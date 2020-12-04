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Коктейльная пьяТница: как приготовить вкусную "Маргариту"

Сегодня, 16:02

История самого "женского коктейля" и пошаговый рецепт

Пятница. Заслуженный отдых. Пора себя побаловать, в меру, конечно. Предлагаем разнообразить досуг и приготовить, а потом и попробовать коктейль "Маргарита". И она во всех смыслах сногсшибательна. И по составу, и по подаче, и по свойству расслаблять тех, кто взял в руки бокал с этим коктейлем. Зарождалась "Маргарита" в 30-х годах ХХ века в мексиканских барах. Ну а где еще, ведь один из главных ингредиентов коктейля – текила.

Прототипом "Маргариты" следует считать коктейль "Пикадор", его готовили в барах Британии. В "Пикадоре" смешивались текила, куантро, сок лайма в пропорциях 2:1:1.

А вот впервые "Маргарита" получила свое нынешнее имя в 1953 году, когда ее рецепт был напечатан в журнале "Esquire".

Приготовим коктейль "Маргарита" по классическому рецепту

Коктейль "Маргарита"
Коктейль "Маргарита"
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 60 мл (4 ст. л) – серебряная текила
  • 30 мл (2 ст. л) – куантро
  • 20 мл (полторы ст. л) – сок лайма
  • Лед

Приготовление

  1. Наполните коктейльный шейкер льдом. Добавьте текилу, куантро, сок лайма.
  2. Хорошенько встряхните.
  3. Процедите в фужер, заполненный льдом.

Подача

  • Практически всегда краешки бокалов с "Маргаритой" покрывают тонким слоем слоем. Этот усиливает ее вкус
  • Если решили украсить солью ободок бокала – смажьте его лаймом и обваляйте в соли
  • Можно добавить щепотку соли и при сервировке

Здесь найдете рецепт коктейля "Мятный джулеп" и узнаете, как приготовить "Дайкири".

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