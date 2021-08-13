5 рецептов шарлотки с яблоками для самой ароматной выпечки

Помимо классического рецепта шарлотки, в этой подборке есть рецепт с карамелизированными яблоками, рецепт в мультиварке, на кефире и сметане. И чем кислее будут яблоки, тем лучше они будут оттенять сладкий бисквит

Рецепты шарлотки с яблоками / Фото: Depositphotos Куда бы не попадали яблоки, речь идет о десертах, они всегда делают их ароматней и добавляют нежную кислинку. Оттого и разнообразная выпечка с яблоками стала классикой. Что касается шарлотки, то от нее сложно устать. Итак, 5 рецептов пирога, которые обязательны к воспроизведению. В этом материале узнаете, где выгодно купить продукты, если собираетесь на пикник. Реклама Классическая шарлотка с яблоками Яблочная шарлотка в духовке / Фото: Depositphotos Ингредиенты: Реклама 4 яйца

1 стакан сахара

1 стакан муки

3 яблока

лимонный сок

растительное масло Рецепт приготовления: Яйца взбейте с сахаром в пышную светлую массу. Добавьте просеянную муку, аккуратно перемешайте лопаткой. Яблока очистите от кожицы, удалите сердцевинки и нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком. В смазанную растительным маслом форму выложите часть теста. Затем равномерным слоем выложите яблоки и сверху покройте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут до появления светло-коричневой корочки. Рецепт карамельной шарлотки с яблоками Яблочный пирог домашний / Фото: freepik.com Ингредиенты: 3 яблока

3 яйца

90 г сахара

90 г муки

3 ст. л. сахара без горки для карамели

30-50 г сливочного масла Рецепт приготовления: Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму диаметром 20 см смажьте маслом и присыпьте мукой. Приготовьте карамель. В кастрюльку насыпьте сахар, добавьте ложку воды при желании и на сильном огне расплавьте и ждите, пока не получится коричневая карамель. Вылейте ее в форму и распределите по дну. На карамель положите кусочки масла и отставьте. Приготовьте бисквитное тесто. Разделите яйца на белки и желтки. Добавьте 1/3 нормы сахара и взбейте еще, до блеска. Взбейте желтки с оставшимся сахаром. С помощью ложки аккуратно смешайте белки и желтки. Добавьте просеянную муку, перемешайте, зачерпывая тесто от края и опуская в середину. Яблоки порежьте на четвертинки, а потом кусочками прямо в форму. Залейте тестом и встряхните. Пеките при 180 градусах полчаса, а потом еще полчаса при 160 градусах. Готовую шарлотку переверните на решетку и остудите. Реклама Читайте также: 5 рецептов тертого пирога – с творогом, вишней, яблоком Шарлотка: рецепт в мультиварке Шарлотка в мультиварке / Фото: Depositphotos Ингредиенты: 1 стакан муки

1 стакан сахара

3-4 яйца

800 г яблок

50 г сливочного масла

2 ст. л. сахара для посыпки Рецепт приготовления: Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте ломтиками. Включите мультиварку в режим подогрева и положите в кастрюльку кусочек масла, чтобы оно растаяло. Когда растает – слегка смажьте этим маслом стенки кастрюльки и добавьте 2 ст. л. сахара. Помешивайте деревянной или пластмассовой ложкой, пока сахар полностью не растворится в масле. Выложите на дно первый слой яблок – это ведь будет верх пирога. Затем добавьте остальные нарезанные фрукты. Миксером взбейте яйца с сахаром в пышную светлую массу. Продолжая взбивать, добавьте муку. Вылить тесто на яблоки и готовить в режиме "Выпечка" 40 минут. Готовый пирог переверните на тарелку. Читайте также: Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя Шарлотка: рецепт на кефире Реклама Шарлотка с яблоками на кефире / Фото: Depositphotos Ингредиенты: 500 г яблок

250 г муки

2 яйца

100 г масла

100 г сахара

200 мл простокваши или кефира

1/2 ч. л. разрыхлителя или гашеной соды

соль Рецепт приготовления: Взбейте сахар с размягченным сливочным маслом. Добавьте по одному яйца, каждый раз взбивая. Затем влейте кефир, всыпьте просеянную муку, соль и разрыхлитель. Смешайте тесто с нарезанными яблоками. Форму смажьте сливочным маслом и присыпьте сухарями или мукой. Выложите тесто, разровняйте и выпекайте при 190 градусах 45 минут. Шарлотка: рецепт на сметане Шарлотка на сметане с яблоками / Фото: Depositphotos Ингредиенты: 1 стакан муки

1 стакан сахара

1 стакан сметаны

1-2 яйца

1/2 ч. л. соды, гашеной уксусом

5 крупных яблок

сахарная пудра Рецепт приготовления: Хорошо взбейте яйца с сахаром. Добавьте сметану, затем просеянную муку с содой. Две трети очищенных яблок порежьте кубиками, залейте двумя третями теста. Сверху выложите оставшуюся треть яблок, порезанную очень тонкими ломтиками, залейте остатками теста. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут. Перед подачей остудите и посыпьте сахарной пудрой. Любите несладкую выпечку – тогда испеките пирожки самосы с овощами. Как это сделать – смотрите в видео. Здесь найдете рецепт самого воздушного шифонового бисквита.