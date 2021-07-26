Как приготовить рисовую лапшу с курицей и овощами: пошаговый рецепт

Рецепт стеклянной лапши с замороженной овощной смесью и куриной грудкой: удивите семью популярным блюдом азиатской кухни.

Стеклянная лапша с курицей / Фото: Pixabay

Лапша по-китайски с курицей готовится очень просто. Вам нужно будет быстро обжарить филе и замороженные овощи, после чего смешать их с предварительно замоченной стеклянной лапшой. В идеале, понадобится вок или широкая сковорода с толстым дном.

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Стеклянная лапша с овощами и курицей

Ингредиенты:

3 куриных филе

Набор замороженных овощей "Азиатская смесь"

300 г стеклянной лапши (фунчозы)

Зеленый лук

Кинза

Для соуса:

3 ст.л. кунжутного масла

5-6 ст.л. соевого соуса

1-2 ст.л. тертого свежего имбиря

3 зубчика чеснока

Перец чили, очищенный от семян

Рецепт приготовления:

Поджарить куриное филе на сковороде гриль в течение 5-6 минут с каждой стороны. Время зависит от толщины филе. Завернуть в фольгу и дать "отдохнуть". Затем нарезать филе на ломтики. Залить стеклянную лапшу кипятком на 4-5 минут, сполоснуть в холодной воде. Или приготовить согласно инструкции на упаковке. Сбрызнуть вок кунжутным маслом, добавить замороженные овощи и тушить в течение 7-8 минут. Влить соус и перемешать. К овощам добавить лапшу, перемешать, потушить 1 минуту. Добавить курицу, снова перемешать и готовить еще 1 минуту. Убрать с огня добавить мелко нарубленную зелень.

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