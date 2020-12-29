Как украсить блюда на Новый год-2021 Металлического Быка: идеи с фото
Задабриваем хозяина наступающего года с помощью праздничных блюд и десертов
Новый год – год Металлического Быка. Важно помнить, что, по возможности, блюда из говядины нужно исключить. Вместо этого сделайте акцент на угощениях, где будет много овощей и зелени. Салаты и закуски позволяется украшать консервированными кукурузой и горошком. Что касается десертов, то Металлический Бык будет рад, если вы их приготовите дома. И не обязательно, чтобы они были невероятно изысканными и сложными в исполнении. Главное – готовить новогодние блюда с душой. Ниже представлены оригинальные рецепты для Нового года-2021.
Начнем, пожалуй, с подробного рецепта главного салата – "Бычок". Он, как мы понимаем, должен быть на столе
Салат "Бычок"
- 2 шт. – картофель отварной
- 100 г – морковь по-корейски
- 3 шт. – яйца отварные
- 100 г – сыр
- 150-200 г – отварное куриное филе
- Майонез
- Зелень
Для украшения
- 2-3 шт. – морковь отварная
- 2 шт. – вареные яйца
- перец черный горошком
- гвоздика (пряность)
Как приготовить
- Картофель натираем на крупной терке, выкладываем первым слоем на сервировочную тарелку. Затем смазываем майонезной сеточкой.
- Следующий слой выкладываем морковь по-корейски, смазываем майонезом.
- Курицу мелко нарезаем. Выкладываем третий слой, смазываем майонезом.
- Яйца и сыр натираем на мелкой терке – это завершающий слой.
Украшаем салат "Бычок"
- Из моркови вырезаем рога и уши
- Четвертинка вареного яйца – "голова" Быка
- Половина яйца – "мордочка"
- Гвоздика – "глаза"
- Перец – "нос"
Украшаем салаты рисунками в виде быка с помощью соусов (майонеза, сметаны)
Ведь с салатами попроще – здесь большую роль играет ваша фантазия. И если с вырезанием мордочки быка из продуктов заморачиваться не хочется, как это предлагают в рецепте салата "Бычок", сделайте это с помощью соусов.
Вам нужно найти рисунок быка (головы), распечатать на бумаге и вырезать. С помощью кондитерского пакета, обрисовать рисунок (уже на салате) по контуру, затем – доработать детали. Или еще один вариант украшения с помощью трафарета. Если ваш салат будет украшаться тертым сыром или желтком, положите на вершину блюда трафарет и украсьте салат. Когда трафарет уберется, вы получите изображения вот такого классного быка.
То есть встречать год Металлического Быка вы будете во всеоружии, во всяком случае, салаты будут задавать тон празднику.
И, конечно, можно испечь торт в виде быка – прекрасный десерт и не такой сложный в приготовлении.
Торт "Бычок"
Ингредиенты
- 4 шт. – яйца
- 1,5 ст. – сахар
- 1 ст. – мука пшеничная
- 1,5 ст. – сметана
- пакетик загустителя
- 5-6 шт. – песочное шоколадное печенья
- 4 шт. – шоколадных драже (2 черных, 2 красных)
- по 1 пакетику – краситель пищевой (красный, зеленый)
- банан
- растительное масло
- лимонный сок
- соль
Способ приготовления
- Куриные яйца вбейте в емкость блендера, всыпьте туда же 1 стакан сахара и 2 щепотки соли. Взбейте все примерно 4-5 минут в пышную пену.
- Всыпьте в яичную массу пшеничную муку и вымешайте. Смажьте форму растительным маслом, выложите в нее бисквитное тесто и поместите в духовку, разогретую до 180 градусов.
- Когда бисквит остынет, разрежьте его горизонтально на три части.
- Сметану взбейте с половиной стакана сахара и загустителем для сметаны.
- На первый корж выложите треть сметанного крема, разровняйте. Банан очистите и нарежьте ломтиками.
- Два ломтика смочите лимонным соком, чтобы они не потемнели и отложите – это будут ушки бычка.
- Остальной банан распределите на крем и накройте вторым коржом.
- Из третьего коржа вырежьте голову и ножки, выложите на второй корж, прослаивая сметанным кремом.
- Обмажьте сверху кремом.
- Дайте торту пропитаться примерно 1-2 часа на холоде. Разрежьте одно печенье пополам – это будут копыта.
- Смажьте сметанным кремом и прикрепите к ножкам бычка.
- Остальное печенье измельчите с помощью ступки в крошку. Крошкой нарисуйте на бычке пятна.
- Из остатков бисквита сформируйте рога, из остатков крема сделайте мордочку бычка и зеленую траву, перемешав половину оставшегося крема с красителями.
- Выложите драже. Украсьте торт и подайте к столу.
Здесь найдете 8 рецептов небанальных рецептов блюд на Новый год.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное