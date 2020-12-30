Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить холодец на Новый год: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 17:25

Узнайте, как сварить холодец в домашних условиях

Холодец – классическое новогоднее блюдо, которое пришло к нам из недалекого прошлого. Продолжительность приготовления обычно составляет от 6 до 12 часов. Чем дольше варится холодец, тем насыщеннее получится его вкус и аромат, и тем лучше будет его консистенция. Калорийность холодца зависит от сорта мяса и составляет от 120 до 350 ккал на 100 г. И да, лучше брать мясо с жилками и кожей, так бульон получился густым и наваристым. Ниже представлены 5 рецептов холодца на любой вкус.

Холодец из индейки

Холодец из индейки
Холодец из индейки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 крыло индейки
  • 2 индюшиные шеи
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 пучка зелени
  • 1.5 ч.л. измельченных сухих кореньев
  • Соль, молотый перец
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Индейку хорошо помыть. Залить холодной водой так, чтобы жидкость только покрывала мясо.
  2. Поставить на плиту и довести до кипения. Снять пену и варить на минимальном огня около часа.
  3. Добавить целую очищенную морковь и луковицу, стебли зелени и сухие коренья. Томить на слабом огне еще 2 часа.
  4. За 20 минут до конца варки приправить бульон солью и перцем.
  5. Вынуть мясо из кастрюли, отделить от костей, остудить. Бульон процедить.
  6. Мясо индейки и морковь нарезать пластинками, зелень измельчить. Соединить подготовленные ингредиенты, разложить по формам.
  7. Залить все процеженным бульоном, поставить в холодильник до застывания.

Читайте также:
Мясные блюда на Новый год-2021: ТОП-5 праздничных рецептов

Холодец из говядины

Вкусный холодец
Вкусный холодец
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 2 говяжьих голяшки
  • 1 кг мякоти говядины (лопатка, огузок)
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1 корень петрушки или пастернака или кусок сельдерея
  • 1 головка чеснока
  • 3-4 веточки сельдерея
  • 3-4 веточки петрушки
  • Черный перец горошком
  • Душистый перец горошком
  • Соль, черный молотый перец
  • Хрен или горчица для подачи

Способ приготовления:

  1. Тщательно выскоблите, промойте и сложите голяшки в большую, желательно вертикальную, кастрюлю. Залейте 5 л холодной воды и поставьте на умеренный огонь.
  2. Как только вода закипит, убавьте огонь до минимума и начните снимать с поверхности пену и жир.
  3. Как только образование пены закончится, добавьте лук, разрезанные пополам коренья, веточки сельдерея, стебли петрушки, горошины черного и душистого перца. Варите без крышки при едва заметном кипении в течение 3-4 часов.
  4. Мякоть говядины нарежьте кусками. Cложите в миску или кастрюлю и залейте кипятком. Оставьте на 3-5 минут.
  5. Слейте кипяток и переложите мясо в кастрюлю с голяшками. Продолжайте варить холодец еще 3-4 часа. Если понадобится, снимайте пену. За время варки вода должна выпариться примерно на половину. За полчаса до окончания варки слегка посолите.
  6. Процедите горячий бульон через салфетку, смоченную в холодной воде. Поставьте в таз с холодной водой, чтобы ускорить остывание.
  7. Отделите мясо с голяшки, мякоть разберите на волокна или нарежьте.
  8. Мелко нарежьте листья петрушки, смешайте с мясом, посолите и поперчите. Смесь должна казаться чрезмерно приправленной.
  9. Разложите мясо в лотке или в порционных формах.
  10. Чеснок измельчите и положите в выстеленный салфеткой дуршлаг, разровняйте.
  11. Снимите жир с поверхности бульона. Разогрейте бульон, посолите по вкусу и процедите его через чеснок.
  12. Залейте бульоном мясо, остудите до комнатной температуры.
  13. Закройте порционные формы или лоток, оставьте в холодильнике застывать.

Читайте также:
Оригинальные, яркие и вкусные – 10 рецептов канапе и бутербродов на Новый год

Холодец из курицы

Куриный холодец
Куриный холодец
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 2 кг куриных ножек и крылышек
  • лук репчатый – 1 луковица
  • морковь – 1 шт
  • 1 корень петрушки
  • Чеснок – 4-6 зубчиков
  • 1 лист лавровый
  • 6–8 горошин черного перца
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Куриные ножки и крылышки вымыть, положить в кастрюлю с водой, поставить на сильный огонь и довести до кипения. Шумовкой снять пену.
  2. Лук, морковку и корень петрушки очистить, обжарить на сухой раскаленной сковороде 3 мин. и добавить в кастрюлю. Уменьшить огонь до среднего и варить холодец под крышкой 4 часа.
  3. Шумовкой вынуть из бульона ножки, крылышки и овощи. Бульон процедить.
  4. Куриное мясо снять с кости и очень мелко порубить вместе с кожей. Положить в форму с высокими бортиками.
  5. Чеснок очистить и нарезать тонкими пластинами. Добавить к куриному мясу.
  6. Влить в форму процеженный бульон. Поставить в холодильник до полного застывания.

