Коктейли на Новый год: ТОП-10 праздничных рецептов

Идеи алкогольных напитков на любой вкус

А почему бы и нет? Почему бы не разнообразить встречу Нового года-2021 яркими классными коктейлями? Они могут выступить в роли аперитива, или стать завершающим аккордом праздника. Здесь собраны 10 прекрасных вариантов праздничных коктейлей. Но есть одно но. Металлический Бык не любит, когда алкоголя очень много. Учитывайте это.

Корица по-французски

Фото: Іnstagram.com/bouquetgarnisev/

Ингредиенты

30 мл – коньяк

10 мл – карамельный сироп

60 мл – яблочный сок

10 г – корица в палочках

лед

Как приготовить

Соедините все ингредиенты. Добавьте лед, взбейте. Украсьте корицей.

Выпей морковку

Фото:Іnstagram.com/cognac_beer_vine/

Ингредиенты

50 мл – джин

20 мл – сок лимона

10 мл – сок апельсина

20 мл – морковный сок

Приготовление

Смешиваем ингредиенты, украшаем молотым перцем.

Апельсиновый цветок

Фото:Іnstagram.com/cognac_beer_vine/

Ингредиенты

40 мл – джин

40 мл – сок апельсиновый

5 мл – сироп Гренадин



Как приготовить

Джин и апельсиновый сок взбить в шейкере. Процедить в коктейльный бокал. Аккуратно налить сироп на дно бокала.

Джек фрост

Фото: Іnstagram.com/worldcakes

Ингредиенты

Легкий кукурузный сироп или мед для краев бокалов

Кокосовая стружка для декора

1 стакан ананасового сока

1/2 стакана Блю Курасао

1/2 стакана водки или светлого рома

1/2 стакана кокосовых сливок

Лед

Способ приготовления

Налейте тонкий слой кукурузного сиропа на тарелку и окуните края в сироп, затем обмакните в кокосовую стружку. В блендере смешать лед, ананасовый сок, Блю Кюрасао, водку и кокосовые сливки до получения желаемой консистенции. Разлить по стаканам и сразу же подавать.

Эспрессо мартини

Фото: Іnstagram.com/ars_vitae_hotels/

Ингредиенты

2 рюмки эспрессо или крепкого растворимого кофе

2 рюмки мартини

2 капли ванильного экстракта



Способ приготовления

Смешайте все в шейкере или банке со льдом и хорошенько встряхните. Подавайте коктейль в любом бокале, который нравится.

Клюквенная "Маргарита"

"Маргарита" с клюквой Фото: pixabay.com

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

2 чашки серебряной текилы

1 1/3 чашки клюквенного сока

1 чашка оранжевого ликера, такого как Куантро или Гранд Марнье

2/3 стакана свежевыжатого сока лайма

Лед

Способ приготовления:

Соедините серебряную текилу, клюквенный сок, апельсиновый ликер, сок лайма и лед в большом кувшине и перемешайте. Перелейте коктейль в стаканы или процедите в бокалы для "Маргариты" (без льда). Подавайте напиток сразу же после приготовления.

Эгг-ног

Яичный коктейль Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

150 мл молока

150 мл сливок 10-20%

2 яйца

100 мл темного рома, виски или бурбона

1 ст.л. сахара

1 палочка корицы

Мускатный орех

Ванилин – по вкусу

Способ приготовления:

Отделите яичные желтки от белков. Нам понадобятся только желтки. Добавьте сахар и ванилин, тщательно перемешайте. Влейте сливки и молоко. Поставьте на слабый огонь и нагревайте, помешивая венчиком, следя за тем, чтобы желтки не свернулись. Добавьте корицу и варите 15-20 минут или до желаемой консистенции. Уберите палочку корицы. Влейте алкоголь и снимите с плиты. Перелейте в бокалы и посыпьте мускатным орехом. Подавайте напиток теплым или охлажденным.

Коктейль "Мимоза"

Коктейль "Мимоза" Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

1/3 бокала шампанского

1/3 бокала апельсинового сока

1 ст.л. апельсинового ликера

Способ приготовления:

Охладите все напитки. Налейте в бокал для шампанского игристое вино, апельсиновый сок и ликер. Подавайте сразу же после приготовления.

Зимняя сангрия с сухофруктами

Сангрия с сухофруктами Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

6 фиников

6 шт. кураги

1/2 стакана сушеной клюквы

1/2 стакана изюма

1/4 стакана бренди или коньяка

750 мл вина Мерло

100 мл газированной воды

2 ст.л. меда

лед – по вкусу

Способ приготовления:

В большой емкости нагреть на слабом огне бренди, мед, мелко нарезанные финики и курагу с клюквой и изюмом. Не кипятить. Снять полученный микс с огня, дать остыть. Влить в емкость с сухофруктами и бренди вино, размешать. Поставить напиток в холодильник на сутки. Перед подачей перелить сангрию в кувшин, добавить газировку и лед.

Цитрусовый пунш на Новый год

Пунщ из цитрусовых Фото: marthastewart.com

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

450 мл фреша из розового грейпфрута

450 мл кокки американо (итальянского крепленого вина)

225 мл кампари

1 бутылка (750 мл) просекко брют или другого сухого игристого белого вина

Грейпфрут, апельсин и лимон Мейера – для подачи

Лед

Газировка – по желанию

Способ приготовления:

Все цитрусовые хорошо помойте и нарежьте тонкими кружочками. В чаше для пунша смешайте грейпфрутовый сок, кокки американо и кампари. Добавьте просекко, затем цитрусовые и лед. Подавайте пунш, по желанию разбавив его газированной водой.

Совет: все напитки должны быть хорошо охлажденными.

Здесь найдете рецепт коктейля "Мятный джулеп".

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться