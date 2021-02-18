Классический рецепт яблочного штруделя с изюмом и корицей
Приготовить его несколько сложно, но вполне возможно
Яблочный штрудель – классика мировых десертов. В родном городе штруделя – Вене – хранится самый первый его рецепт. В 17 веке это был молочно-сливочный рулет с творожной начинкой. Сегодня вариантов штруделя не счесть, но классическим был и будет штрудель с изюмом и корицей. Подается это чудо с шариком мороженого. Вся загвоздки в приготовлении – это тесто, которое нужно вытягивать-растягивать до прозрачности. Кондитеры австрийских ресторанов учатся этому годами. Но, при желании, можно испечь штрудель дома. И, конечно, совершенствоваться с каждым разом.
Яблочный штрудель с изюмом
Ингредиенты (на 6 порций):
- 1 кг кислых яблок
- 100 г молотых ванильных сухарей
- 250 г сахара
- 100 г сливочного масла
- лимонный сок
- корица
- 1 ст. л. коньяк или другой алкоголь
- 200 г изюм
Для теста:
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 1 яйцо
- 300 г муки
- 100 мл теплой воды
- капля уксуса
- соль
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Способ приготовления:
- Муку просеять и дать ей немного постоять, чтобы она "напиталась" воздухом. Добавить яйцо, масло, соль по вкусу, развести 100 мл теплой воды (с добавлением капли уксуса) и перемешать все до получения крутого теста.
- Изюм замочить в теплой воде.
- Замешивать желательно руками, без использования миксера. Месить тесто следует до тех пор, пока оно не станет легко отходить от рук. Сформировать шар, смазать его оливковым или подсолнечным маслом, завернуть в фольгу и оставить под подогретой емкостью или под полотенцем на 20-30 минут.
- Яблоки помыть, почистить, удалить сердцевину и нарезать на тонкие дольки, а после перемешать с сахаром и корицей в дуршлаге, установленным над миской. Затем смешать с изюмом и с алкоголем. Закрыть перевернутой тарелкой, поставить гнет (например, литровую банку с водой). Сухари обжарить в масле до золотистого цвета.
- На столе разложить льняную подстилку, выложить тесто, посыпать мукой и раскатать скалкой. Затем тесто осторожно растянуть руками в разных направлениях – оно должно получиться очень тонким. Более толстый край нужно отрезать.
- Растянутое тесто сбрызнуть соком лимона и посыпать сухарями. Распределить яблочную массу на 2/3 поверхности теста. Свернуть штрудель с помощью полотенца.
- Осторожно выложить на противень, предварительно смазанный сливочным маслом, поставить в духовку, разогретую до 200 градусов на 30 минут.
- Готовый штрудель посыпать просеянной сахарной пудрой.
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