Классический рецепт яблочного штруделя с изюмом и корицей

Приготовить его несколько сложно, но вполне возможно

Яблочный штрудель – классика мировых десертов. В родном городе штруделя – Вене – хранится самый первый его рецепт. В 17 веке это был молочно-сливочный рулет с творожной начинкой. Сегодня вариантов штруделя не счесть, но классическим был и будет штрудель с изюмом и корицей. Подается это чудо с шариком мороженого. Вся загвоздки в приготовлении – это тесто, которое нужно вытягивать-растягивать до прозрачности. Кондитеры австрийских ресторанов учатся этому годами. Но, при желании, можно испечь штрудель дома. И, конечно, совершенствоваться с каждым разом.

Яблочный штрудель с изюмом

Яблочный штрудель Фото: Depositphotos

Ингредиенты (на 6 порций):

1 кг кислых яблок

100 г молотых ванильных сухарей

250 г сахара

100 г сливочного масла

лимонный сок

корица

1 ст. л. коньяк или другой алкоголь

200 г изюм

Для теста:

1 ст. л. подсолнечного масла

1 яйцо

300 г муки

100 мл теплой воды

капля уксуса

соль

Способ приготовления:

Муку просеять и дать ей немного постоять, чтобы она "напиталась" воздухом. Добавить яйцо, масло, соль по вкусу, развести 100 мл теплой воды (с добавлением капли уксуса) и перемешать все до получения крутого теста. Изюм замочить в теплой воде. Замешивать желательно руками, без использования миксера. Месить тесто следует до тех пор, пока оно не станет легко отходить от рук. Сформировать шар, смазать его оливковым или подсолнечным маслом, завернуть в фольгу и оставить под подогретой емкостью или под полотенцем на 20-30 минут. Яблоки помыть, почистить, удалить сердцевину и нарезать на тонкие дольки, а после перемешать с сахаром и корицей в дуршлаге, установленным над миской. Затем смешать с изюмом и с алкоголем. Закрыть перевернутой тарелкой, поставить гнет (например, литровую банку с водой). Сухари обжарить в масле до золотистого цвета. На столе разложить льняную подстилку, выложить тесто, посыпать мукой и раскатать скалкой. Затем тесто осторожно растянуть руками в разных направлениях – оно должно получиться очень тонким. Более толстый край нужно отрезать. Растянутое тесто сбрызнуть соком лимона и посыпать сухарями. Распределить яблочную массу на 2/3 поверхности теста. Свернуть штрудель с помощью полотенца. Осторожно выложить на противень, предварительно смазанный сливочным маслом, поставить в духовку, разогретую до 200 градусов на 30 минут. Готовый штрудель посыпать просеянной сахарной пудрой.

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