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Коктейли на Новый год: ТОП-10 праздничных рецептов

Сегодня, 18:19

Идеи алкогольных напитков на любой вкус

А почему бы и нет? Почему бы не разнообразить встречу Нового года-2021 яркими классными коктейлями? Они могут выступить в роли аперитива, или стать завершающим аккордом праздника. Здесь собраны 10 прекрасных вариантов праздничных коктейлей. Но есть одно но. Металлический Бык не любит, когда алкоголя очень много. Учитывайте это.

Корица по-французски

Фото: Іnstagram.com/bouquetgarnisev/

Ингредиенты

  • 30 мл – коньяк
  • 10 мл – карамельный сироп
  • 60 мл – яблочный сок
  • 10 г – корица в палочках
  • лед

Как приготовить

  1. Соедините все ингредиенты.
  2. Добавьте лед, взбейте.
  3. Украсьте корицей.

Выпей морковку

Фото:Іnstagram.com/cognac_beer_vine/

Ингредиенты

  • 50 мл – джин
  • 20 мл – сок лимона
  • 10 мл – сок апельсина
  • 20 мл – морковный сок

Приготовление

  1. Смешиваем ингредиенты, украшаем молотым перцем.

Апельсиновый цветок

Фото:Іnstagram.com/cognac_beer_vine/

Ингредиенты

  • 40 мл – джин
  • 40 мл – сок апельсиновый
  • 5 мл – сироп Гренадин


Как приготовить

  1. Джин и апельсиновый сок взбить в шейкере.
  2. Процедить в коктейльный бокал.
  3. Аккуратно налить сироп на дно бокала.

Джек фрост

Фото: Іnstagram.com/worldcakes

Ингредиенты

  • Легкий кукурузный сироп или мед для краев бокалов
  • Кокосовая стружка для декора
  • 1 стакан ананасового сока
  • 1/2 стакана Блю Курасао
  • 1/2 стакана водки или светлого рома
  • 1/2 стакана кокосовых сливок
  • Лед

Способ приготовления

  1. Налейте тонкий слой кукурузного сиропа на тарелку и окуните края в сироп, затем обмакните в кокосовую стружку.
  2. В блендере смешать лед, ананасовый сок, Блю Кюрасао, водку и кокосовые сливки до получения желаемой консистенции. Разлить по стаканам и сразу же подавать.

Эспрессо мартини

Фото: Іnstagram.com/ars_vitae_hotels/

Ингредиенты

  • 2 рюмки эспрессо или крепкого растворимого кофе
  • 2 рюмки мартини
  • 2 капли ванильного экстракта


Способ приготовления

  1. Смешайте все в шейкере или банке со льдом и хорошенько встряхните.
  2. Подавайте коктейль в любом бокале, который нравится.

Клюквенная "Маргарита"

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"Маргарита" с клюквой
Фото: pixabay.com

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 2 чашки серебряной текилы
  • 1 1/3 чашки клюквенного сока
  • 1 чашка оранжевого ликера, такого как Куантро или Гранд Марнье
  • 2/3 стакана свежевыжатого сока лайма
  • Лед

Способ приготовления:

  1. Соедините серебряную текилу, клюквенный сок, апельсиновый ликер, сок лайма и лед в большом кувшине и перемешайте.
  2. Перелейте коктейль в стаканы или процедите в бокалы для "Маргариты" (без льда).
  3. Подавайте напиток сразу же после приготовления.

Эгг-ног

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Яичный коктейль
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 150 мл молока
  • 150 мл сливок 10-20%
  • 2 яйца
  • 100 мл темного рома, виски или бурбона
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 палочка корицы
  • Мускатный орех
  • Ванилин – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отделите яичные желтки от белков. Нам понадобятся только желтки.
  2. Добавьте сахар и ванилин, тщательно перемешайте. Влейте сливки и молоко.
  3. Поставьте на слабый огонь и нагревайте, помешивая венчиком, следя за тем, чтобы желтки не свернулись.
  4. Добавьте корицу и варите 15-20 минут или до желаемой консистенции. Уберите палочку корицы.
  5. Влейте алкоголь и снимите с плиты. Перелейте в бокалы и посыпьте мускатным орехом. Подавайте напиток теплым или охлажденным.

Коктейль "Мимоза"

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Коктейль "Мимоза"
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • 1/3 бокала шампанского
  • 1/3 бокала апельсинового сока
  • 1 ст.л. апельсинового ликера

Способ приготовления:

  1. Охладите все напитки.
  2. Налейте в бокал для шампанского игристое вино, апельсиновый сок и ликер.
  3. Подавайте сразу же после приготовления.

Зимняя сангрия с сухофруктами

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Сангрия с сухофруктами
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 6 фиников
  • 6 шт. кураги
  • 1/2 стакана сушеной клюквы
  • 1/2 стакана изюма
  • 1/4 стакана бренди или коньяка
  • 750 мл вина Мерло
  • 100 мл газированной воды
  • 2 ст.л. меда
  • лед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. В большой емкости нагреть на слабом огне бренди, мед, мелко нарезанные финики и курагу с клюквой и изюмом. Не кипятить.
  2. Снять полученный микс с огня, дать остыть.
  3. Влить в емкость с сухофруктами и бренди вино, размешать. Поставить напиток в холодильник на сутки.
  4. Перед подачей перелить сангрию в кувшин, добавить газировку и лед.

Цитрусовый пунш на Новый год

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Пунщ из цитрусовых
Фото: marthastewart.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 450 мл фреша из розового грейпфрута
  • 450 мл кокки американо (итальянского крепленого вина)
  • 225 мл кампари
  • 1 бутылка (750 мл) просекко брют или другого сухого игристого белого вина
  • Грейпфрут, апельсин и лимон Мейера – для подачи
  • Лед
  • Газировка – по желанию

Способ приготовления:

  1. Все цитрусовые хорошо помойте и нарежьте тонкими кружочками.
  2. В чаше для пунша смешайте грейпфрутовый сок, кокки американо и кампари. Добавьте просекко, затем цитрусовые и лед.
  3. Подавайте пунш, по желанию разбавив его газированной водой.

Совет: все напитки должны быть хорошо охлажденными.

Здесь найдете рецепт коктейля "Мятный джулеп".

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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