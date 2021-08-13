Как приготовить маковую начинку для пирогов, блинов и рулетов

Мак отваривают в воде или в молоке, иначе он будет неприятно хрустеть на зубах. А можно и не отваривать, а предварительно измельчить зерна в кофемолке или блендере. Тогда начинка получится более однородной

Рецепты маковой начинки для выпечки / Фото: Depositphotos

Сладкую маковую начинку используют для приготовления рулетов и штруделей, пирогов и блинчиков, тортов и булочек. И, конечно, вся эта выпечка будет кстати уже к 14 августа. Именно в этот день начнется череда августовских Спасов, а именно – Маковей. В этой подборке – 5 рецептов начинок, есть постная начинка с медом, а есть со сгущенным молоком. В этом материале узнаете, где купить продукты для пикника по отличным ценам.

Постная маковая начинка с медом

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Пирог с маковой начинкой / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 стакан мака

2 стакана кипятка

2 ст. л. меда

Способ приготовления:

Мак залить кипятком и оставить под крышкой на 15 минут. Затем довести до кипения, проварить 15 минут. Откинуть мак на сито, дать воде полностью стечь. Отваренный мак смешать с жидким медом.

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Маковая начинка для блинов

Блины с маковой начинкой / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

330 г молока

120 г сахара

10 г ванильного сахара

1,5 г корицы

4 г лимонной цедры

200 г молотого мака

50 г манной крупы

20 г рома

50 г изюма

Способ приготовления:

Молоко довести до кипения. Положить в молоко сахар, ванильный сахар, корицу, лимонную цедру, перемешать. Добавить мак и манную крупу и, постоянно помешивая, дать набухнуть. Остудить, добавить изюм и ром.

Маковая начинка для рулета

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Дрожжевой рулет с маком / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 стакан сливок

2 ст. л. манки

2 ст. л. сахара

Щепотка ванилина

Сливочное масло – 50 г

Молотый миндаль – 50 г

1 стакан мака, сваренного в молоке

Способ приготовления:

Из сливок, манки, сахара и щепотки ванилина сварить сладкую кашу. В конце добавить кусочек сливочного масла и молотые орехи. Смешать со стаканом мака, сваренного на молоке (готовится он так же, как в рецепте маковой начинки с медом). Использовать в качестве начинки для рулета.

Маковая начинка для штруделя

Штрудель с маковой начинкой / Фото: Depositphotos

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Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1/4 л молока или сливок

100 г сахара

1 ст. л. меда

250 г мака молотого

Тертая цедра лимона

Корица – на кончике ножа

1 ст. л. рома

50 г изюма

3 ст. л. молотых сухарей

Способ приготовления:

Вскипятить молоко с сахаром и медом, всыпать мак, поварить до загустения. Добавить все остальные продукты, кроме сухарей, и перемешать. Тесто для штруделя раскатать в прямоугольник и посыпать молотыми сухарями. Равномерно намазать начинку и завернуть в рулет. По желанию можно добавить внутрь консервированные вишни.

Маковая начинка со сгущенкой

Рецепты маковой начинки для выпечки / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1/2 стакана воды

1/2 банки сгущенного молока

1 ст. л. манки

1 яичный желток

1 стакан вареного на воде мака

Способ приготовления:

В воде развести сгущенное молоко, довести до кипения. Добавить манку и варить, пока смесь не загустеет. В конце добавить яичный желток, помешивая, варить 1-2 минуты. Смешать со стаканом мака, сваренным на простой воде (как в рецепте маковой начинки с медом).

И еще один рецепт выпечки – пирожков с овощами самосов – узнаете из видео.

5 рецептов пышной выпечки к Спасу найдете здесь.