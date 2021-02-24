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Как приготовить борщ в мультиварке с мясом: пошаговый рецепт

Сегодня, 11:30

Это гораздо быстрее и не менее вкусно

Несмотря на огромное количество блюд, интересных рецептов, без борща нам никуда. Он как бы генетически прописан в нашей жизни. Его можно готовить со свининой или говядиной, более легкий вариант – борщ с курицей. У каждого есть свои технология и секретные ингредиенты. А что делать, когда времени в обрез, очень хочется борща и есть мультиварка? Брать и готовить. И если вы думаете, что борщ не терпит бытовой техники, то зря. Борщ в мультиварке получается не менее вкусным. Главное – знать рецепт.

Борщ в мультиварке с мясом

Фото: instagram.com/ulia_shepel/

Ингредиенты

  • Свинина на ребрышках – 300 г
  • Вода – 2 л
  • Капуста свежая – 200 г
  • Свекла – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Помидоры свежие или в томате – 2 шт.
  • Масло топленое – 1 ст. л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Сок половины лимона
  • Специи (по желанию)
  • Зелень
  • Соль

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Рецепт приготовления

  1. Свеклу, морковь и лук очистить от кожуры.
  2. Морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук измельчить ножом.
  3. Капусту тонко нашинковать, помидоры нарезать брусочками, чеснок пропустить через пресс.
  4. Затем добавить в кастрюльку масло, морковь и лук.
  5. Обжарить овощи в режиме "Жарка" или "Выпечка", помешивая силиконовой лопаткой. Крышка должна быть открытой. Это займет примерно 5 минут.
  6. Затем добавить свиные ребрышки, помидоры и продолжать жарить еще 5 минут.
  7. Выложить половину свеклы, капусту, картошку, сахар. Посолить и залить горячей водой из чайника.
  8. Затем включить режим "Тушение" на 1 час. Закрыть крышку мультиварки.
  9. Тем временем вторую часть свеклы залить стаканом кипятка, добавить лимонный сок и довести до кипения.
  10. Затем в готовый борщ вылить процеженный свекольный отвар без жмыха.
  11. Добавить чеснок, приправы и нарезанную зелень.
  12. Перевести мультиварку в режим "Подогрев" и оставить на 10 минут.
  13. Отделить мясо от костей. Кусочки мяса вернуть в борщ, кости выбросить.
  14. Подавать готовое блюдо вместе со сметаной и черным хлебом.

Здесь узнаете, как вкусно пожарить мясо по советам шеф-повара.

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