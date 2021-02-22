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Пироги и пирожки с капустой: 3 рецепта начинки

Сегодня, 17:46

Тесто для пирожков с капустой может быть дрожжевым или слоеным

Фото: instagram.com/be_veggie_easy
Фото: instagram.com/be_veggie_easy

Пирожки с капустой – вкусный привет из детства. Чтобы приготовить начинку из капусты для пирожков, свежую белокочанную капусту тушат или обжаривают на сковороде до готовности. Иногда в нее добавляют жареные грибы, колбаски, чернослив, зелень или вареные яйца. Также для начинки можно использовать и квашеную капусту.

Начинка для пирожков из свежей капусты с яйцами

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 500 г капусты белокочанной
  • 6 яиц
  • Соль, перец, специи по вкусу
  • Масло подсолнечное для жарки капусты

Способ приготовления

  1. Капусту мелко нашинковать, посолить и обжарить на сковороде на подсолнечном масле почти до готовности.
  2. Яйца отварить вкрутую, очистить и измельчить. Смешать с готовой капустой.

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Начинка для пирожков из свежей капусты

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 небольшая капуста
  • 2 луковицы
  • Соль и перец
  • 2 ст. л. растительного масла

Способ приготовления

  1. Лук измельчить, капусту тонко нашинковать.
  2. Разогреть масло в сковороде. Обжарить лук до мягкости, добавить примятую капусту.
  3. Обжаривать на большом огне несколько минут, посолить и поперчить, уменьшить огонь и тушить до готовности. Чтобы начинка было сочной, можно влить немного воды. Остудить.

Совет: По желанию в начинку из капусты можно добавить ложку томатного соуса, жареные грибы или мелко нарезанное вареное яйцо и укроп.

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Начинка для пирожков из квашеной капусты

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 400 г квашеной капусты
  • 1 репчатый лук
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 100 г моркови
  • 0.5 ч. л. сахара

Способ приготовления

  1. Лук нарезать мелкими кубиками, а морковь натереть на крупной терке.
  2. Разогреть сковороду с подсолнечным маслом, выложить в сковороду лук и морковь. Жарить, помешивая, 3-4 минуты.
  3. Квашеную капусту предварительно отварить в 0,5 л воды в течение 30 минут. Жидкость слить.
  4. Добавить подготовленную капусту к овощам в сковороду. Добавить сахар, перемешать.
  5. Тушить, время от времени помешивая, 10-15 минут. Остудить.

Как приготовить тесто для пирожков с капустой

Время приготовления

  • 1.5 часа

Ингредиенты

  • 200 мл кефира
  • 100 мл растительного масла
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 1 пакетик сухих дрожжей
  • 1,5 стакана муки

Способ приготовления

  1. Развести дрожжи в теплой воде и дать постоять в теплом месте, чтобы дрожжи активизировались.
  2. Добавьте все ингредиенты, кроме муки, перемешайте.
  3. Постепенно подсыпая муку, замесите тесто, дайте ему подойти в течение часа и приступайте к приготовлению пирожков.

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