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Как сварить вкусные овощи, морепродукты, соусы и бульон – инструкция к применению

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
14 июля, 11:30
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Если овощи, морепродукты или бульон сварены правильно, то и пользы от такой еды можно получить больше. Например, брокколи закладывайте только в кипящую воду, а морепродукты нужно варить в ее большом количестве
Как правильно варить продукты
Как правильно варить продукты / Фото: freepik.com

Казалось бы, отварить любой продукт – это элементарные вещи. Как мы обычно действуем? Нагреваем воду или доводим до кипения, немного ее подсаливаем и помещаем туда то, что нужно отварить. Но если сварить яйца тоже нужно уметь, там есть свои нюансы, то это также касается овощей, морепродуктов, соусов. Самые важные правила для вкусных сваренных продуктов найдете ниже. В календаре лайфхаков лета найдете лучшие идеи, как его провести незабываемо.

Овощи

Брокколи нельзя варить долго
Брокколи нельзя варить долго / Фото: freepik.com

При варке овощей стоит помнить, что вода должна покрывать их на два пальца, не больше. Не нужно брать много воды на маленькое количество овощей, иначе время закипания увеличится, и питательные вещества уйдут в воду. Овощи варят как можно меньше времени, так они сохранят больше питательных веществ, свой вкус и цвет. Воду солят еще холодную и варят продукты уже в подсоленной воде. Корнеплоды закладывают в холодную воду и доводят до кипения. Брокколи или шпинат закладывают только в кипящую воду на несколько минут.

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Это способ отваривания овощей с последующим шоковым охлаждением. Для этого нужны две емкости – кастрюля с подсоленной водой и стеклянная миска с холодной водой и кубиками льда. Воду в кастрюле закипятить. Овощи помыть, нарезать кубиком, если это цветная капуста или брокколи, то разобрать на соцветия, брюссельскую капусту оставить целыми кочанами. Тут главное не передержать, овощи подходят – и сразу нужно слить их через дуршлаг, затем моментально опустить в холодную воду со льдом. Так структура овощей не нарушится.

Моллюски и ракообразные

Раков или креветки нужно варить в большом объеме воды
Раков или креветки нужно варить в большом объеме воды / Фото: freepik.com

Раков или креветки нужно варить в большом объеме воды. На каждые пол килограмма – литр воды и одна столовая ложка соли. Закладывают ракообразных в сильно кипящую воду, если это раки, то живых, а мидии или креветки должны быть полностью разморожены.

В тренде

Соусы

Для получения густого соуса варить его нужно на медленном огне
Для получения густого соуса варить его нужно на медленном огне / Фото: Depositphotos

Для получения густого соуса варить его нужно на медленном огне, при этом объем уменьшается вполовину. При уваривании соус становится более ароматным, насыщенным и концентрированным. Если нужно уварить соус до состояния глазури, то время приготовления увеличивается в два раза.

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Бульон куриный

Варить бульон нужно минимум 5-6 часов
Варить бульон нужно минимум 5-6 часов / Фото: freepik.com

Всем известно, что после закипания нужно слить первый бульон, помыть кастрюлю и залить курицу чистой водой. После этого в воду можно добавить столовую ложку яблочного уксуса, он помогает выделиться коллагену из костей курицы и делает бульон более наваристым и полезным. Варить бульон нужно на минимальном огне как можно дольше. Минимум 5-6 часов. Самый идеальный вариант – это варить бульон 12 часов.

Из видео узнаете, как правильно приготовить кальмаров на гриле.

Подробней – как правильно варить креветки – узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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