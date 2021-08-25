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Вкуснее, чем в магазине – 5 главных рецептов для маринованных шампиньонов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
25 августа, 15:23
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Их можно замариновать экспресс-методом, но чем дольше шампиньоны побудут в маринаде, тем вкуснее они станут. Что касается специй, то они традиционны – душистый перец, лавровый лист, чеснок
Рецепты для маринованных шампиньонов
Рецепты для маринованных шампиньонов

Что бы мы не делали с шампиньонами – это всегда достойно по вкусу. Их можно запечь с другими продуктами или потушить, а можно замариновать. Плюс домашних маринованных шампиньонов в том, что вы сами регулируете их остроту и пикантность. Ну и знаете, что ничего вредного в такой закуске не будет. Если планируете пикник, то здесь читайте, как выгодно к нему подготовиться.

Маринованные шампиньоны как в магазине

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Шампиньоны в маринаде
Шампиньоны в маринаде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Свежие шампиньоны (желательно маленького размера) – 500 г
  • Чеснок – 3 больших зубчика
  • Крупная поваренная соль – 1 ч. л.
  • Сахар – 2 ч. л.
  • Рафинированное подсолнечное масло – 120 мл
  • Столовый уксус 9% – 80 мл
  • Черный перец горошком – 10 шт.
  • Сушеный укроп – 1 ч. л. с горкой
  • Душистый черный перец – 7 шт.
  • Бутончики гвоздики – 5 шт.
  • Лавровый лист – 3 шт.

Способ приготовления

  1. Тщательно промыть шампиньоны в холодной воде и обсушить бумажным полотенцем.
  2. Насыпать в большую глубокую сковороду с толстым дном соль, сахар, пряности и пропущенный через пресс чеснок. Влить растительное масло и уксус.
  3. Перемешать и довести маринад до кипения. Когда кристаллы соли и сахара растворятся, добавить грибы.
  4. Накрыть сковороду крышкой и довести до кипения. Во время приготовления из грибов выделится сок, и количество жидкости в сковороде увеличится как минимум вдвое.
  5. Тушить грибы 7 минут, затем выключить огонь и оставить грибы на сковороде под крышкой остывать, чтобы они стали комнатной температуры.
  6. Переложить шампиньоны в банки и хранить в холодильнике.

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Маринованные шампиньоны за сутки

Маринованные грибы шампиньоны
Маринованные грибы шампиньоны / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 кг шампиньонов
  • 0,5 л воды
  • 1 ст. л. соли без верха
  • 1 ст. л. сахара без верха
  • 3 ст. л. уксуса
  • Гвоздика – 20 шт.
  • Перец горошком – 20 шт.
  • 4 лавровых листа

Способ приготовления

  1. Перемешать все ингредиенты для маринада в кастрюльке и довести до кипения. Снять с плиты и дать остыть.
  2. Пока маринад остывает, грибы помыть, залить их водой и поставить варить. Довести до кипения, готовить 10 минут, затем достать из маринада и остудить.
  3. Плотно уложить в банку, залить холодным маринадом и поставить в холодильник на сутки.

Маринованные шампиньоны: простой рецепт

Простой рецепт маринованных шампиньонов
Простой рецепт маринованных шампиньонов / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

  • Шампиньоны – 1 кг
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Уксус – 70 мл
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Соль – 1 ст. л.
  • Лавровый лист
  • Перец душистый

Способ приготовления

  1. Мелкие грибы тщательно помыть.
  2. В кастрюлю налить 1 л воды, добавить несколько горошин душистого перца и листиков лаврового листа, соль, сахар. Поставить на огонь и дать маринаду закипеть.
  3. Когда маринад закипит, бросить в него грибы и накрыть крышкой. Варить 10-15 минут.
  4. Влить уксус и проварить шампиньоны еще 5 минут. Уксус можно корректировать по вкусу.
  5. Простерилизовать банки.
  6. Лук нарезать полукольцами.
  7. На дно банки выложить лук, затем грибы. Повторять слои, пока банка не станет полной.
  8. Залить маринадом, в котором варились грибы, и плотно закрыть крышками. Когда банки остынут, поставить их в холодильник минимум на сутки.

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Маринованные шампиньоны за 5 минут

Быстрые шампиньоны в маринаде
Быстрые шампиньоны в маринаде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Шампиньоны – 500 г
  • Уксус (столовый, 9%) – 60 мл
  • Масло растительное – 120 мл
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Перец черный (горошком) – 10 шт.
  • Сахар – 2 ч. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Лавровый лист – 4 шт.
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Способ приготовления

  1. Шампиньоны помыть, крупные шампиньоны разрезать на 4 части, средние – пополам, мелкие можно оставить целыми.
  2. В кастрюльке, где будете варить грибы, приготовить маринад – смешать уксус, масло, сахар, соль, добавить перец горошком и лавровый лист.
  3. Положить в маринад грибы и выдавить через пресс чеснок.
  4. Довести до кипения и варить, помешивая, 5 минут.
  5. Переложить грибы в баночку, остудить и убрать в холодильник на 4 часа.

Маринованные шампиньоны с перцем чили

Шампиньоны маринованные
Шампиньоны маринованные / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Шампиньоны – 500 г
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Петрушка – 1/2 пучка
  • Оливковое масло – 4 ст. л + немного для обжаривания
  • Винный уксус (белый или красный) – 3 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Сахар – по желанию
  • Перец-чили (хлопья) – щепотка

Способ приготовления

  1. Раскалить сковороду на максимальном огне, влить немного масла. Добавлять небольшими порциями мелкие грибы и жарить их в течение 1-2 минут.
  2. Пока грибы обжариваются, нарезать зелень и чеснок.
  3. Готовые грибы сложить в миску. Отправить туда оливковое масло, уксус и соль, по желанию добавить немного сахара.
  4. К грибам добавить зелень, чеснок и сушеные хлопья перца чили.
  5. Перемешать, накрыть и оставить мариноваться минимум на 1 час, время от времени перемешивая.
  6. Через 1-2 часа пересыпать грибы в банки и поставить в холодильник.

Из видео узнаете, как быстро замариновать огурцы и рецепт салата из них.

Здесь узнаете, как сделать вкусными и ароматными самые пресные овощи.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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