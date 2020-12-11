Коктейльная пьяТница: как приготовить Пина Колада

История пиратского коктейля и его пошаговый рецепт

В холодный пятничный зимний вечер предлагаем улучшить настроение с помощью карибского коктейля Пина Колада. Знали ли вы, что 50 лет тому назад он был признан достоянием Коста-Рики и назван официальным коктейлем республики? Эта смесь рома, ананасового сока и кокосового молока имеет свою историю. Несколько слов об этом, а потом – его классический рецепт.

В истории становления Пина Колада в мировой коктейльной карте присутствует несколько легенд. Вспомним самую романтичную. Город Сан-Хуан (Пуэрто-Рико). Местный ресторан. Застенчивый бармен Рамон все никак не решался познакомиться с одной девушкой. И вот однажды Рамон решил угостить ее коктейлем и смешал Пина Колада. Говорят, что девушке коктейль понравился, и все у нее с Рамоном было хорошо.

Но одна из более достоверных версий звучит так: еще в начале 19 века пират по имени Роберто Кофреси первым придумал состав Пина Колада. В переводе с испанского это означает "процеженный ананас".

Готовим коктейль Пина Колада

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

45 мл – темный ром

90 мл – белый ром

110 мл – ананасовый сок

45 мл – кокосовое молоко

ломтики ананаса для украшения

Способ приготовления

Все составляющие поместить в блендер и взбивать до момента, пока смесь не станет однородной. Коктейль разлить по высоким бокалам, после чего украсить его ананасовыми ломтиками. Коктейль подавать охлажденным.

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