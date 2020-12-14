Как приготовить имбирные пряники на Новый год и Рождество
История и рецепт идеального теста для пряников
Сложно, очень сложно найти десерт, который бы более прекрасно символизировал рождественские и новогодние праздники, чем имбирные пряники. Конечно, справедливости ради вспомним еще одно чудо – марципан. Но сегодня речь пойдет об ароматной, с нежной текстурой выпечке. В конце материала увидите рецепт пряников.
Изначально – монашеский десерт
Есть легенда, согласно которой, английские монахи были первыми, кто начал добавлять имбирь в выпечку. В XI веке монах по имени Патрик замешал тесто, в которое добавил имбирь, привезенный его братом из Крестового похода. Пряное имбирное печенье настолько понравилось монахам и настоятелю, что Патрика попросили испечь его к Рождеству.
Эту легенду оспаривают в Германии, утверждая, что именно у них и тоже в одном из монастырей было приготовлено первое имбирное печенье. Кстати, немецкий Нюрнберг считается столицей этой выпечки. По массовости выпекания на Рождество, вариантами форм и мастерству украшать их всевозможной глазурью, этому городу нет равных.
Имбирных человечков, как утверждают, начали печь в XVI веке при дворе английской королевы Елизаветы I. Она любила удивлять иностранных послов пряником с его портретом. И да, если вы готовы к замужеству и не готовы долго этого ждать, то нужно испечь и съесть имбирного человечка. Должно помочь – это тоже одна из красивых легенд.
Имбирные пряники
Ингредиенты:
- 225 г сливочного масла
- 215 г коричневого сахара
- 1 яйцо
- 165 г меда
- 1 ч.л. корицы
- 1 ч.л. молотого имбиря
- щепотка молотого острого перца
- 1 ч.л. соды
- 1/4 ч.л. соли
Рецепт приготовления:
- Размягченное сливочное масло взбить миксером вместе с сахаром. Добавить яйцо и мед.
- В отдельной миске перемешать все сухие ингредиенты: муку, специи, соль и соду.
- В несколько приемов добавить муку в масляную смесь. Замесить тесто и убрать его в холодильник минимум на час.
- Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности и вырезать фигурки с помощью специальных формочек.
- Выпекать пряники в разогретой до 190 С духовке в течение 12-15 минут.
На заметку: чтобы покрыть имбирное печенье глазурью, взбейте половину яичного белка в крепкую пену (до появления пиков). Добавьте 55 г сахарной пудры и взбивайте дальше, до полной гладкости. Всыпьте еще 55 г пудры и перемешайте. Дайте постоять 10 минут.
Переложите глазурь в пакет, отрежьте маленький кончик и украсьте готовую выпечку. Такую глазурь нельзя долго хранить, ее нужно использовать в день приготовления.
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