5 рецептов шарлотки с яблоками для самой ароматной выпечки

Куда бы не попадали яблоки, речь идет о десертах, они всегда делают их ароматней и добавляют нежную кислинку. Оттого и разнообразная выпечка с яблоками стала классикой. Что касается шарлотки, то от нее сложно устать. Итак, 5 рецептов пирога, которые обязательны к воспроизведению. В этом материале узнаете, где выгодно купить продукты, если собираетесь на пикник.
Классическая шарлотка с яблоками
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1 стакан сахара
- 1 стакан муки
- 3 яблока
- лимонный сок
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Яйца взбейте с сахаром в пышную светлую массу. Добавьте просеянную муку, аккуратно перемешайте лопаткой.
- Яблока очистите от кожицы, удалите сердцевинки и нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком.
- В смазанную растительным маслом форму выложите часть теста. Затем равномерным слоем выложите яблоки и сверху покройте оставшимся тестом.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут до появления светло-коричневой корочки.
Рецепт карамельной шарлотки с яблоками
Ингредиенты:
- 3 яблока
- 3 яйца
- 90 г сахара
- 90 г муки
- 3 ст. л. сахара без горки для карамели
- 30-50 г сливочного масла
Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Форму диаметром 20 см смажьте маслом и присыпьте мукой.
- Приготовьте карамель. В кастрюльку насыпьте сахар, добавьте ложку воды при желании и на сильном огне расплавьте и ждите, пока не получится коричневая карамель. Вылейте ее в форму и распределите по дну. На карамель положите кусочки масла и отставьте.
- Приготовьте бисквитное тесто. Разделите яйца на белки и желтки. Добавьте 1/3 нормы сахара и взбейте еще, до блеска.
- Взбейте желтки с оставшимся сахаром. С помощью ложки аккуратно смешайте белки и желтки.
- Добавьте просеянную муку, перемешайте, зачерпывая тесто от края и опуская в середину.
- Яблоки порежьте на четвертинки, а потом кусочками прямо в форму. Залейте тестом и встряхните.
- Пеките при 180 градусах полчаса, а потом еще полчаса при 160 градусах. Готовую шарлотку переверните на решетку и остудите.
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Шарлотка: рецепт в мультиварке
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 1 стакан сахара
- 3-4 яйца
- 800 г яблок
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. л. сахара для посыпки
Рецепт приготовления:
- Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте ломтиками.
- Включите мультиварку в режим подогрева и положите в кастрюльку кусочек масла, чтобы оно растаяло. Когда растает – слегка смажьте этим маслом стенки кастрюльки и добавьте 2 ст. л. сахара. Помешивайте деревянной или пластмассовой ложкой, пока сахар полностью не растворится в масле.
- Выложите на дно первый слой яблок – это ведь будет верх пирога. Затем добавьте остальные нарезанные фрукты.
- Миксером взбейте яйца с сахаром в пышную светлую массу.
- Продолжая взбивать, добавьте муку.
- Вылить тесто на яблоки и готовить в режиме "Выпечка" 40 минут. Готовый пирог переверните на тарелку.
Шарлотка: рецепт на кефире
Ингредиенты:
- 500 г яблок
- 250 г муки
- 2 яйца
- 100 г масла
- 100 г сахара
- 200 мл простокваши или кефира
- 1/2 ч. л. разрыхлителя или гашеной соды
- соль
Рецепт приготовления:
- Взбейте сахар с размягченным сливочным маслом.
- Добавьте по одному яйца, каждый раз взбивая. Затем влейте кефир, всыпьте просеянную муку, соль и разрыхлитель.
- Смешайте тесто с нарезанными яблоками.
- Форму смажьте сливочным маслом и присыпьте сухарями или мукой. Выложите тесто, разровняйте и выпекайте при 190 градусах 45 минут.
Шарлотка: рецепт на сметане
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 1 стакан сахара
- 1 стакан сметаны
- 1-2 яйца
- 1/2 ч. л. соды, гашеной уксусом
- 5 крупных яблок
- сахарная пудра
Рецепт приготовления:
- Хорошо взбейте яйца с сахаром. Добавьте сметану, затем просеянную муку с содой.
- Две трети очищенных яблок порежьте кубиками, залейте двумя третями теста. Сверху выложите оставшуюся треть яблок, порезанную очень тонкими ломтиками, залейте остатками теста.
- Выпекайте шарлотку в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут. Перед подачей остудите и посыпьте сахарной пудрой.
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