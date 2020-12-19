Как приготовить крабовый салат с кукурузой и огурцами

Быстрый и вкусный салат для праздничного стола

Салат из крабовых палочек с консервированной кукурузой, вареными яйцами и свежими огурцами – одно из самых популярных праздничных блюд, которые любят за вкус и простоту приготовления. А если вы хотите сделать салат более сытным, добавьте несколько ложек отварного риса.

Крабовый салат на Новый год Фото: Depositphotos

Крабовый салат с кукурузой и огурцом — рецепт

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 240 г

Яйцо куриное – 4 шт.

Огурец – 5 шт.

Кукуруза консервированная – 340 г

Майонез – по вкусу

Зеленый лук или укроп – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками. Огурцы помыть и по желанию очистить от кожицы, нарезать кубиками. Затем нарезать крабовые палочки и добавить к остальным нарезанным ингредиентам. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой, добавить кукурузу в салат. Заправить салат майонез майонезом, по желанию посолить и поперчить. Украсить нарезанной зеленью и подавать.

Как выбрать качественные крабовые палочки

Как правильно выбирать крабовые палочки Фото: Depositphotos

На упаковке обязательно должна быть напечатана подробная информация о производителе, составе, месте и дате изготовления, сроке годности и условиях хранения;

Если в составе на первом месте значится сурими или рыбное филе, значит, рыба в нем составляет большую часть объема;

Хорошие крабовые палочки аккуратные и ровные, сочные и упругие. Окрашены они могут быть только с одной стороны, цвет – от светло-розового до ярко-красного. Основная часть палочки – белая;

Охлажденные крабовые палочки должны находиться в холодильных витринах, замороженные – в холодильных шкафах.

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