Как приготовить маковую начинку для пирогов, блинов и рулетов

Сладкую маковую начинку используют для приготовления рулетов и штруделей, пирогов и блинчиков, тортов и булочек. И, конечно, вся эта выпечка будет кстати уже к 14 августа. Именно в этот день начнется череда августовских Спасов, а именно – Маковей. В этой подборке – 5 рецептов начинок, есть постная начинка с медом, а есть со сгущенным молоком. В этом материале узнаете, где купить продукты для пикника по отличным ценам.
Постная маковая начинка с медом
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан мака
- 2 стакана кипятка
- 2 ст. л. меда
Способ приготовления:
- Мак залить кипятком и оставить под крышкой на 15 минут. Затем довести до кипения, проварить 15 минут.
- Откинуть мак на сито, дать воде полностью стечь.
- Отваренный мак смешать с жидким медом.
Медовый Спас-2021: лучшие рецепты праздничной выпечки
Маковая начинка для блинов
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 330 г молока
- 120 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 1,5 г корицы
- 4 г лимонной цедры
- 200 г молотого мака
- 50 г манной крупы
- 20 г рома
- 50 г изюма
Способ приготовления:
- Молоко довести до кипения.
- Положить в молоко сахар, ванильный сахар, корицу, лимонную цедру, перемешать.
- Добавить мак и манную крупу и, постоянно помешивая, дать набухнуть.
- Остудить, добавить изюм и ром.
Маковая начинка для рулета
Ингредиенты:
- 1 стакан сливок
- 2 ст. л. манки
- 2 ст. л. сахара
- Щепотка ванилина
- Сливочное масло – 50 г
- Молотый миндаль – 50 г
- 1 стакан мака, сваренного в молоке
Способ приготовления:
- Из сливок, манки, сахара и щепотки ванилина сварить сладкую кашу.
- В конце добавить кусочек сливочного масла и молотые орехи.
- Смешать со стаканом мака, сваренного на молоке (готовится он так же, как в рецепте маковой начинки с медом). Использовать в качестве начинки для рулета.
Маковая начинка для штруделя
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1/4 л молока или сливок
- 100 г сахара
- 1 ст. л. меда
- 250 г мака молотого
- Тертая цедра лимона
- Корица – на кончике ножа
- 1 ст. л. рома
- 50 г изюма
- 3 ст. л. молотых сухарей
Способ приготовления:
- Вскипятить молоко с сахаром и медом, всыпать мак, поварить до загустения.
- Добавить все остальные продукты, кроме сухарей, и перемешать.
- Тесто для штруделя раскатать в прямоугольник и посыпать молотыми сухарями. Равномерно намазать начинку и завернуть в рулет. По желанию можно добавить внутрь консервированные вишни.
Маковая начинка со сгущенкой
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1/2 стакана воды
- 1/2 банки сгущенного молока
- 1 ст. л. манки
- 1 яичный желток
- 1 стакан вареного на воде мака
Способ приготовления:
- В воде развести сгущенное молоко, довести до кипения.
- Добавить манку и варить, пока смесь не загустеет.
- В конце добавить яичный желток, помешивая, варить 1-2 минуты.
- Смешать со стаканом мака, сваренным на простой воде (как в рецепте маковой начинки с медом).
И еще один рецепт выпечки – пирожков с овощами самосов – узнаете из видео.