Как приготовить холодец на Новый год: ТОП-5 рецептов

Узнайте, как сварить холодец в домашних условиях

Холодец – классическое новогоднее блюдо, которое пришло к нам из недалекого прошлого. Продолжительность приготовления обычно составляет от 6 до 12 часов. Чем дольше варится холодец, тем насыщеннее получится его вкус и аромат, и тем лучше будет его консистенция. Калорийность холодца зависит от сорта мяса и составляет от 120 до 350 ккал на 100 г. И да, лучше брать мясо с жилками и кожей, так бульон получился густым и наваристым. Ниже представлены 5 рецептов холодца на любой вкус.

Холодец из индейки

Холодец из индейки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 крыло индейки

2 индюшиные шеи

1 луковица

1 морковь

2 пучка зелени

1.5 ч.л. измельченных сухих кореньев

Соль, молотый перец

Вода

Способ приготовления:

Индейку хорошо помыть. Залить холодной водой так, чтобы жидкость только покрывала мясо. Поставить на плиту и довести до кипения. Снять пену и варить на минимальном огня около часа. Добавить целую очищенную морковь и луковицу, стебли зелени и сухие коренья. Томить на слабом огне еще 2 часа. За 20 минут до конца варки приправить бульон солью и перцем. Вынуть мясо из кастрюли, отделить от костей, остудить. Бульон процедить. Мясо индейки и морковь нарезать пластинками, зелень измельчить. Соединить подготовленные ингредиенты, разложить по формам. Залить все процеженным бульоном, поставить в холодильник до застывания.

Холодец из говядины

Вкусный холодец Фото: Pixabay

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

2 говяжьих голяшки

1 кг мякоти говядины (лопатка, огузок)

1 морковь

1 луковица

1 корень петрушки или пастернака или кусок сельдерея

1 головка чеснока

3-4 веточки сельдерея

3-4 веточки петрушки

Черный перец горошком

Душистый перец горошком

Соль, черный молотый перец

Хрен или горчица для подачи

Способ приготовления:

Тщательно выскоблите, промойте и сложите голяшки в большую, желательно вертикальную, кастрюлю. Залейте 5 л холодной воды и поставьте на умеренный огонь. Как только вода закипит, убавьте огонь до минимума и начните снимать с поверхности пену и жир. Как только образование пены закончится, добавьте лук, разрезанные пополам коренья, веточки сельдерея, стебли петрушки, горошины черного и душистого перца. Варите без крышки при едва заметном кипении в течение 3-4 часов. Мякоть говядины нарежьте кусками. Cложите в миску или кастрюлю и залейте кипятком. Оставьте на 3-5 минут. Слейте кипяток и переложите мясо в кастрюлю с голяшками. Продолжайте варить холодец еще 3-4 часа. Если понадобится, снимайте пену. За время варки вода должна выпариться примерно на половину. За полчаса до окончания варки слегка посолите. Процедите горячий бульон через салфетку, смоченную в холодной воде. Поставьте в таз с холодной водой, чтобы ускорить остывание. Отделите мясо с голяшки, мякоть разберите на волокна или нарежьте. Мелко нарежьте листья петрушки, смешайте с мясом, посолите и поперчите. Смесь должна казаться чрезмерно приправленной. Разложите мясо в лотке или в порционных формах. Чеснок измельчите и положите в выстеленный салфеткой дуршлаг, разровняйте. Снимите жир с поверхности бульона. Разогрейте бульон, посолите по вкусу и процедите его через чеснок. Залейте бульоном мясо, остудите до комнатной температуры. Закройте порционные формы или лоток, оставьте в холодильнике застывать.

Холодец из курицы

Куриный холодец Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

2 кг куриных ножек и крылышек

лук репчатый – 1 луковица

морковь – 1 шт

1 корень петрушки

Чеснок – 4-6 зубчиков

1 лист лавровый

6–8 горошин черного перца

Соль

Способ приготовления:

Куриные ножки и крылышки вымыть, положить в кастрюлю с водой, поставить на сильный огонь и довести до кипения. Шумовкой снять пену. Лук, морковку и корень петрушки очистить, обжарить на сухой раскаленной сковороде 3 мин. и добавить в кастрюлю. Уменьшить огонь до среднего и варить холодец под крышкой 4 часа. Шумовкой вынуть из бульона ножки, крылышки и овощи. Бульон процедить. Куриное мясо снять с кости и очень мелко порубить вместе с кожей. Положить в форму с высокими бортиками. Чеснок очистить и нарезать тонкими пластинами. Добавить к куриному мясу. Влить в форму процеженный бульон. Поставить в холодильник до полного застывания.

Холодец с желатином

Говяжий холодец с желатином Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1.5 кг говядины от разных отрубов (пиленая голяшка, лопатка, тазобедренная часть)

1 луковица

3 моркови

1 корень пастернака или кусок корневого сельдерея

1 корень петрушки (желательно)

