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Как приготовить крабовый салат с кукурузой и огурцами

Сегодня, 19:58

Быстрый и вкусный салат для праздничного стола

Салат из крабовых палочек с консервированной кукурузой, вареными яйцами и свежими огурцами – одно из самых популярных праздничных блюд, которые любят за вкус и простоту приготовления. А если вы хотите сделать салат более сытным, добавьте несколько ложек отварного риса.

Крабовый салат на Новый год
Крабовый салат на Новый год
Фото: Depositphotos

Крабовый салат с кукурузой и огурцом — рецепт

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 240 г
  • Яйцо куриное – 4 шт.
  • Огурец – 5 шт.
  • Кукуруза консервированная – 340 г
  • Майонез – по вкусу
  • Зеленый лук или укроп – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками.
  2. Огурцы помыть и по желанию очистить от кожицы, нарезать кубиками.
  3. Затем нарезать крабовые палочки и добавить к остальным нарезанным ингредиентам.
  4. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой, добавить кукурузу в салат.
  5. Заправить салат майонез майонезом, по желанию посолить и поперчить. Украсить нарезанной зеленью и подавать.

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Как выбрать качественные крабовые палочки

Как правильно выбирать крабовые палочки
Как правильно выбирать крабовые палочки
Фото: Depositphotos

  • На упаковке обязательно должна быть напечатана подробная информация о производителе, составе, месте и дате изготовления, сроке годности и условиях хранения;
  • Если в составе на первом месте значится сурими или рыбное филе, значит, рыба в нем составляет большую часть объема;
  • Хорошие крабовые палочки аккуратные и ровные, сочные и упругие. Окрашены они могут быть только с одной стороны, цвет – от светло-розового до ярко-красного. Основная часть палочки – белая;
  • Охлажденные крабовые палочки должны находиться в холодильных витринах, замороженные – в холодильных шкафах.

Напомним, ранее мы рассказывали, как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021.

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Источник: Сегодня
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