Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить кутью на Святой вечер

Сегодня, 11:05

Рождественский сочельник, или Святой вечер, ежегодно отмечают 6 января

Кутья – это самое главное, что должно стоять на столе в Рождественский Сочельник. И если вы определяетесь, какие постные блюда поставить на стол, то здесь найдете 5 оригинальных рецептов. Ну а если ищете варианты вкусной и рассыпчатой кутьи – классической, с изюмом и медом, из риса и другие – найдете их ниже.

В кутью можно добавлять сухофрукты, фрукты и ягоды, распаренный мак, орехи, а в некоторых случаях и мармелад, и леденцы (но это скорее исключение из правил), а также всевозможные специи и пряности по вкусу.

Рецепт классической кутьи

depositphotos_27054957_m-2015

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 стакан пшеницы
  • 3 стакана воды
  • 1/2 стакана мака
  • 1/2 стакана порезанных орехов
  • 1/2 стакана изюма
  • 2 -3 ст. ложки меда

Способ приготовления:

  1. Пшеницу, подготовленную для кутьи, промыть и замочить в воде на 4 часа. Размокшую крупу залить водой и варить на слабом огне до готовности.
  2. Пшеница должна стать мягкой, но не развариться полностью. Если необходимо, в процессе варки подлить воду.
  3. Мак измельчить в кофемолке.
  4. Орехи порезать. Светлый изюм без косточек залить на 30 минут теплой водой.
  5. Смешать пшеницу, мак, орехи, изюм, добавить мед по вкусу и все перемешать.
  6. Подавать кутью холодной.

Кутья: рецепт с изюмом и медом

depositphotos_40780409_m

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 2 стакана пшеницы
  • 1 стакан мака
  • 1/2 стакана сахара
  • 3 ст. л. меда
  • щепотка соли
  • изюм
  • грецкие орехи

Способ приготовления:

  1. Четыре стакана воды довести до кипения. Добавить пшеницу и снова вскипятить.
  2. Откинуть пшеницу на дуршлаг, промыть холодной водой.
  3. Выложить в чугунок, залить водой (на два пальца выше уровня пшеницы), добавить соль и довести до кипения.
  4. Накрыть плотно крышкой и поставить в духовку, разогретую до 160 °С. Через 30 минут выключить огонь и оставить в теплой духовке еще на 1,5-2 часа, пока вся вода не впитается.
  5. Мак промыть и залить кипятком на 2-3 часа. Потолочь с ступке (или растереть в блендере), пока не появиться "молочко". Важно хорошо растереть мак, чтобы он стал мягким. Всыпать сахар и перетереть еще раз.
  6. Добавить мак и мед к пшенице, хорошо перемешать. Всыпать распаренный изюм и дробленные грецкие орехи.

Рецепт кутьи из риса

depositphotos_52877257_m

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 стакан круглозернового риса
  • 0,5 стакана мака
  • 1 стакан очищенных грецких орехов
  • 0,5 стакана изюма
  • мед

Способ приготовления:

  1. Рис отварить до готовности и остудить.
  2. Мак промыть, залить кипятком и дать остыть. Затем воду слить, мак перетереть в ступке, тщательно растирая пестиком, пока не появиться белое молочко. Можно пропустить мак через мясорубку или пробить в блендере, но в ступке консистенция получится более подходящая.
  3. Изюм промыть и залить на несколько часов горячей водой. Воду слить, изюм просушить.
  4. Орехи почистить, немного обжарить на сухой сковороде и покрошить, но не мелко – можно порезать ножом.
  5. Рис выложить в чашку, туда же добавить растертый мак, изюм и орехи. Все перемешать. В конце можно добавить мед или узвар.

Рецепт рождественской кутьи

depositphotos_39043525_m-2015

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Пшеница – 500 г
  • Вода
  • Мак – 200 г
  • Орехи и сухофрукты
  • Мед – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Пшеницу перебрать и хорошо промыть. Залить холодной водой и оставить на ночь. Утром аккуратно слить жидкость.
  2. Влить чистую воду (ее должно быть в два раза больше, чем пшеницы). Довести до кипения и уменьшить огонь до минимума. Готовить, пока пшеница не впитает всю воду. Это займет 2-3 часа. Если вода выкипит раньше, добавить немного больше жидкости. Лучше всего варить кутью в глиняной кастрюле.
  3. Мак залить на ночь кипятком. Утром процедить через марлю. Затем протереть с помощью блендера или ступки (так сохранится маковое молочко). Подготовленный мак нужно хранить в холодильнике, так как он имеет свойство быстро скисать.
  4. К готовой пшенице добавить тертый мак, мед (желательно использовать смесь гречневого и цветочного), колотые орехи, курагу, инжир и клюкву. Можно добавить вишневое варенье по вкусу.
  5. В конце отрегулировать густоту кутьи, добавив кипяченую воду или узвар.

