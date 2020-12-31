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Коктейли на Новый год с шампанским: ТОП-5 праздничных рецептов

Сегодня, 19:35

Рецепты вкусных и простых коктейлей с шампанским

Шампанское – главный напиток на новогоднем столе. Его можно пить просто так или взять как основу для домашних коктейлей.

Алкогольные коктейли с шампанским всегда вкусные и несложные в приготовлении. Вы с одинаковом успехом можете использовать сухое или полусладкое игристое вино – все зависит от ваших предпочтений. Собрали для вас вкусные и одновременно простые рецепты коктейлей с шампанским.

Коктейль из шампанского, фруктового сока и базилика

Коктейль из шампанского с соком
Коктейль из шампанского с соком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 40 мл водки
  • 40 мл ананасового сока
  • 30 мл апельсинового сока
  • 15 мл лимонного сока
  • 15 мл сахарного сиропа
  • 4-5 листиков базилика
  • 70-80 мл охлажденного шампанского или просекко
  • Кубики льда

Способ приготовления:

  1. В шейкер выложить листья базилика, влить сахарный сироп. Слегка растолочь пестиком.
  2. Добавить все остальные ингредиенты (кроме шампанского) в шейкер и как следует взбить.
  3. Добавить в бокал несколько кубиков льда. Влить смесь из шейкера и долить шампанское или просекко.

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Коктейль из шампанского с ягодным пюре

Коктейль с шампанским и водкой на Новый год
Коктейль с шампанским и водкой на Новый год
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 2-3 ст. л. замороженной малины (либо любых других замороженных ягод)
  • 30 мл водки
  • 20 мл гренадина
  • 80-100 мл розового шампанского (или любого другого игристого вина)

Способ приготовления:

  1. Ягоды, не размораживая, измельчить блендером, добавить водку, гренадин.
  2. Добавить ягодное пюре в бокал, влить шампанское, аккуратно перемешать.
  3. По желанию добавить несколько кубиков льда. Украсить готовый напиток малиной.

Зимний коктейль из шампанского с клюквой

Коктейль с клюквенным соком
Коктейль с клюквенным соком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 100 мл шампанского
  • 100 мл апельсинового фреша
  • 100 г замороженной клюквы
  • Сахарная пудра
  • Лед

Способ приготовления:

  1. Разморозьте ягоды клюквы. Измельчите в блендере и тщательно протрите через сито.
  2. Добавьте в каждый бокал по столовой ложке клюквенного пюре.
  3. Выдавите фреш из апельсина, процедите его от мякоти и косточек.
  4. Добавьте в бокал кубик льда, апельсиновый фреш и охлажденное шампанское.
  5. Щедро посыпьте коктейль просеянной сахарной пудрой.

Коктейль "Мимоза" классический

Коктейль "Мимоза" на Новый год
Коктейль "Мимоза" на Новый год
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • 90 мл апельсинового сока
  • 90 мл шампанского
  • Полоска апельсиновой цедры – для украшения

Способ приготовления:

  1. Налейте в охлажденный бокал флюте апельсиновый сок.
  2. Долейте шампанское доверху и аккуратно размешайте коктейльной ложкой.
  3. Украсьте апельсиновой цедрой.

Коктейль "Беллини" с грушей и клюквой

"Беллини" с клюквой и грушей
"Беллини" с клюквой и грушей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 200 мл шампанского
  • 50 мл грушевого нектара
  • 50 мл клюквенного сока
  • Груша и клюква – для украшения

Способ приготовления:

  1. Смешайте в кувшине грушевый нектар и клюквенный сок.
  2. Влейте шампанское, перемешайте.
  3. Разлейте по бокалам, добавьте тонкие ломтики груши и шпажки с нанизанными на них ягодами клюквы.

Ранее мы рассказывали, как правильно засервировать стол на Новый год-2021: рекомендации эксперта по этикету.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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