Коктейльная пьяТница: как приготовить вкусную "Маргариту"

История самого "женского коктейля" и пошаговый рецепт

Пятница. Заслуженный отдых. Пора себя побаловать, в меру, конечно. Предлагаем разнообразить досуг и приготовить, а потом и попробовать коктейль "Маргарита". И она во всех смыслах сногсшибательна. И по составу, и по подаче, и по свойству расслаблять тех, кто взял в руки бокал с этим коктейлем. Зарождалась "Маргарита" в 30-х годах ХХ века в мексиканских барах. Ну а где еще, ведь один из главных ингредиентов коктейля – текила.

Прототипом "Маргариты" следует считать коктейль "Пикадор", его готовили в барах Британии. В "Пикадоре" смешивались текила, куантро, сок лайма в пропорциях 2:1:1.

А вот впервые "Маргарита" получила свое нынешнее имя в 1953 году, когда ее рецепт был напечатан в журнале "Esquire".

Приготовим коктейль "Маргарита" по классическому рецепту

Коктейль "Маргарита" Фото: Depositphotos

Ингредиенты

60 мл (4 ст. л) – серебряная текила

30 мл (2 ст. л) – куантро

20 мл (полторы ст. л) – сок лайма

Лед

Приготовление

Наполните коктейльный шейкер льдом. Добавьте текилу, куантро, сок лайма. Хорошенько встряхните. Процедите в фужер, заполненный льдом.

Подача

Практически всегда краешки бокалов с "Маргаритой" покрывают тонким слоем слоем. Этот усиливает ее вкус

Если решили украсить солью ободок бокала – смажьте его лаймом и обваляйте в соли

Можно добавить щепотку соли и при сервировке

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