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Как успеть накрыть праздничный стол, если вы работаете 30 и 31 декабря

Сегодня, 11:15

Два лайфхака, чтобы не стоять у плиты

Меню на Новый год – дело сложное и кропотливое, ведь нужно вписаться в бюджет и удовлетворить вкусы семьи. Да еще и потратить несколько часов у плиты. Что дешевле и удобнее – готовить самостоятельно или заказать – далее в материале.

Сюжет Василия Богайчика и Алексея Грибского
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Альтернативное меню на Новый год: кулинария в помощь

Киевлянка Яна Меньшова ежегодно с семьей готовит блюда на Новый год. Но на эти праздники планы изменились, ведь женщина 30 и 31 декабря будет работать и времени на приготовление совсем не будет.

Киевлянка решила не стоять у плиты, а отправиться в отдел кулинарии в ближайший супермаркет. Купив там оливье, селедку под шубой, картофель, запеченную курицу, закуски и десерт, она потратила 325 гривен. Осталось докупить сок детям и шампанское взрослым.

Меню на Новый год 2021
Меню на Новый год 2021
Фото: Depositphotos

Альтернативное меню на Новый год: кейтеринговые компании вам помогут

Готовые блюда можно заказать прямо домой. Такие услуги предлагают кейтеринговые компании. Цены здесь выше, чем у блюд из супермаркета и зависят от количества порций и пожеланий. Стартуют они от 250 до 600 гривен на человека.

По словам директора кейтеринговой компании Валентины Ульрих, меню за 250 гривен с человека идет за 850 грамм еды.

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"В наше меню входит: оливье, "шубка", колбаски, картошка с моцареллой, скумбрия запеченная в сыре и очень вкусные тортики", – говорит Виктория.

Поэтому, если не хочется тратить новогодний вечер на приготовление, можно выбрать альтернативу на свой вкус и кошелек.

Тем временем мы выяснили, что готовят на Рождество в США: ТОП-7 праздничных блюд.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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Источник: Сегодня
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