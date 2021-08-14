Какие десерты подчеркнут вкус вашего кофе, а какие напрочь испортят

Одни предпочитают кофе в чистом виде, другие – добавлять молоко и специи. Специи и добавки, кстати, способны серьезно улучшить вкус вашей чашки. Но есть то, без чего многие свой кофе не представляют – это десерты. И даже с ними нужно быть острожными, чтобы не испортить впечатление от кофе. Что по этому поводу советуют эксперты и какие дают рекомендации – узнаем ниже. А в этом материале найдете полный срез цен на продукты для пикника.
Если пьете крепкий кофе без добавок
Это касается эспрессо, американо, ристретто или лунго – это напитки с насыщенным ярким вкусом, в них есть очевидная горечь. Поэтому для такого кофе лучше всего подойдут десерты с насыщенным моновкусом. Например, брауни, максимально шоколадный бисквит или хороший темный шоколад.
Также попробуйте свой крепкий кофе с десертами, где есть марципан. Эксперты говорят, что марципан не перебивает вкус напитка.
Стоит избегать десертов с кислинкой или сложной гаммой вкусов. Речь идет о пирожных с ягодами или тортах с ягодным кремом.
Что такое кофе пикколо и почему его нужно попробовать
Если пьете кофе с молочными добавками
Когда мы готовим капучино, латте, раф или другой кофейный напиток с большим количеством молока – это уже достаточно сладко. Поэтому и десерты не должны быть слишком сладкими.
Отлично подчеркнут вкус такого кофе пирожные с кислыми ягодами или с кислой кремовой прослойкой, макаруны с кислой начинкой.
Еще один вариант, чтобы подчеркнуть молочный кофейный напиток – это творожные десерты или даже сливочный несладкий сыр.
Десерты с горчинкой, пряные сладости для кофе с молоком не подходят.
Если любите иногда выпить кофе с алкоголем
Для кофе с алкоголем, например, кофе по-ирландски или коретто, это кофе с ликером, которое пьют в Италии, отличным дополнением станут темный шоколад, орехи, сухофрукты, прежде всего курага и изюм, а также сырная тарелка.
Кофе с алкоголем испортят пирожные, торты и конфеты. Разве что можно взять классический трюфель.
Если любите к кофе что-то несладкое, то приготовьте гренки с тартаром из лосося с клубникой. Как это сделать – узнаете из видео.
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