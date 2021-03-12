Как приготовить идеальный бисквит в духовке
Бисквит можно подавать просто так или использовать для приготовления тортов и десертов
Классический бисквит состоит всего лишь из трех ингредиентов: муки, яиц и сахара. Особых сложностей в его приготовлении тоже нет. Но часто бывает, что он или не поднимается, или не пропекается, или получается полусырым. И чтобы этого не допустить, нужно знать о частых ошибках, которые допускаются при выпекании бисквита. Из этого материала узнаем, как испечь идеальный бисквит и запишем его классический рецепт.
В нашем календаре праздников марта ищите небанальные идеи для подарков.
Что нужно сделать для идеального бисквита?
- Куриные яйца должны быть охлажденными, иначе они не взобьются как следует.
- Муку нужно добавлять просеянную, иначе в тесте будут комочки.
- Очень важно, когда вы поставите будущий бисквит в духовку. Это нужно сделать как можно скорее, иначе тесто осядет. Поэтому духовка должна быть нагрета заранее, и точно так же заранее надо подготовить фрукты для начинки, если планируете заливать их тестом.
- Не открывайте духовку раньше, чем через 15 минут после того, как поставили туда тесто, иначе бисквит опадет.
- Когда он сверху потемнеет, можно проверять готовность. Проткните бисквит деревянной шпажкой или зубочисткой: если масса не прилипает к палочке, то все готово.
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 200 г (1 стакан) сахара
- 200 г (2 стакана) муки
Способ приготовления:
- Белки отделить от желтков и взбить в густую пену.
- Затем всыпать тонкой струйкой сахар, продолжая взбивать до тех пор, пока сахар полностью растворится, а пена станет такой густой, что будет держаться на венчике.
- Добавить желтки в эту пену, слегка перемешать. Через сито тонкой струйкой всыпать муку. Перемешать деревянной лопаточкой, чтобы не появлялись пузырьки.
- Форму для выпечки диаметром 26-28 см застелить пергаментом, вылить туда тесто и поставить в заранее разогретую до 200 °С духовку. Выпекать в течение 20-25 минут. Проверить готовность зубочисткой.
- Остудить бисквит прямо в форме, чтобы он не опал.
Как сделать бисквит с добавками
В основное тесто для бисквита можно добавлять орехи, мак, шафран или изюм. Шафран придаст не только пикантный привкус, но и красивый насыщенно-желтый цвет. Класть эти добавки надо после того, как размешали муку. Для бисквита из 6 яиц взять: изюм или орехи – 80 г, сухой мак – 50 г, шафран – на кончике ножа.
Если же хочется добавить ягоды или фрукты, то рекомендуется выложить их сначала на пергамент, а потом залить тестом. Можно положить в бисквит не только фрукты, но и овощи.
Например, 1 стакан тертой на мелкой терке моркови. А шоколадный бисквит можно приготовить двумя способами. Первый: после того, как вы засыпали муку, точно так же через сито добавьте какао-порошок. На 6 яиц возьмите 150 г муки и 50 г какао. Второй: плитку черного шоколада (100 г) растопите на водяной бане и влейте в тесто после добавления муки.
Здесь найдете рецепты всемирно известных пирогов.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное