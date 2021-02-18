Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Классический рецепт яблочного штруделя с изюмом и корицей

Сегодня, 12:16

Приготовить его несколько сложно, но вполне возможно

Яблочный штрудель – классика мировых десертов. В родном городе штруделя – Вене – хранится самый первый его рецепт. В 17 веке это был молочно-сливочный рулет с творожной начинкой. Сегодня вариантов штруделя не счесть, но классическим был и будет штрудель с изюмом и корицей. Подается это чудо с шариком мороженого. Вся загвоздки в приготовлении – это тесто, которое нужно вытягивать-растягивать до прозрачности. Кондитеры австрийских ресторанов учатся этому годами. Но, при желании, можно испечь штрудель дома. И, конечно, совершенствоваться с каждым разом.

Яблочный штрудель с изюмом

Яблочный штрудель
Яблочный штрудель
Фото: Depositphotos

Ингредиенты (на 6 порций):

  • 1 кг кислых яблок
  • 100 г молотых ванильных сухарей
  • 250 г сахара
  • 100 г сливочного масла
  • лимонный сок
  • корица
  • 1 ст. л. коньяк или другой алкоголь
  • 200 г изюм

Для теста:

  • 1 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 яйцо
  • 300 г муки
  • 100 мл теплой воды
  • капля уксуса
  • соль

Читайте также:
Сочнейшая ромовая баба – 3 рецепта из разных стран

Способ приготовления:
  1. Муку просеять и дать ей немного постоять, чтобы она "напиталась" воздухом. Добавить яйцо, масло, соль по вкусу, развести 100 мл теплой воды (с добавлением капли уксуса) и перемешать все до получения крутого теста.
  2. Изюм замочить в теплой воде.
  3. Замешивать желательно руками, без использования миксера. Месить тесто следует до тех пор, пока оно не станет легко отходить от рук. Сформировать шар, смазать его оливковым или подсолнечным маслом, завернуть в фольгу и оставить под подогретой емкостью или под полотенцем на 20-30 минут.
  4. Яблоки помыть, почистить, удалить сердцевину и нарезать на тонкие дольки, а после перемешать с сахаром и корицей в дуршлаге, установленным над миской. Затем смешать с изюмом и с алкоголем. Закрыть перевернутой тарелкой, поставить гнет (например, литровую банку с водой). Сухари обжарить в масле до золотистого цвета.
  5. На столе разложить льняную подстилку, выложить тесто, посыпать мукой и раскатать скалкой. Затем тесто осторожно растянуть руками в разных направлениях – оно должно получиться очень тонким. Более толстый край нужно отрезать.
  6. Растянутое тесто сбрызнуть соком лимона и посыпать сухарями. Распределить яблочную массу на 2/3 поверхности теста. Свернуть штрудель с помощью полотенца.
  7. Осторожно выложить на противень, предварительно смазанный сливочным маслом, поставить в духовку, разогретую до 200 градусов на 30 минут.
  8. Готовый штрудель посыпать просеянной сахарной пудрой.

Здесь найдете рецепт нежнейшего баскского чизкейка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить рулет с яблоками: два простых рецепта к чаю "МастерШеф" - "Кулинарный выпускной": рецепт яблочного штруделя от Евгении Антощук 5 соблазнительно вкусных десертов из яблок: они стоят того, чтобы о них говорили 5 рецептов тертого пирога - с творогом, вишней, яблоком На завтрак с любимыми: 3 рецепта пышных ароматных маффинов Сладкий уикенд: 3 рецепта чизкейка без выпечки
яблоки тесто изюм рецепт как приготовить корица штрудель
Реклама

Новости партнеров

Внук Ярмоленко женился на бизнес-леди, которая старше на 12 лет
Внук Ярмоленко женился на бизнес-леди, которая старше на 12 лет
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару

Популярные статьи

Сегодня, 12:16Вкусно

Классический рецепт яблочного штруделя с изюмом и корицей

Сегодня, 09:36Звездно

Умер Андрей Мягков из "Иронии судьбы, или С легким паром"

Сегодня, 05:24Психо

Гороскоп на сегодня 18 февраля: Близнецы страдают от влияния ретроградного Меркурия, а Львам нужен контроль

Вчера, 17:24Вкусно

Как запечь сочное мясо – сделайте это в рукаве

Вчера, 15:42Вкусно

Как приготовить соус бешамель: 3 вкусных рецепта

Вчера, 11:16Events

Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс

Вчера, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Скорпион будет всемогущим, а Стрелец будет сражать харизмой

16 февраляВкусно

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

16 февраляЗвездно

Тина Кароль призналась, когда последний раз делала тест на беременность

16 февраляАктуально

Избавляемся от желтизны: как освежить блонд к весне

16 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 16 февраля: Ракам нужно контролировать себя, а Львам перестать питать иллюзии

15 февраляЗвездно

"Памяти на две-три минуты": появились новые подробности состояния Алибасова

15 февраляВкусно

Готовим буженину из свинины: классический рецепт

15 февраляЗдорово

Что можно и чего нельзя делать в сильный мороз

15 февраляЗвездно

В квартире Поляковой на Печерске затопило потолки: Я каждый год ругаюсь с ЖЭКом, а им все равно

15 февраляЗвездно

Пластический хирург рассказал, как Потап похудел на 20 килограммов

Новости партнеров

Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
«Аспирин» может помочь выжить пациентам с COVID-19?
«Аспирин» может помочь выжить пациентам с COVID-19?
Киркоров будет учувствовать в Евровидении, но не от РФ
Киркоров будет учувствовать в Евровидении, но не от РФ

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять