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5 рецептов шарлотки с яблоками для самой ароматной выпечки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
13 августа, 19:21
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Помимо классического рецепта шарлотки, в этой подборке есть рецепт с карамелизированными яблоками, рецепт в мультиварке, на кефире и сметане. И чем кислее будут яблоки, тем лучше они будут оттенять сладкий бисквит
Рецепты шарлотки с яблоками
Рецепты шарлотки с яблоками / Фото: Depositphotos

Куда бы не попадали яблоки, речь идет о десертах, они всегда делают их ароматней и добавляют нежную кислинку. Оттого и разнообразная выпечка с яблоками стала классикой. Что касается шарлотки, то от нее сложно устать. Итак, 5 рецептов пирога, которые обязательны к воспроизведению. В этом материале узнаете, где выгодно купить продукты, если собираетесь на пикник.

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Классическая шарлотка с яблоками

Яблочная шарлотка в духовке
Яблочная шарлотка в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • 4 яйца
  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан муки
  • 3 яблока
  • лимонный сок
  • растительное масло

Рецепт приготовления:

  1. Яйца взбейте с сахаром в пышную светлую массу. Добавьте просеянную муку, аккуратно перемешайте лопаткой.
  2. Яблока очистите от кожицы, удалите сердцевинки и нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком.
  3. В смазанную растительным маслом форму выложите часть теста. Затем равномерным слоем выложите яблоки и сверху покройте оставшимся тестом.
  4. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут до появления светло-коричневой корочки.

Рецепт карамельной шарлотки с яблоками

Яблочный пирог домашний
Яблочный пирог домашний / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 3 яблока
  • 3 яйца
  • 90 г сахара
  • 90 г муки
  • 3 ст. л. сахара без горки для карамели
  • 30-50 г сливочного масла

Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Форму диаметром 20 см смажьте маслом и присыпьте мукой.
  3. Приготовьте карамель. В кастрюльку насыпьте сахар, добавьте ложку воды при желании и на сильном огне расплавьте и ждите, пока не получится коричневая карамель. Вылейте ее в форму и распределите по дну. На карамель положите кусочки масла и отставьте.
  4. Приготовьте бисквитное тесто. Разделите яйца на белки и желтки. Добавьте 1/3 нормы сахара и взбейте еще, до блеска.
  5. Взбейте желтки с оставшимся сахаром. С помощью ложки аккуратно смешайте белки и желтки.
  6. Добавьте просеянную муку, перемешайте, зачерпывая тесто от края и опуская в середину.
  7. Яблоки порежьте на четвертинки, а потом кусочками прямо в форму. Залейте тестом и встряхните.
  8. Пеките при 180 градусах полчаса, а потом еще полчаса при 160 градусах. Готовую шарлотку переверните на решетку и остудите.
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Шарлотка: рецепт в мультиварке

Шарлотка в мультиварке
Шарлотка в мультиварке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки
  • 1 стакан сахара
  • 3-4 яйца
  • 800 г яблок
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст. л. сахара для посыпки

Рецепт приготовления:

  1. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте ломтиками.
  2. Включите мультиварку в режим подогрева и положите в кастрюльку кусочек масла, чтобы оно растаяло. Когда растает – слегка смажьте этим маслом стенки кастрюльки и добавьте 2 ст. л. сахара. Помешивайте деревянной или пластмассовой ложкой, пока сахар полностью не растворится в масле.
  3. Выложите на дно первый слой яблок – это ведь будет верх пирога. Затем добавьте остальные нарезанные фрукты.
  4. Миксером взбейте яйца с сахаром в пышную светлую массу.
  5. Продолжая взбивать, добавьте муку.
  6. Вылить тесто на яблоки и готовить в режиме "Выпечка" 40 минут. Готовый пирог переверните на тарелку.

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Шарлотка: рецепт на кефире

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Шарлотка с яблоками на кефире
Шарлотка с яблоками на кефире / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500 г яблок
  • 250 г муки
  • 2 яйца
  • 100 г масла
  • 100 г сахара
  • 200 мл простокваши или кефира
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя или гашеной соды
  • соль

Рецепт приготовления:

  1. Взбейте сахар с размягченным сливочным маслом.
  2. Добавьте по одному яйца, каждый раз взбивая. Затем влейте кефир, всыпьте просеянную муку, соль и разрыхлитель.
  3. Смешайте тесто с нарезанными яблоками.
  4. Форму смажьте сливочным маслом и присыпьте сухарями или мукой. Выложите тесто, разровняйте и выпекайте при 190 градусах 45 минут.

Шарлотка: рецепт на сметане

Шарлотка на сметане с яблоками
Шарлотка на сметане с яблоками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки
  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан сметаны
  • 1-2 яйца
  • 1/2 ч. л. соды, гашеной уксусом
  • 5 крупных яблок
  • сахарная пудра

Рецепт приготовления:

  1. Хорошо взбейте яйца с сахаром. Добавьте сметану, затем просеянную муку с содой.
  2. Две трети очищенных яблок порежьте кубиками, залейте двумя третями теста. Сверху выложите оставшуюся треть яблок, порезанную очень тонкими ломтиками, залейте остатками теста.
  3. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут. Перед подачей остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Любите несладкую выпечку – тогда испеките пирожки самосы с овощами. Как это сделать – смотрите в видео.

Здесь найдете рецепт самого воздушного шифонового бисквита.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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