Как приготовить борщ в мультиварке с мясом: пошаговый рецепт
Это гораздо быстрее и не менее вкусно
Несмотря на огромное количество блюд, интересных рецептов, без борща нам никуда. Он как бы генетически прописан в нашей жизни. Его можно готовить со свининой или говядиной, более легкий вариант – борщ с курицей. У каждого есть свои технология и секретные ингредиенты. А что делать, когда времени в обрез, очень хочется борща и есть мультиварка? Брать и готовить. И если вы думаете, что борщ не терпит бытовой техники, то зря. Борщ в мультиварке получается не менее вкусным. Главное – знать рецепт.
Борщ в мультиварке с мясом
Ингредиенты
- Свинина на ребрышках – 300 г
- Вода – 2 л
- Капуста свежая – 200 г
- Свекла – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Помидоры свежие или в томате – 2 шт.
- Масло топленое – 1 ст. л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Сахар – 1 ч. л.
- Сок половины лимона
- Специи (по желанию)
- Зелень
- Соль
Читайте также:Пампушки: 5 вкусных рецептов и секреты приготовления
Рецепт приготовления
- Свеклу, морковь и лук очистить от кожуры.
- Морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук измельчить ножом.
- Капусту тонко нашинковать, помидоры нарезать брусочками, чеснок пропустить через пресс.
- Затем добавить в кастрюльку масло, морковь и лук.
- Обжарить овощи в режиме "Жарка" или "Выпечка", помешивая силиконовой лопаткой. Крышка должна быть открытой. Это займет примерно 5 минут.
- Затем добавить свиные ребрышки, помидоры и продолжать жарить еще 5 минут.
- Выложить половину свеклы, капусту, картошку, сахар. Посолить и залить горячей водой из чайника.
- Затем включить режим "Тушение" на 1 час. Закрыть крышку мультиварки.
- Тем временем вторую часть свеклы залить стаканом кипятка, добавить лимонный сок и довести до кипения.
- Затем в готовый борщ вылить процеженный свекольный отвар без жмыха.
- Добавить чеснок, приправы и нарезанную зелень.
- Перевести мультиварку в режим "Подогрев" и оставить на 10 минут.
- Отделить мясо от костей. Кусочки мяса вернуть в борщ, кости выбросить.
- Подавать готовое блюдо вместе со сметаной и черным хлебом.
Здесь узнаете, как вкусно пожарить мясо по советам шеф-повара.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное