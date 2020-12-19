Как приготовить крабовый салат с кукурузой и огурцами
Быстрый и вкусный салат для праздничного стола
Салат из крабовых палочек с консервированной кукурузой, вареными яйцами и свежими огурцами – одно из самых популярных праздничных блюд, которые любят за вкус и простоту приготовления. А если вы хотите сделать салат более сытным, добавьте несколько ложек отварного риса.
Крабовый салат с кукурузой и огурцом — рецепт
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 142 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 240 г
- Яйцо куриное – 4 шт.
- Огурец – 5 шт.
- Кукуруза консервированная – 340 г
- Майонез – по вкусу
- Зеленый лук или укроп – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками.
- Огурцы помыть и по желанию очистить от кожицы, нарезать кубиками.
- Затем нарезать крабовые палочки и добавить к остальным нарезанным ингредиентам.
- Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой, добавить кукурузу в салат.
- Заправить салат майонез майонезом, по желанию посолить и поперчить. Украсить нарезанной зеленью и подавать.
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Как выбрать качественные крабовые палочки
- На упаковке обязательно должна быть напечатана подробная информация о производителе, составе, месте и дате изготовления, сроке годности и условиях хранения;
- Если в составе на первом месте значится сурими или рыбное филе, значит, рыба в нем составляет большую часть объема;
- Хорошие крабовые палочки аккуратные и ровные, сочные и упругие. Окрашены они могут быть только с одной стороны, цвет – от светло-розового до ярко-красного. Основная часть палочки – белая;
- Охлажденные крабовые палочки должны находиться в холодильных витринах, замороженные – в холодильных шкафах.
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