Читайте также:
8 небанальных рецептов блюд на Новый год, которые полезны

Холодец с желатином

Говяжий холодец с желатином
Говяжий холодец с желатином
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1.5 кг говядины от разных отрубов (пиленая голяшка, лопатка, тазобедренная часть)
  • 1 луковица
  • 3 моркови
  • 1 корень пастернака или кусок корневого сельдерея
  • 1 корень петрушки (желательно)
  • 1 головка чеснока
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 3-4 веточки петрушки
  • 3-4 веточки укропа
  • 10 горошин черного перца
  • 5 горошин душистого перца
  • 20-25 г желатина
  • Соль
  • Черный молотый перец
  • Хрен и горчица для подачи

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 220 °С. Мясо нарежьте крупными кусками. Очищенную луковицу и корнеплоды разрежьте пополам (используйте 2 морковки). С головки чеснока снимите внешний слой шелухи. Разрежьте головку вдоль пополам.
  2. Противень или большой лоток для запекания застелите фольгой, сложите в один слой мясо и овощи. Сбрызните растительным маслом и запекайте 12-15 минут, до появления аромата овощей и коричневых подпалин на их поверхности.
  3. Пока мясо и овощи запекаются, вскипятите в высокой кастрюле 3,5 л воды.
  4. Переложите в кастрюлю мясо и овощи, слейте собравшийся на дне противня сок. Повторно доведите до кипения на умеренном огне, убавьте огонь до минимума и варите без крышки, при необходимости снимая пену с поверхности бульона, 2-2.5 часа. Через час после начала приготовления добавьте в бульон две целые моркови и веточки укропа и петрушки (отложите по 1 веточке для украшения).
  5. Готовый бульон процедите через дуршлаг, выстеленный мокрой салфеткой, остудите.
  6. Снимите мясо с костей и мелко нарежьте или разберите на волокна. Приправьте солью и перцем так, чтобы мясо казалось чрезмерно приправленным.
  7. Измерьте объем бульона. Замочите в холодной воде листовой желатин из расчета 7 г желатина на 500 мл бульона (гранулированный желатин можно замочить в части бульона). Разогрейте бульон, добавьте отжатый листовой желатин (или набухший гранулированный). Прогрейте бульон до полного растворения желатина.
  8. Большую форму или порционные формы объемом 200-250 мл выстелите пищевой пленкой. На дно налейте тонкий слой бульона и поставьте в холодильник для застывания, 1-2 ч.
  9. Целую вареную морковь нарежьте звездочками или кружочками, положите на застывший бульон вместе с листьями петрушки или укропа. Заполните форму мясом и залейте бульоном. Остудите при комнатной температуре, затем поставьте в холодильник на 3-4.
  10. Перед подачей переверните форму на блюдо, снимите форму и пленку. Подавайте с хреном или горчицей.

Как варить холодец из свиных ножек

Холодец из говядины и свиных ножек
Холодец из говядины и свиных ножек
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 700 г свиных ножек
  • 1,4 кг говядины
  • 1 стакан молока
  • Фильтрованная вода
  • 1 репчатый лук
  • 1-2 шт. моркови
  • 10 горошин черного перца
  • 1/4 ч. л. черного молотого перца
  • 1 гвоздика
  • 1,5-2 ч. л. соли
  • Лимонная кислота — щепотка
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 лавровый лист
  • 10 веточек укропа

Способ приготовления:

  1. Свиные ножки очистите, помойте и разрежьте вдоль, открывая сухожилия. Залейте молоком и долейте воды, чтобы жидкость полностью покрывала ножки. Оставьте на 30 минут.
  2. Говядину помойте, залейте водой и оставьте на 30 минут.
  3. Вымоченные ножки очистите, сполосните и вместе с мясом сложите в кастрюлю с водой. Вода должна полностью покрывать мясо. Доведите воду до кипения. Когда поднимется пена, слейте воду, промойте мясо и вымойте кастрюлю.
  4. Залейте фильтрованную воду в пропорции: на 1 кг мясного мяса и костей – 2 л воды. Положите в воду свиные ножки и говядину. Доведите до кипения, уменьшите огонь и снимите пену. Добавьте щепотку лимонной кислоты и 1/3 необходимого количества соли.
  5. До половины накройте кастрюлю крышкой и варите холодец на очень медленном огне 3 часа.
  6. Луковицу прямо в шелухе помойте и отрежьте корешок. Морковь и корень петрушки очистите. Оставьте овощи в воде до момента добавления бульона.
  7. Добавьте к бульону овощи, горошины перца и лавровые листья. Досолите бульон, чтобы он был немного пересолен.
  8. Варите бульон на слабом огне под полузакрытой крышкой еще час. После этого снимите кастрюлю с огня и выберите мясо и овощи. Лук выбросьте, а морковь и мясо оставьте охлаждаться.
  9. Уберите жир с поверхности бульона. Перетрите чеснок со щепоткой соли и черного молотого перца, добавьте его в бульон и размешайте. Накройте крышкой и оставьте бульон на 15-20 минут.
  10. Руками отделите мясо от костей. Разделите его на волокна.
  11. Часть свиной шкурки и мягких хрящиков измельчите и смешайте с мясом. Выложите мясо в форму слоем толщиной 2-2,5 см.
  12. Вырежьте из вареной моркови цветы и выложите поверх мяса.
  13. Залейте бульон, процеживая через сито с бумажной салфеткой, слоем 2-2,5 см. Измельчите укроп и посыпьте поверхность студня по периметру.
  14. С поверхности бульона уберите бумажной салфеткой остатки жира. Поставьте холодец в холодильник на 4-5 часов.

