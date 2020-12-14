Как приготовить имбирные пряники на Новый год и Рождество

История и рецепт идеального теста для пряников

Сложно, очень сложно найти десерт, который бы более прекрасно символизировал рождественские и новогодние праздники, чем имбирные пряники. Конечно, справедливости ради вспомним еще одно чудо – марципан. Но сегодня речь пойдет об ароматной, с нежной текстурой выпечке. В конце материала увидите рецепт пряников.

Изначально – монашеский десерт

Есть легенда, согласно которой, английские монахи были первыми, кто начал добавлять имбирь в выпечку. В XI веке монах по имени Патрик замешал тесто, в которое добавил имбирь, привезенный его братом из Крестового похода. Пряное имбирное печенье настолько понравилось монахам и настоятелю, что Патрика попросили испечь его к Рождеству.

Эту легенду оспаривают в Германии, утверждая, что именно у них и тоже в одном из монастырей было приготовлено первое имбирное печенье. Кстати, немецкий Нюрнберг считается столицей этой выпечки. По массовости выпекания на Рождество, вариантами форм и мастерству украшать их всевозможной глазурью, этому городу нет равных.

Имбирных человечков, как утверждают, начали печь в XVI веке при дворе английской королевы Елизаветы I. Она любила удивлять иностранных послов пряником с его портретом. И да, если вы готовы к замужеству и не готовы долго этого ждать, то нужно испечь и съесть имбирного человечка. Должно помочь – это тоже одна из красивых легенд.

Имбирные пряники

Фото: Іnstagram.com/e.hotuntsova/

Ингредиенты:

225 г сливочного масла

215 г коричневого сахара

1 яйцо

165 г меда

1 ч.л. корицы

1 ч.л. молотого имбиря

щепотка молотого острого перца

1 ч.л. соды

1/4 ч.л. соли

Рецепт приготовления:

Размягченное сливочное масло взбить миксером вместе с сахаром. Добавить яйцо и мед. В отдельной миске перемешать все сухие ингредиенты: муку, специи, соль и соду. В несколько приемов добавить муку в масляную смесь. Замесить тесто и убрать его в холодильник минимум на час. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности и вырезать фигурки с помощью специальных формочек. Выпекать пряники в разогретой до 190 С духовке в течение 12-15 минут.

На заметку: чтобы покрыть имбирное печенье глазурью, взбейте половину яичного белка в крепкую пену (до появления пиков). Добавьте 55 г сахарной пудры и взбивайте дальше, до полной гладкости. Всыпьте еще 55 г пудры и перемешайте. Дайте постоять 10 минут.

Переложите глазурь в пакет, отрежьте маленький кончик и украсьте готовую выпечку. Такую глазурь нельзя долго хранить, ее нужно использовать в день приготовления.

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