1 головка чеснока

2 ст.л. растительного масла

3-4 веточки петрушки

3-4 веточки укропа

10 горошин черного перца

5 горошин душистого перца

20-25 г желатина

Соль

Черный молотый перец

Хрен и горчица для подачи

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 220 °С. Мясо нарежьте крупными кусками. Очищенную луковицу и корнеплоды разрежьте пополам (используйте 2 морковки). С головки чеснока снимите внешний слой шелухи. Разрежьте головку вдоль пополам. Противень или большой лоток для запекания застелите фольгой, сложите в один слой мясо и овощи. Сбрызните растительным маслом и запекайте 12-15 минут, до появления аромата овощей и коричневых подпалин на их поверхности. Пока мясо и овощи запекаются, вскипятите в высокой кастрюле 3,5 л воды. Переложите в кастрюлю мясо и овощи, слейте собравшийся на дне противня сок. Повторно доведите до кипения на умеренном огне, убавьте огонь до минимума и варите без крышки, при необходимости снимая пену с поверхности бульона, 2-2.5 часа. Через час после начала приготовления добавьте в бульон две целые моркови и веточки укропа и петрушки (отложите по 1 веточке для украшения). Готовый бульон процедите через дуршлаг, выстеленный мокрой салфеткой, остудите. Снимите мясо с костей и мелко нарежьте или разберите на волокна. Приправьте солью и перцем так, чтобы мясо казалось чрезмерно приправленным. Измерьте объем бульона. Замочите в холодной воде листовой желатин из расчета 7 г желатина на 500 мл бульона (гранулированный желатин можно замочить в части бульона). Разогрейте бульон, добавьте отжатый листовой желатин (или набухший гранулированный). Прогрейте бульон до полного растворения желатина. Большую форму или порционные формы объемом 200-250 мл выстелите пищевой пленкой. На дно налейте тонкий слой бульона и поставьте в холодильник для застывания, 1-2 ч. Целую вареную морковь нарежьте звездочками или кружочками, положите на застывший бульон вместе с листьями петрушки или укропа. Заполните форму мясом и залейте бульоном. Остудите при комнатной температуре, затем поставьте в холодильник на 3-4. Перед подачей переверните форму на блюдо, снимите форму и пленку. Подавайте с хреном или горчицей.

Как варить холодец из свиных ножек

Холодец из говядины и свиных ножек Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

700 г свиных ножек

1,4 кг говядины

1 стакан молока

Фильтрованная вода

1 репчатый лук

1-2 шт. моркови

10 горошин черного перца

1/4 ч. л. черного молотого перца

1 гвоздика

1,5-2 ч. л. соли

Лимонная кислота — щепотка

3 зубчика чеснока

1 лавровый лист

10 веточек укропа

Способ приготовления:

Свиные ножки очистите, помойте и разрежьте вдоль, открывая сухожилия. Залейте молоком и долейте воды, чтобы жидкость полностью покрывала ножки. Оставьте на 30 минут. Говядину помойте, залейте водой и оставьте на 30 минут. Вымоченные ножки очистите, сполосните и вместе с мясом сложите в кастрюлю с водой. Вода должна полностью покрывать мясо. Доведите воду до кипения. Когда поднимется пена, слейте воду, промойте мясо и вымойте кастрюлю. Залейте фильтрованную воду в пропорции: на 1 кг мясного мяса и костей – 2 л воды. Положите в воду свиные ножки и говядину. Доведите до кипения, уменьшите огонь и снимите пену. Добавьте щепотку лимонной кислоты и 1/3 необходимого количества соли. До половины накройте кастрюлю крышкой и варите холодец на очень медленном огне 3 часа. Луковицу прямо в шелухе помойте и отрежьте корешок. Морковь и корень петрушки очистите. Оставьте овощи в воде до момента добавления бульона. Добавьте к бульону овощи, горошины перца и лавровые листья. Досолите бульон, чтобы он был немного пересолен. Варите бульон на слабом огне под полузакрытой крышкой еще час. После этого снимите кастрюлю с огня и выберите мясо и овощи. Лук выбросьте, а морковь и мясо оставьте охлаждаться. Уберите жир с поверхности бульона. Перетрите чеснок со щепоткой соли и черного молотого перца, добавьте его в бульон и размешайте. Накройте крышкой и оставьте бульон на 15-20 минут. Руками отделите мясо от костей. Разделите его на волокна. Часть свиной шкурки и мягких хрящиков измельчите и смешайте с мясом. Выложите мясо в форму слоем толщиной 2-2,5 см. Вырежьте из вареной моркови цветы и выложите поверх мяса. Залейте бульон, процеживая через сито с бумажной салфеткой, слоем 2-2,5 см. Измельчите укроп и посыпьте поверхность студня по периметру. С поверхности бульона уберите бумажной салфеткой остатки жира. Поставьте холодец в холодильник на 4-5 часов.

Секреты приготовления холодца

Если вы готовите говяжий или свиной холодец, попросите продавца распилить или разрубить голяшки;

Во время повторного процеживания горячий бульон впитывает аромат чеснока, но холодец не приобретает лишнюю чесночную резкость;

Лук, морковку и корень сельдерея добавляют в бульон в конце варки и варят с ними еще около часа (тоже на самом медленном огне);

Специи – соль, лавровый лист и черный перец горошком – добавляют за полчаса до окончания варки. Перец в холодец нужно класть именно горошком, а не молотый – еще одно правило для прозрачности;

Лучше всего разбирать мясо руками, аккуратно протирая волокна между пальцами и разрывая их. Так в холодец не смогут попасть даже самые мелкие осколки костей, а само блюдо получится мягким и нежным;

Что касается того, как украсить холодец, то его обычно подают к столу на большом блюде, украшенном свежей зеленью и отварными овощами. По сервировочной посуды можно разложить кружочки отварной моркови, веточки свежей зелени и тонкие ломтики лимона.

К холодцу обязательно подайте свежеприготовленный хрен и острую горчицу.

Здесь найдете рецепты холодных закусок на Новый год.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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