Секреты приготовления холодца

  • Если вы готовите говяжий или свиной холодец, попросите продавца распилить или разрубить голяшки;
  • Во время повторного процеживания горячий бульон впитывает аромат чеснока, но холодец не приобретает лишнюю чесночную резкость;
  • Лук, морковку и корень сельдерея добавляют в бульон в конце варки и варят с ними еще около часа (тоже на самом медленном огне);
  • Специи – соль, лавровый лист и черный перец горошком – добавляют за полчаса до окончания варки. Перец в холодец нужно класть именно горошком, а не молотый – еще одно правило для прозрачности;
  • Лучше всего разбирать мясо руками, аккуратно протирая волокна между пальцами и разрывая их. Так в холодец не смогут попасть даже самые мелкие осколки костей, а само блюдо получится мягким и нежным;
  • Что касается того, как украсить холодец, то его обычно подают к столу на большом блюде, украшенном свежей зеленью и отварными овощами. По сервировочной посуды можно разложить кружочки отварной моркови, веточки свежей зелени и тонкие ломтики лимона.
  • К холодцу обязательно подайте свежеприготовленный хрен и острую горчицу.

Здесь найдете рецепты холодных закусок на Новый год.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить новогодний салат оливье: 8 рецептов на любой вкус С креветками, кальмарами и мидиями - 5 салатов с морепродуктами на Новый год Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата Салаты на Новый год из тунца: ТОП-5 рецептов Оригинальные, яркие и вкусные - 10 рецептов канапе и бутербродов на Новый год
рецепты как приготовить холодец Новый год 2021
Реклама

Новости партнеров

Самые плохие хозяйки по знаку зодиака: на ком нельзя жениться
Самые плохие хозяйки по знаку зодиака: на ком нельзя жениться
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Красотка, которой Балотелли отдал свое сердце спустя всего месяц
Красотка, которой Балотелли отдал свое сердце спустя всего месяц
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели

Популярные статьи

Сегодня, 17:25Food

Как приготовить холодец на Новый год: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 11:21Психология

Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось: советы психологов

Сегодня, 10:42Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Сегодня, 10:02Афиша

Лучшие фильмы про Новый год и Рождество 2020: выбор редакции

Вчера, 23:42Events

Предновогоднее полнолуние 30 декабря: особенности дня и что нельзя делать

Вчера, 18:56Fun

Игры и конкурсы на Новый год-2021 для детей и взрослых в домашних условиях

Вчера, 18:13Food

Как украсить блюда на Новый год-2021 Металлического Быка: идеи с фото

Вчера, 14:34Fun

Поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе, стихах, смс, картинках

Вчера, 13:45Афиша

Доктор Ватсон, Дамблдор и американский дезертир : ТОП-5 незабываемых перевоплощений Джуда Лоу

Вчера, 12:23Fun

До и после ремонта: самые невероятные изменения в интерьере домов (фото)

Вчера, 11:51Food

Холодные закуски на Новый год-2021: восемь праздничных рецептов

Вчера, 05:09Психология

Гороскоп на сегодня 29 декабря: Овнам нужно быть терпимее, а Тельцам – критично взглянуть на свою жизнь

28 декабряШоу-бизнес

"Давно мечтала об этом": Настя Каменских о подарке Потапу на Новый год

28 декабряFood

Новогоднее меню 2021: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

28 декабряFood

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

28 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Водолею нужно работать с информацией, а Рыбам – завершить все дела

Новости партнеров

3 найкращих новорічних закуски з риби
3 найкращих новорічних закуски з риби
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19: врач дала советы
Что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19: врач дала советы
Внучка Софии Ротару погуляла с мамой и бабушкой по Киеву
Внучка Софии Ротару погуляла с мамой и бабушкой по Киеву
Никакого интима: Соседов раскусил Пугачеву и Галкина
Никакого интима: Соседов раскусил Пугачеву и Галкина
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Клеточный иммунитет: кто никогда не заразится коронавирусом?
Клеточный иммунитет: кто никогда не заразится коронавирусом?
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять