Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Киш с тунцом, шпинатом и помидорами – рыбно-овощная идея для обеда

Сегодня, 10:29

Песочное тесто в сочетании с начинкой из тунца, оттененное ярким вкусом летних томатов, сливочного сыра и сочной молодой зелени. К тому же этот пирог вкусный как в горячем, так и в холодном виде

Киш с тунцом, шпинатом и помидорами
Киш с тунцом, шпинатом и помидорами

Чем хороши открытые пироги – сразу нескольким. Во-первых, в них все-таки меньше теста, чем в обычных, к примеру, заливных пирогах, во-вторых, соответственно, больше начинки. Вашей любимой начинки. Например, можно приготовить киш с тунцом, шпинатом и помидорами, как это предлагает ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман. Этот пирог обязательно станет вашим любимым летним вариантом для обеда или ужина. Ищете идеи, чтобы получить незабываемые впечатления от лета, найдете их в нашем календаре летних лайфхаков.

Чтобы приготовить рыбный киш, вам понадобятся:

Для теста:

  • Мука – 200 г
  • Масло сливочное – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 3-4 ст. л.
  • Соль

Для начинки:

  • Сыр сливочный – 150 г
  • Тунец консервированный – 2 банки
  • Шпинат – 100 г
  • Помидоры черри – 200 г

Для заливки:

  • Сливки – 250 г
  • Сыр твердый – 50 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Крахмал – 1 ст. л.
  • Соль

Способ приготовления

  1. Муку высыпать в миску, добавить сливочное масло комнатной температуры, перетереть. В смесь вбить яйцо, влить молоко и посолить. Замесить тесто и отложить его в холодильник на 30 минут.
  2. В глубокой миске смешать консервированный тунец с крем-сыром. Шпинат помыть, просушить и нарезать средними кусочками.
  3. Для заливки смешать сливки, яйца, соль и крахмал. Сыр натереть и ввести в готовую смесь.
  4. Выстоянное тесто раскатать тонким слоем и выложить в форму для запекания. Выровнять кончики. Вниз пирога выложить смесь крем-сыра с тунцом, далее – шпинат. Залить пирог сливочно-яичной смесью и выложить помидоры черри. Запекать в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 30 минут.

Также можно испечь и киш с черникой и миндалем. Подробности рецепта смотрите в видео.

Здесь узнаете, как приготовить действительно вкусные булочки сконы и их рецепт.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Альфахорес – аргентинское печенье, моментально тающее во рту (оригинальный рецепт) Творожные лодочки с грушей как сытная альтернатива привычному завтраку Итальянская закуска пепероната – яркое дополнение к любому ужину Финский пирог с черникой – самое нежное применение ягоды 8 интересных вариантов, чтобы приготовить шпинат - от борща до слоек-твист
тунец рецепт как приготовить шпинат помидоры Григорий Герман киш
Реклама

Новости партнеров

Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Співачку МакSим ввели у штучну кому
Співачку МакSим ввели у штучну кому
Как варить картофель: простые способы приготовления овоща
Как варить картофель: простые способы приготовления овоща
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены

Популярные статьи

Вчера, 14:08Звездно

Николаев стал первым мужчиной Королевой: Я была воспитана строго, секс случился после замужества

Вчера, 11:31Звездно

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: ТОП-10 фактов об имениннике принце Уильяме

Вчера, 09:43Events

День Святого Духа: что нельзя делать в праздник

Вчера, 06:20Events

День летнего солнцестояния: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

20 июняЗвездно

Украинские звезды поздравляют пап с Днем отца: трогательные фото

20 июняЗвездно

Все как в жизни: Джанабаева и Меладзе пожаловались на будни родителей (видео)

20 июняEvents

Поздравления с Троицей: красивые стихи, картинки и смс

20 июняEvents

День медика-2021: поздравления с праздником в прозе и стихах

20 июняEvents

Поздравления с Троицей-2021 в СМС и коротких стихах

20 июняEvents

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

20 июняEvents

С Троицей: картинки, поздравления, стихи и смс

19 июняМодно

60-е, блестки или нюд? Выбираем актуальный макияж на выпускной

19 июняЗвездно

Как российский шоубиз гулял на дне рождения Максима Галкина (видео)

19 июняЗвездно

Киркоров не поздравил Галкина с днем рождения. Все думают, что виновата Пугачева

19 июняЗвездно

Пугачева впервые за долгое время спела на публике: как сейчас звучит голос певицы

19 июняEvents

Родительские субботы: календарь поминальных дней на 2021 год

Новости партнеров

Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Ким Кардашьян в бикини без лямок показала "жару"
Ким Кардашьян в бикини без лямок показала "жару"
Встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака
Встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака
Василиса Фролова рассказала, как случайно забеременела
Василиса Фролова рассказала, как случайно забеременела
Жена Малиновского порадовала подписчиков горячими фото
Жена Малиновского порадовала подписчиков горячими фото
Холостячка Злата Огневич рассказала, какие мужчины ее привлекают
Холостячка Злата Огневич рассказала, какие мужчины ее привлекают
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять