить тертую морковь, 2 ст.л. воды, соль и тушить под крышкой на умеренном огне около 20 минут. При необходимости помешивать и подливать горячую воду. Добавить растительное масло, томатную пасту, перемешать и тушить еще 10 минут, под крышкой, но уже без воды. Дать остыть.
  4. Из готового теста слепить шарики, расплющить (слой теста не должен быть слишком тонким, чтобы пирожки не получились сухими), выложить начинку, защепить по краям, уложить на смазанный маслом (или накрытый бумагой для выпечки) противень швом вниз.
  5. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке минут 15-20. Чтобы пирожки не высохли, в духовку на нижний уровень, под пирожками, поставить емкость с водой. Следить, чтобы не пригорели сверху. Вынув из духовки, смазать маслом и накрыть полотенцем.

Узвар из сухофруктов

Узвар на Крещение Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 250 г сухофруктов (сушеные яблоки, курага, чернослив, изюм)
  • цедра лимона – по вкусу
  • 1 л воды
  • мед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сухофрукты тщательно промыть, залить 1 л воды и дать настояться около 3-4 часов. Затем воду слить в кастрюлю, довести до кипения.
  2. Фрукты переложить в банку, залить их кипящей водой, добавить цедру, закрыть крышкой, укутать полотенцем и оставить на всю ночь.
  3. Перед подачей узвар процедить в кувшин, а фрукты подавать отдельно в посуде. Подавать напиток с медом.

Здесь читайте о 10 правилах и ошибках во время ныряния на Крещение.

Все подробности в спецтеме Крещение

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