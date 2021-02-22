Пироги и пирожки с капустой: 3 рецепта начинки

Тесто для пирожков с капустой может быть дрожжевым или слоеным

Фото: instagram.com/be_veggie_easy

Пирожки с капустой – вкусный привет из детства. Чтобы приготовить начинку из капусты для пирожков, свежую белокочанную капусту тушат или обжаривают на сковороде до готовности. Иногда в нее добавляют жареные грибы, колбаски, чернослив, зелень или вареные яйца. Также для начинки можно использовать и квашеную капусту.

Начинка для пирожков из свежей капусты с яйцами

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г капусты белокочанной

6 яиц

Соль, перец, специи по вкусу

Масло подсолнечное для жарки капусты

Способ приготовления

Капусту мелко нашинковать, посолить и обжарить на сковороде на подсолнечном масле почти до готовности. Яйца отварить вкрутую, очистить и измельчить. Смешать с готовой капустой.

Начинка для пирожков из свежей капусты

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 небольшая капуста

2 луковицы

Соль и перец

2 ст. л. растительного масла

Способ приготовления

Лук измельчить, капусту тонко нашинковать. Разогреть масло в сковороде. Обжарить лук до мягкости, добавить примятую капусту. Обжаривать на большом огне несколько минут, посолить и поперчить, уменьшить огонь и тушить до готовности. Чтобы начинка было сочной, можно влить немного воды. Остудить.

Совет: По желанию в начинку из капусты можно добавить ложку томатного соуса, жареные грибы или мелко нарезанное вареное яйцо и укроп.

Начинка для пирожков из квашеной капусты

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

400 г квашеной капусты

1 репчатый лук

2 ст. л. растительного масла

100 г моркови

0.5 ч. л. сахара

Способ приготовления

Лук нарезать мелкими кубиками, а морковь натереть на крупной терке. Разогреть сковороду с подсолнечным маслом, выложить в сковороду лук и морковь. Жарить, помешивая, 3-4 минуты. Квашеную капусту предварительно отварить в 0,5 л воды в течение 30 минут. Жидкость слить. Добавить подготовленную капусту к овощам в сковороду. Добавить сахар, перемешать. Тушить, время от времени помешивая, 10-15 минут. Остудить.

Как приготовить тесто для пирожков с капустой

Время приготовления

1.5 часа

Ингредиенты

200 мл кефира

100 мл растительного масла

1 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

1 пакетик сухих дрожжей

1,5 стакана муки

Способ приготовления

Развести дрожжи в теплой воде и дать постоять в теплом месте, чтобы дрожжи активизировались. Добавьте все ингредиенты, кроме муки, перемешайте. Постепенно подсыпая муку, замесите тесто, дайте ему подойти в течение часа и приступайте к приготовлению пирожков.

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