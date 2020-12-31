Коктейли на Новый год с шампанским: ТОП-5 праздничных рецептов
Рецепты вкусных и простых коктейлей с шампанским
Шампанское – главный напиток на новогоднем столе. Его можно пить просто так или взять как основу для домашних коктейлей.
Алкогольные коктейли с шампанским всегда вкусные и несложные в приготовлении. Вы с одинаковом успехом можете использовать сухое или полусладкое игристое вино – все зависит от ваших предпочтений. Собрали для вас вкусные и одновременно простые рецепты коктейлей с шампанским.
Коктейль из шампанского, фруктового сока и базилика
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 40 мл водки
- 40 мл ананасового сока
- 30 мл апельсинового сока
- 15 мл лимонного сока
- 15 мл сахарного сиропа
- 4-5 листиков базилика
- 70-80 мл охлажденного шампанского или просекко
- Кубики льда
Способ приготовления:
- В шейкер выложить листья базилика, влить сахарный сироп. Слегка растолочь пестиком.
- Добавить все остальные ингредиенты (кроме шампанского) в шейкер и как следует взбить.
- Добавить в бокал несколько кубиков льда. Влить смесь из шейкера и долить шампанское или просекко.
Коктейль из шампанского с ягодным пюре
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 2-3 ст. л. замороженной малины (либо любых других замороженных ягод)
- 30 мл водки
- 20 мл гренадина
- 80-100 мл розового шампанского (или любого другого игристого вина)
Способ приготовления:
- Ягоды, не размораживая, измельчить блендером, добавить водку, гренадин.
- Добавить ягодное пюре в бокал, влить шампанское, аккуратно перемешать.
- По желанию добавить несколько кубиков льда. Украсить готовый напиток малиной.
Зимний коктейль из шампанского с клюквой
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 100 мл шампанского
- 100 мл апельсинового фреша
- 100 г замороженной клюквы
- Сахарная пудра
- Лед
Способ приготовления:
- Разморозьте ягоды клюквы. Измельчите в блендере и тщательно протрите через сито.
- Добавьте в каждый бокал по столовой ложке клюквенного пюре.
- Выдавите фреш из апельсина, процедите его от мякоти и косточек.
- Добавьте в бокал кубик льда, апельсиновый фреш и охлажденное шампанское.
- Щедро посыпьте коктейль просеянной сахарной пудрой.
Коктейль "Мимоза" классический
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 90 мл апельсинового сока
- 90 мл шампанского
- Полоска апельсиновой цедры – для украшения
Способ приготовления:
- Налейте в охлажденный бокал флюте апельсиновый сок.
- Долейте шампанское доверху и аккуратно размешайте коктейльной ложкой.
- Украсьте апельсиновой цедрой.
Коктейль "Беллини" с грушей и клюквой
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 200 мл шампанского
- 50 мл грушевого нектара
- 50 мл клюквенного сока
- Груша и клюква – для украшения
Способ приготовления:
- Смешайте в кувшине грушевый нектар и клюквенный сок.
- Влейте шампанское, перемешайте.
- Разлейте по бокалам, добавьте тонкие ломтики груши и шпажки с нанизанными на них ягодами клюквы.
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