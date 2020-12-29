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Как украсить блюда на Новый год-2021 Металлического Быка: идеи с фото

Сегодня, 18:13

Задабриваем хозяина наступающего года с помощью праздничных блюд и десертов

Новый год – год Металлического Быка. Важно помнить, что, по возможности, блюда из говядины нужно исключить. Вместо этого сделайте акцент на угощениях, где будет много овощей и зелени. Салаты и закуски позволяется украшать консервированными кукурузой и горошком. Что касается десертов, то Металлический Бык будет рад, если вы их приготовите дома. И не обязательно, чтобы они были невероятно изысканными и сложными в исполнении. Главное – готовить новогодние блюда с душой. Ниже представлены оригинальные рецепты для Нового года-2021.

Начнем, пожалуй, с подробного рецепта главного салата – "Бычок". Он, как мы понимаем, должен быть на столе

Салат "Бычок"

Фото: Depositphotos
  • 2 шт. – картофель отварной
  • 100 г – морковь по-корейски
  • 3 шт. – яйца отварные
  • 100 г – сыр
  • 150-200 г – отварное куриное филе
  • Майонез
  • Зелень

  • Для украшения

  • 2-3 шт. – морковь отварная
  • 2 шт. – вареные яйца
  • перец черный горошком
  • гвоздика (пряность)

Как приготовить

  1. Картофель натираем на крупной терке, выкладываем первым слоем на сервировочную тарелку. Затем смазываем майонезной сеточкой.
  2. Следующий слой выкладываем морковь по-корейски, смазываем майонезом.
  3. Курицу мелко нарезаем. Выкладываем третий слой, смазываем майонезом.
  4. Яйца и сыр натираем на мелкой терке – это завершающий слой.

Украшаем салат "Бычок"

  • Из моркови вырезаем рога и уши
  • Четвертинка вареного яйца – "голова" Быка
  • Половина яйца – "мордочка"
  • Гвоздика – "глаза"
  • Перец – "нос"

Украшаем салаты рисунками в виде быка с помощью соусов (майонеза, сметаны)

Фото: photoretsept.ru

Ведь с салатами попроще – здесь большую роль играет ваша фантазия. И если с вырезанием мордочки быка из продуктов заморачиваться не хочется, как это предлагают в рецепте салата "Бычок", сделайте это с помощью соусов.

Вам нужно найти рисунок быка (головы), распечатать на бумаге и вырезать. С помощью кондитерского пакета, обрисовать рисунок (уже на салате) по контуру, затем – доработать детали. Или еще один вариант украшения с помощью трафарета. Если ваш салат будет украшаться тертым сыром или желтком, положите на вершину блюда трафарет и украсьте салат. Когда трафарет уберется, вы получите изображения вот такого классного быка.

Фото: photoretsept.ru

То есть встречать год Металлического Быка вы будете во всеоружии, во всяком случае, салаты будут задавать тон празднику.

И, конечно, можно испечь торт в виде быка – прекрасный десерт и не такой сложный в приготовлении.

Торт "Бычок"

Фото: povar.ru

Ингредиенты

  • 4 шт. – яйца
  • 1,5 ст. – сахар
  • 1 ст. – мука пшеничная
  • 1,5 ст. – сметана
  • пакетик загустителя
  • 5-6 шт. – песочное шоколадное печенья
  • 4 шт. – шоколадных драже (2 черных, 2 красных)
  • по 1 пакетику – краситель пищевой (красный, зеленый)
  • банан
  • растительное масло
  • лимонный сок
  • соль

Способ приготовления

  1. Куриные яйца вбейте в емкость блендера, всыпьте туда же 1 стакан сахара и 2 щепотки соли. Взбейте все примерно 4-5 минут в пышную пену.
  2. Всыпьте в яичную массу пшеничную муку и вымешайте. Смажьте форму растительным маслом, выложите в нее бисквитное тесто и поместите в духовку, разогретую до 180 градусов.
  3. Когда бисквит остынет, разрежьте его горизонтально на три части.
  4. Сметану взбейте с половиной стакана сахара и загустителем для сметаны.
  5. На первый корж выложите треть сметанного крема, разровняйте. Банан очистите и нарежьте ломтиками.
  6. Два ломтика смочите лимонным соком, чтобы они не потемнели и отложите – это будут ушки бычка.
  7. Остальной банан распределите на крем и накройте вторым коржом.
  8. Из третьего коржа вырежьте голову и ножки, выложите на второй корж, прослаивая сметанным кремом.
  9. Обмажьте сверху кремом.
  10. Дайте торту пропитаться примерно 1-2 часа на холоде. Разрежьте одно печенье пополам – это будут копыта.
  11. Смажьте сметанным кремом и прикрепите к ножкам бычка.
  12. Остальное печенье измельчите с помощью ступки в крошку. Крошкой нарисуйте на бычке пятна.
  13. Из остатков бисквита сформируйте рога, из остатков крема сделайте мордочку бычка и зеленую траву, перемешав половину оставшегося крема с красителями.
  14. Выложите драже. Украсьте торт и подайте к столу.

Здесь найдете 8 рецептов небанальных рецептов блюд на Новый год.

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Источник: Сегодня
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