Рецепт рождественской кутьи из пшеницы

depositphotos_56003413_m

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 350 г пшеницы
  • 50-100 г мака
  • 2-3 ст. л. меда
  • 100 г грецких орехов или фундука
  • 100 г изюма
  • 100 г кураги

Способ приготовления:

  1. Пшеницу промыть и замочить в воде на 2-3 часа.
  2. Отварить пшеницу на среднем огне 2.5-3 часа. Она должна стать мягкой, но не развариться.
  3. Мак залить кипятком на 30 минут. Затем воду слить, а мак растереть до появления "макового молочка".
  4. К пшенице добавить мед по вкусу, перемешать.
  5. Изюм и курагу залить теплой водой, дать немного постоять.
  6. Орехи очистить и подсушить в духовке или поджарить на сковороде. Немного остудить и порубить.
  7. К пшенице добавить мак, орехи, изюм и нарезанную курагу, перемешать.

Как сварить рассыпчатую кутью

  • Пшеницу перебрать, выкинуть испорченные зерна и мусор. Вымыть как следует, залить чистой холодной водой, дать набухнуть в течение суток или оставить минимум на 2-3 часа.
  • В кастрюле (желательно чугунной) нагреть до кипения воду, всыпать пшеницу (воду предварительно слить, зерна откинуть на дуршлаг). Соотношение крупы и воды: на одну часть по объему сухой крупы три части воды.
  • Вскипятить, убавить огонь, варить без соли до готовности. Готовая пшеница — мягкая, но форму не теряет.
  • Практически готовую пшеницу немного посолить, лишнюю жидкость слить (но не выливать — она может еще пригодиться), кашу охладить и использовать для приготовления рождественской кутьи.

Здесь собраны рецепты оригинальных мясных блюд на Рождество.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Ароматное и сладкое Рождество: рецепты праздничной выпечки Булгур, кускус или киноа? Разбираемся с диетологом, какую кашу лучше выбрать 5 соблазнительно вкусных десертов из яблок: они стоят того, чтобы о них говорили Почему Рождество пахнет марципаном: немного истории и классический рецепт
рецепты Рождество кутья
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Невероятная красавица и одна из лучших каратисток мира
Невероятная красавица и одна из лучших каратисток мира
Никакого интима: Соседов раскусил Пугачеву и Галкина
Никакого интима: Соседов раскусил Пугачеву и Галкина

Популярные статьи

Сегодня, 11:05Food

Как приготовить кутью на Святой вечер

Сегодня, 09:31Events

Как правильно колядовать, посевать и щедровать

Вчера, 12:21Fun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2021 году

Вчера, 12:05Афиша

Санта, волшебный календарь и принц: лучшие рождественские фильмы от Netflix

Вчера, 10:00Food

Сытное Рождество: рецепты оригинальных мясных блюд

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 3 января: Водолею нужно книжку почитать, а Рыбам заняться здоровьем

2 январяАфиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой – список локаций

2 январяFood

Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд

2 январяШоу-бизнес

"Патологический врун": жена Джеджулы жалеет, что не рассталась с ним раньше

2 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 2 января: Стрельцы почувствуют себя счастливчиками, а Козерогам нужно переключить внимание на себя

1 январяПсихология

Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

1 январяАфиша

Лучшие фильмы про Новый год и Рождество: выбор редакции

1 январяШоу-бизнес

С семьей под Киевом: София Ротару встретила новый год в кругу близких (фото)

1 январяFood

Как приготовить вкусный бульон: полезные советы и рецепты

1 январяWellness

Как избавиться от похмелья после Нового года: советы, которые работают

1 январяEvents

Красивые поздравления с Новым годом на украинском языке

Новости партнеров

Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Демі Роуз продемонструвала шанувальникам свій пляжний лук
Демі Роуз продемонструвала шанувальникам свій пляжний лук
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта "Карпатка"
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта "Карпатка"
Как определить зараженного коронавирусом: Комаровский рассказал
Как определить зараженного коронавирусом: Комаровский рассказал

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять