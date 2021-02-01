Клетчатка: в каких продуктах содержится и как помогает организму
Эти растительные волокна "успокаивают" чувство голода и способствуют похудению
Свой организм, а вернее – его слаженную работу – можно поддерживать с помощью недорогих продуктов. Например, зимой есть возможность воспользоваться всеми полезными витаминами и микроэлементами, которые содержаться в главных фруктах зимы. А еще можно включить в свой рацион овощи, бобовые, орехи, богатые клетчаткой. О свойствах этих растительных волокон – а именно их влиянии на пищеварение и помощи в похудении – известно много. Кто-то получает их из продуктов, которые содержат клетчатку, кто-то принимает клетчатку в виде препаратов. Нутрициолог Яна Легеза рассказала, чем полезна клетчатка и как ее правильно вводить в рацион.
"Многих интересует вопрос: можно ли похудеть с помощью клетчатки, будь она в виде пищевых добавок или растительная, то есть та, что содержится в овощах, злаковых, бобовых. Клетчатка сама по себе – не продукт для похудения, но если заменять ею прием пищи, то за счет очищения кишечника на постоянной основе и снижения калоража, вес будет уходить постепенно. Если клетчатка в виде добавки к основному рациону питания, то пить можно утром натощак с водой, соком или йогуртом, или на ночь вместо ужина", – говорит Яна Легеза.
Читайте также:Имбирь: как хранить дома и можно ли его детям
Волокна клетчатки, попадая к нам в организм, не перевариваются. Именно поэтому клетчатка естественным путем очищает кишечник, поддерживает его работу, помогает при запорах. Она "успокаивает" чувство голода, тем самым вы не будете переедать, ну и станете худеть, соответственно.
Еще клетчатка
- Регулирует уровень сахара и плохого холестерина в крови.
- Нерастворимые пищевые волокна очищают организм и выводят токсины.
- Предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
- Снижает риск инфекционных и респираторных заболеваний.
- Мужчинам и женщинам до 50 лет – 30 г в день
- Мужчинам и женщинам после 50 лет – 25 г в день
- Детям от 2 до 5 лет – 15 г в день
- Детям от 5 до 11 лет – 20 г в день
- Подросткам – 25 г в день
25-30 г клетчатки содержится в:
- 200 г чечевицы
- 100 г фасоли
- 2 грушах
- Горсти чернослива
- Авокадо
- Морковь
- Сельдерей
- Малина, ежевика,
- Капуста
- Чечевица
- Горох
- Нут
- Фасоль
- Овсянка
- Семена чиа
- Миндаль
Тут узнаете полную информацию о кураге, чем она полезна и кому ее лучше не есть.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное