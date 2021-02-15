Как приготовить гречку в мультиварке: 5 рецептов

Мультиварка идеально подходит для приготовления круп

Несмотря на современное разнообразие каш – от булгура до кускуса, гречка на наших столах будет всегда. Любители гречки утверждают: в мультиварке она обычно получается вкуснее, чем на плите. Все просто – в мультиварке крупа томится при невысокой температуре, не теряя структуру, но полностью раскрывая свой вкус и аромат. Для более насыщенного вкуса ее можно варить на мясном, грибном или овощном бульоне. А время приготовления крупы зависит от кухонного прибора, который вы используете.

Рассыпчатая гречка в мультиварке

Гречка в мультиварке классическая Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 стакан гречневой крупы

2 стакана воды

50 г сливочного масла

1 ч. л. соли

Способ приготовления:

Гречневую крупу перебрать и хорошо помыть под проточной водой. Насыпать подготовленную крупу в чашу, добавить воду и соль. Закрыть крышку и установить режим "Гречка", "Крупа" или "Каша". Дождаться звукового сигнала и добавить кусочек сливочного масла. Перемешать.

Гречка в мультиварке с молоком

Гречка с молоком в мультиварке Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1,5 стакана гречневой крупы

500 мл молока

1 ст. л. сахара или по вкусу

30 г сливочного масла

Щепотка соли

Способ приготовления:

Промытую гречку отправить в чашу мультиварки вместе со всеми ингредиентами. Выставить режим "Молочная каша" и варить до готовности. Подавать гречку с молоком теплой или холодной.

Гречка в мультиварке с мясом

Гречка с мясом в мультиварке Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 стакана гречневой крупы

4 стакана воды

350 г мяса

150 г лука

150 г моркови

2 ст. л. растительного масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Мясо помыть, нарезать небольшими кусочками и обжарить в масле. Для этого выставить в мультиварке режим "Жарка" или "Выпечка" на 20 минут. Лук и морковь почистить. Натереть морковь на крупной терке, а лук нарезать кубиками. После того, как мясо обжарилось, добавить подготовленные овощи и продолжать готовить еще десять минут. В полученную смесь добавить перебранную и промытую гречку. Залить все водой, добавить соль и перец по вкусу. Перемешать. Закрыть крышку и выставить режим "Гречка". Готовое блюдо украсить зеленью.

Гречка в мультиварке с овощами

Гречка с овощами в мультиварке Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 стакана гречневой крупы

3-4 стакана воды

20 г сливочного масла

2 ст. л. оливкового масла

1-2 луковицы

1-2 моркови

1-2 сладких перца

Соль, перец – по вкусу

Приправы — по вкусу

Способ приготовления:

Установить режим "Жарка", добавить в чашу смесь масел. Пока масло нагревается, нашинковать кубиками овощи. Добавить в мультиварку лук, перец и морковь. Готовить до мягкости овощей. За 2-3 минуты перед окончанием жарки всыпать в чашу промытую гречку. Посолить и поперчить. Перемешать и залить водой в пропорции 1:2. Когда жарка закончится, выставить программу "Крупы" и готовить гречку с овощами до звукового сигнала.

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Гречка в мультиварке с курицей

Гречка с курицей в мультиварке Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 стакан гречневой крупы

1-2 куриных филе

1 луковица

2 моркови

1 сладкий перец (по желанию)

2 стакана воды

Соль, перец по вкусу

2 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

Разогреть масло в чаше мультиварке в режиме "Жарка". Лук нарезать, морковь натереть на терке или нарезать полукольцами. Перец нарезать брусочками. Добавить в чашу овощи и жарить до мягкости. Затем добавить нарезанное куриное мясо и готовить, пока оно не побелеет. Засыпать промытую гречку, залить водой, посолите, добавить специи и установить режим "Гречка" или "Крупа". Готовить до звукового сигнала.

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